Підірвався на міні: 19-річний боєць з протезом ноги планує повернутися на фронт

У Львові лікарі встановили протез 19-річному військовому, який підірвався на протипіхотній міні "Пелюсток".

Єгор Олійник втратив ногу у вересні, але вже готується до повернення на фронт, повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Протез хлопцю встановили у Національному реабілітаційному центрі "Незламні".

19-річний військовий родом із Житомирщини підписав контракт ще до повномасштабного вторгнення – щойно став повнолітнім.

Єгор завжди знав, що захищатиме Батьківщину, а коли почалось повномасштабне вторгнення – вирушив на передову.

Фото: Перше медичне об’єднання Львова

"Запеклі бої, обстріли. Єгор пригадує: не так боявся загинути, як потрапити в полон. Тому, коли у вересні підірвався на міні і втратив ногу, спершу не хотів накладати джгута, аби зупинити кров.

Боротися, каже, змусила думка про батьків", – розповідають медики.

Єгор з останніх сил зупинив собі кровотечу, а побратими евакуювали його з поля бою.

Єгор Олійник з Житомирщини підірвався на "Пелюстці" у вересні

Наступні два місяці хлопець лікувався у семи медичних закладах різних міст України: Покровськ, Дніпровське, Дніпро, Умань, Вінниця, Немирів.

Однак почувши, що у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" протезують тих, хто постраждав від війни, Єгор приїхав до Львова.

Мультидисциплінарна команда визначила, що хлопець готовий до протезування. Поки протезисти займалися виготовленням допоміжного засобу, він проходив фізичну та психологічну реабілітацію зі спеціалістами центру.

Після відновлення військовий знову планує повертатися на фронт

Нарешті кілька днів тому Єгор отримав свій протез і знову почав ходити.

"Нині він уже в дорозі на Житомирщину до батьків, заради яких вирішив жити і за якими дуже сумує", – кажуть у центрі.

Після відновлення військовий знову планує повертатися на фронт. І хоче, аби це сталось якнайшвидше.

"Все це стало можливим, зокрема, завдяки Мальтійській службі допомоги, яка надала Центру "Незламні" майстерню протезування та комплектуючі до 200 протезів.

Проєкт відбувається за підтримки Уряду Німеччини та Міністерства охорони здоров'я України", – наголошують лікарі.

Нагадаємо, раніше львівські лікарі встановили протез десантнику, який втратив руку і ногу під Ізюмом.

Біонічний протез також отримав бойовий медик, який втратив руку під час евакуації військових з поля бою.