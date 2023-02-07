COVID-19 не зник: в МОЗ розповіли про рівень захворюваності, смертність та нові підтипи

Ситуація з ковідом – стабільна. Водночас на зараз в Україні циркулює 12 підтипів штаму COVID-19 "Омікрон". Один з останніх випадків був зафіксований на Сумщині.

Про це розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

24 січня в Україні зареєстрували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу Омікрон XBB.1.5, який ще називають "Кракен".

Цей підвид нині активно циркулює в Європі та США.

AndrewLozovyi / Depositphotos

"Особливість його полягає в тому, що він дуже швидко поширюється, швидше ніж "Омікрон" звичайний, але немає вірогідних відомостей про те, що він може бути більш небезпечний", – розповідає лікар.

Коронавірусна хвороба в Україні досі існує. Щотижня з ковідом госпіталізують близько 2500 пацієнтів.

За словами головного санлікаря, нині зайняті 5-7% ліжок, які були виділені для протидії COVID-19.

AndrewLozovyi / Depositphotos

"Також продовжують реєструвати летальні випадки. 80% з них – це пацієнти, віком 60+. Майже всі не вакциновані", – каже Кузін.

Станом на початок лютого, в медзакладах України достатньо засобів для діагностики. Водночас показники діагностування впали в рази. Зокрема через зняття карантинних обмежень.

"Це спонукає до того, що люди звертаються до лікаря в крайній необхідності, коли почуваються дуже погано", – розповідає Ігор Кузін.

Нагадаємо, 24 січня в Україні зареєстрували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу Омікрон XBB.1.5, який ще називають "Кракен"





