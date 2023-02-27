Для купівлі яких ліків потрібен е-рецепт? Пояснює МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, чим відрізняється паперовий рецепт від електронного і для отримання яких ліків він потрібен.
Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров’я.
"Електронний рецепт – це те саме, що паперовий – тільки у вашому смартфоні", – йдеться в повідомленні.
При цьому електронний рецепт на відміну від паперового виключає будь-які махінації з отриманням препаратів іншими особами, зауважують у відомстві.
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Також е-рецепт дозволяє вести прозорий облік та контроль ліків, які отримують українці.
Як повідомляють в МОЗ, навесні електронний рецепт стане обовʼязковим для призначення рецептурних лікарських засобів. Втім, паперові рецепти не зникнуть.
"Якщо лікар не матиме можливості сформувати е-рецепт (відсутність світла чи звʼязку), він випише вам паперовий", – додають в міністерстві.
Електронний рецепт від лікуючого або сімейного лікаря потрібен, щоб безкоштовно отримати препарати за програмою "Доступні ліки".
Програма поширюється на лікування:
- серцево-судинних захворювань;
- бронхіальної астми;
- діабету II типу;
- цукрового та нецукрового діабету;
- розладів психіки та поведінки;
- епілепсії тощо.
Електронний рецепт потрібен, щоб придбати антибіотики.
"Вживання антибіотиків без відповідних показань може не лише зашкодити людині, але й сприяє розвитку антимікробної резистентності, внаслідок чого бактерії мутують та стають стійкими до лікування", – додають в МОЗ.
Також електронний рецепт потрібен, щоб придбати ліки суворої звітності (наркотичні (психотропні) лікарські засоби) та будь-які рецептурні ліки:
- протисудомні засоби;
- гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);
- препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;
- деякі звичні ліки проти болю, кашлю чи заспокійливі.
Нагадаємо, з серпня минулого року українцям виписують електронні рецепти на купівлю антибіотиків.
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