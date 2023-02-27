Для купівлі яких ліків потрібен е-рецепт? Пояснює МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 лютого 2023

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, чим відрізняється паперовий рецепт від електронного і для отримання яких ліків він потрібен. 

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров’я. 

"Електронний рецепт – це те саме, що паперовий – тільки у вашому смартфоні", – йдеться в повідомленні. 

При цьому  електронний рецепт на відміну від паперового виключає будь-які махінації з отриманням препаратів іншими особами, зауважують у відомстві. 

Фото: megaflopp/Depositphotos

Також е-рецепт дозволяє вести прозорий облік та контроль ліків, які отримують українці.  

Як повідомляють в МОЗ, навесні електронний рецепт стане обовʼязковим для призначення рецептурних лікарських засобів. Втім, паперові рецепти не зникнуть. 

"Якщо лікар не матиме можливості сформувати е-рецепт (відсутність світла чи звʼязку), він випише вам паперовий", – додають в міністерстві. 

Електронний рецепт від лікуючого або сімейного лікаря потрібен, щоб безкоштовно отримати препарати за програмою "Доступні ліки".

Програма поширюється на лікування: 

  • серцево-судинних захворювань;
  • бронхіальної астми;
  • діабету II типу;
  • цукрового та нецукрового діабету;
  • розладів психіки та поведінки;
  • епілепсії тощо. 

Електронний рецепт потрібен, щоб придбати антибіотики.

"Вживання антибіотиків без відповідних показань може не лише зашкодити людині, але й сприяє розвитку антимікробної резистентності, внаслідок чого бактерії мутують та стають стійкими до лікування", – додають в МОЗ. 

Також електронний рецепт потрібен, щоб придбати ліки суворої звітності (наркотичні (психотропні) лікарські засоби) та будь-які рецептурні ліки: 

  • протисудомні засоби;
  • гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);
  • препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;
  • деякі звичні ліки проти болю, кашлю чи заспокійливі.

Нагадаємо, з серпня минулого року українцям виписують електронні рецепти на купівлю антибіотиків.

Читати також: Електронний рецепт на наркотичні засоби: на які зміни чекати пацієнтам


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