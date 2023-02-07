COVID-19 не зник: в МОЗ розповіли про рівень захворюваності, смертність та нові підтипи

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
10521
7 лютого 2023

Ситуація з ковідом – стабільна. Водночас на зараз в Україні циркулює 12 підтипів штаму COVID-19 "Омікрон". Один з останніх випадків був зафіксований на Сумщині. 

Про це розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.  

24 січня в Україні зареєстрували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу Омікрон XBB.1.5, який ще називають "Кракен".

Цей підвид нині активно циркулює в Європі та США.

AndrewLozovyi / Depositphotos

"Особливість його полягає в тому, що він дуже швидко поширюється, швидше ніж "Омікрон" звичайний, але немає вірогідних відомостей про те, що він може бути більш небезпечний", – розповідає лікар.

Коронавірусна хвороба в Україні досі існує. Щотижня з ковідом госпіталізують близько 2500 пацієнтів. 

За словами головного санлікаря, нині зайняті 5-7% ліжок, які були виділені для протидії COVID-19. 

AndrewLozovyi / Depositphotos

"Також продовжують реєструвати летальні випадки. 80% з них – це пацієнти, віком 60+. Майже всі не вакциновані", – каже Кузін. 

Станом на початок лютого, в медзакладах України достатньо засобів для діагностики. Водночас показники діагностування впали в рази. Зокрема через зняття карантинних обмежень. 

"Це спонукає до того, що люди звертаються до лікаря в крайній необхідності, коли почуваються дуже погано", – розповідає Ігор Кузін. 

Нагадаємо, 24 січня в Україні зареєстрували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу Омікрон XBB.1.5, який ще називають "Кракен"

Читайте також:  Омікрон: симптоми COVID-штаму, мутації, заразність та ефективність вакцин


Реклама:


 3564
КУЛЬТУРА

Перед входом Одеського художнього музею лежить скульптура Катерини ІІ, а всередині показують фото мертвих ворогів: репортаж

Ганна Щокань
 6081
Суспільство

"Почалося все з відчаю": як українки створюють проєкти за кордоном

Анастасія Поя
 15109
КУЛЬТУРА

Без "Останнього з нас": 7 кращих серіалів початку року

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Перед входом Одеського художнього музею лежить скульптура Катерини ІІ, а всередині показують фото мертвих ворогів: репортаж

Ганна Щокань
У центрі Києва почали демонтувати пам'ятник Ватутіну. ВІДЕО
Платформа Prometheus запускає три безкоштовні ІТ-курси для українців
У Новій Зеландії знайшли рештки найбільшого пінгвіна на Землі
Які довідкові матеріали можна використовувати під час НМТ: перелік
Чи загрожують Україні землетруси, як у Туреччині? Відповідають сейсмологи
Суспільство

"Почалося все з відчаю": як українки створюють проєкти за кордоном

Анастасія Поя
КУЛЬТУРА

Без "Останнього з нас": 7 кращих серіалів початку року

Ярослав Підгора-Гвяздовський