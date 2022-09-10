"Твоя кров може воювати": в Україні стартувала національна кампанія донорства

В Україні стартувала національна кампанія "Твоя кров може воювати. Стань донором".
В рамках ініціативи українці можуть стати донорами крові, щоб допомогти постраждалим під час війни, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
У відомстві підкреслюють, що зараз вкрай важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає лікарям рятувати життя як військових, так і цивільних громадян; проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації.
"В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов забезпечення обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки.
Війна створює нові виклики: кров потрібна щодня як для порятунку українських воїнів, так і для мирних громадян, які страждають від агресії, розв’язаної російською федерацією", – наголошують у МОЗ.
|Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos
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Як стати донором крові?
✅Охочим стати донорами необхідно звернутися до центру крові, який є практично у кожному місті, або до будь-якого іншого медзакладі, де можна здати кров.
✅Записатися телефоном у базу донорів у центрах крові свого міста. Усі лікарні, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби крові зв’язуються з ними.
Список центрів крові можна знайти за посиланням.
✅Також записатися в реєстр донорів можна онлайн. Для цього треба внести необхідну інформацію на вебресурсі та зачекати на зворотний зв'язок від координаторів.
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Хто може стати донором крові?
"Донатити" кров може кожен дієздатний українець, якому виповнилося 18 років.
При цьому є кілька вимог, яким має відповідати потенційний донор крові:
- маса тіла має бути не менше ніж 50 кг,
- відсутність протипоказань до донорства.
Зокрема, донорами не можуть бути люди, які мають такі захворювання:
- серцево-судинні,
- захворювання центральної нервової системи,
- патологічна схильність до кровотеч,
- багаторазові випадки синкопе (знепритомніння) або судоми в анамнезі,
- шлунково-кишкові, сечостатеві, гематологічні, імунологічні, метаболічні, ниркові захворювання або захворювання дихальної системи,
- цукровий діабет тощо.
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