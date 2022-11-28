У Херсоні вперше після деокупації провели операцію на серці

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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28 листопада 2022

Медики Херсонської обласної клінічної лікарні вперше після звільнення міста від російських загарбників провели операцію на серці.

Оперативне втручання пройшло успішно, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Зробити стентування коронарних судин 71-річному пацієнтові лікарям допомагав лікар-кардіолог з Одеси.

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"Вперше після визволення нашого міста було проведено таке серйозне оперативне втручання", – наголошує Янушевич.

 Фото: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Наразі Херсонська обласна лікарня працює у штатному режимі. Зокрема, роботу відновили фахівці гематологічного, діалізного центру та низка інших відділень.

За словами голови Херсонської ОДА, нині усі корпуси медзакладу мають електроживлення. Також для місцевих мешканців доступні обстеження на КТ-апараті та ангіографі (метод рентгенологічного дослідження судин).

Крім того, задля безпеки пацієнтів та медичного персоналу в лікарні облаштували три бомбосховища, де є ліжка та система вентиляції. Янушевич додав, що поки Херсон перебував в окупації, у цих укриттях народилися два хлопчика та дві дівчинки.

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Нагадаємо, 11 листопада Сили спеціальних операцій звільнили Херсон від російських загарбників. Невдовзі після деокупації у місті запрацювали аптечні пункти. Детальніше про те, де херсонці можуть отримати безкоштовні медикаменти, можна дізнатися за посиланням.

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