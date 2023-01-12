Як безоплатно отримати ліки проти хронічних обструктивних захворювань легень? Відповідає МОЗ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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12 січня 2023

Програму "Доступні ліки" розширили препаратами проти хронічних обструктивних захворювань легень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Перед тим, як отримати ліки проти хронічних захворювань легень безоплатно, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря та отримати відповідний рецепт. 

Якщо ви втратили з ним зв'язок або змінили місце проживання, можна піти до сімейного лікаря чи терапевта у будь-якому найближчому медзакладі, який має договір з НСЗУ.

Пам'ятайте: для внутрішніх переселенців наявність декларації з сімейним лікарем не є обов’язковою.

 Фото: motorolka/Depositphotos

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У МОЗ нагадали, що під час дії воєнного стану лікар може виписати як електронний рецепт, так і паперовий.

"Паперовий рецепт лікар випише, якщо в медзакладі немає світла або доступу до Електронної системи охорони здоров’я", – зауважили у відомстві.

З отриманим рецептом ви можете піти до будь-якої аптеки, яка відпускає препарати за програмою "Доступні ліки" за договором з НСЗУ, та безоплатно отримати ліки проти хронічних обструктивних захворювань легень.

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У МОЗ нагадують, що хронічні обструктивні захворювання легень є найчастішою причиною інвалідизації та смертності серед усіх хвороб респіраторної системи.

Найчастіше люди з такими хворобами мають ускладнене дихання, важку задишку та хронічний кашель.

Поширеною причиною цього захворювання є куріння.

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