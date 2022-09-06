Електронний рецепт на наркотичні засоби: на які зміни чекати пацієнтам

З листопада замість паперових бланків на наркотичні (психотропні) лікарські засоби буде впроваджений електронний рецепт. Це другий етап у забезпеченні контрольованого відпуску рецептурних препаратів в Україні та що більш важливо – новий етап на шляху зміцнення здоров’я українців, покращення доступу до ліків та інтеграції України до європейської спільноти.

Хтось міг сприйняти цю новину як таку, що в цілому дозволяє продаж наркотичних засобів, однак це не так.

Нововведення стосується продажу ліків саме за електронним рецептом, оскільки наркотичні (психотропні) лікарські засоби й раніше завжди відпускалися виключно за рецептом лікаря (паперовим) та відповідно до медичних показань.

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Зʼясуймо, на які зміни чекати пацієнтам та медичним працівникам після впровадження електронного рецепта на наркотичні лікарські засоби.

На які препарати буде поширюватися електронний рецепт

Мова йде про наркотичні засоби, психотропні речовини, які мають наркотичну дію та застосовуються виключно за медичними показаннями.

У лікувальній практиці ці препарати використовують для знеболення симптомів у пацієнтів зі складними захворюваннями (онкологічними захворюваннями, тяжкими травмами та пораненнями, для лікування післяопераційних наслідків, інфаркту та ін.), знеболювання хворих, які отримують паліативну допомогу, лікування глибоких психічних захворювань, замісної терапії тощо.

Перелік таких наркотичних і психотропних речовин чітко визначений нормативно, а їх обіг є суворо обмеженим і контролюється державою.

Рецепт чи е-рецепт?

Наркотичні лікарські засоби й раніше завжди відпускалися виключно за рецептом лікаря. Це спеціальні рецептурні бланки форми № 3, які виготовляються на рожевому папері, нумеруються, обліковуються та підлягають суворій звітності в медичних та аптечних закладах.

Тобто вимоги до продажу наркотичних засобів не є новими, а навпаки знайомі медичним працівникам, які працюють із рецептами на цю групу препаратів, а також пацієнтам, які отримують такі лікарські засоби.

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Раніше це створювало численні бюрократичні процедури, але водночас не гарантувало максимального контролю за цільовим використанням таких лікарських засобів.

Натомість цифровізація та відпуск наркотичних препаратів за е-рецептом посилить контроль за продажем цих препаратів. Так, тільки лікар може вносити інформацію про стан здоровʼя пацієнта до електронної системи охорони здоров'я та робити відповідні призначення, засвідчуючи це власним електронним підписом.

Видалити чи підмінити ці дані в системі безслідно фактично неможливо. Так "електронна" сутність рецепта унеможливлює підробку рецептів – що безумовно є перевагою над менш надійними паперовими бланками.

Ліки стають ближчими до пацієнта

Щобільше і головне – електронний рецепт дозволить спростити доступ до отримання життєво необхідних засобів пацієнтам, які потребують складного лікування за медичними показаннями.

Нині такі пацієнти можуть отримувати рецепти лише на обмежену кількість ліків. При цьому такий рецепт дійсний усього 10 днів. Тобто, якщо пацієнт потребує тривалого лікування, він вимушений кожні 10 днів особисто відвідувати лікаря для отримання рецепта.

З впровадженням електронного рецепта пацієнти зі складними захворюваннями зможуть отримати повторний рецепт від свого лікаря дистанційно. Так, пацієнт може сконтактувати з лікарем доступними засобами звʼязку та отримати е-рецепт. При цьому пацієнт отримає на свій телефон смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення. Для погашення рецепта достатньо назвати фармацевту номер рецепта та код його погашення. Таким чином хворому не потрібно витрачати час на візити до лікаря, щоби повторно отримати необхідні ліки.

Отримати електронний рецепт на наркотичний препарат як і раніше можна буде в того лікаря, який відповідає за лікування пацієнта. Для цього пацієнт має бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоровʼя. Кожен пацієнт може це зробити або, уклавши декларацію з сімейним лікарем, або зареєструвавшись у системі на прийомі у будь-якого іншого лікаря. Втім, якщо лікар поки не працює з ЕСОЗ, він випише пацієнту паперовий рецепт на час перехідного періоду.

Мінус папір, плюс цифра!

Має переваги введення електронного рецепта і для лікарів: тепер не потрібно обліковувати бланки, вручну заповнювати всі поля, що додатково зменшує імовірність зробити помилку в призначенні. Таким чином, лікар зможе більше часу приділяти пацієнту і нуль часу – заповненню численних паперових форм.

Працівникам аптек не потрібно буде вчитуватися в почерк лікаря та вдивлятися в печатку для перевірки достовірності рецепта, а також зберігати рецептурні бланки по декілька років – усе це буде автоматизовано системою.

Відпуск наркотичних лікарських засобів за е-рецептом є ще одним кроком у депаперизації медичної сфери та підвищення якості й доступності медичних послуг.

Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, спеціально для УП. Життя

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