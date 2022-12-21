В інституті Амосова відкрили відділення воєнної кардіохірургії

У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова в Києві відкрили відділення воєнної кардіохірургії.

Там надають високоспеціалізовану медичну допомогу військовим з бойовими травмами і пораненнями грудної клітки та серця, повідомляють на сайті установи.

Цей напрям розвивають в інституті Амосова з 2014 року, кажуть лікарі.

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З червня 2014 року до початку грудня 2022 року в інституті Амосова пролікували 597 військових та ветеранів, які мали патологію серця та магістральних судин. З них 40 – з бойовою травмою серця та судин.

Фото: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова

При пораненні грудної клітки перикард, серце та великі судини ушкоджуються у 10-15% випадків, каже директор Національного інституту серцево-судинної хірургії Василь Лазоришинець.

"Найбільша загроза життю виникає внаслідок мінно-вибухових і кульових поранень у серце, догоспітальна летальність при проникаючих пораненнях серця сягає 55-94%", – додає медик.

До бойової травми серця належать також закриті ушкодження серця і магістральних судин або міграція уламків в серцеві порожнини.

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В інституті Амосова у Києві відкрили відділення воєнної кардіохірургії

В інституті Амосова кажуть, що впроваджують нові методики допомоги пацієнтам з тяжкими мінно-вибуховими пораненнями, розроблені спільно з військовими медиками.

Зокрема, йдеться про вилучення металевих уламків з серця за допомогою магнітів та інші втручання.

Також медики розробили показання щодо евакуації пораненого до кардіохірургічного стаціонару, показання до видалення стороннього тіла після проникаючого вогнепального поранення грудної клітки та рекомендації щодо ведення пацієнта, коли уламок лишається у серці.

Нагадаємо, раніше у лікарні "Феофанія" військовому, який втік з ворожого полону, дістали кулю з серця.

Також львівські кардіологи перезапустили серце 101-річної Марії Оробець, встановивши третій у її житті кардіостимулятор.