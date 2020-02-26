Корупціовірус в Інституті раку: як заробляють на онкохворих під носом у міністерки

225 гривень за кілограм яловичини – це не цінник на стейк в елітному супермаркеті столиці, а ціна, за якою закуповує м’ясо Національний інститут раку.

Інші продукти теж купуються за завищеними в 2 рази цінами, в той час, як грошей лікарні не вистачає навіть на ліки.

Багатостраждальний інститут знову в епіцентрі скандалу: цього разу через закупівлю ліків та їжі за цінами в 2 рази вище ринкових.

Відбувається це все банально просто, нахабно та в обхід системи ProZorro.

Відповідно до закону в Україні всі закупівлі вище 200 тис. грн потрібно проводити через онлайн аукціон – систему закупівель ProZorro.

Але підприємливе керівництво Інституту раку знайшло в законі прогалину: щоб не проводити відкриті торги, закупівлю розбивають на декілька маленьких до 199 тис гривень, і замість проведення відкритого тендеру укладають прямі договори з "потрібними" постачальниками.

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Саме так Інститут раку закупив яловичину по 225 грн за кілограм, в той час як в київських супермаркетах з роздрібними цінами вона коштує 130-150 грн за кілограм.

Курячі стегна теж закупили в 1,5 рази дорожче – по 110 грн, замість 60-70 грн в столичних супермаркетах.

Соняшникову олію інститут закупив майже в 2 рази дорожче – по 40 грн за літр, в той час, як в АТБ чи Новусі вона коштує 20-26 грн.

Всі закупівлі, як ми бачимо – до 199 тис грн. Всі вони – без реального конкурсу і конкуренції – купуй в своїх, що хочеш і за скільки забажаєш.

До речі, ФОПи, які виставляють такі "космічні" ціни лікарні – всі свої. Нікому більше, крім лікарні їжу вони не продають, ну і да, хто ж купить в 2 рази дорожче, окрім своїх, ще й за наші з вами податки, які мають для онкохворих використовуватись.

Ось, наприклад, м’ясо купують у ФОП Григораш Юрій Вікторович, в якого, судячи з документів – Інститут раку єдиний замовник.

Загалом інститут накупив на таких неконкурентних закупівлях в нього вже продуктів харчування на 1,5 млн грн.

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Іншим постачальником продуктів є ТОВ "Асторія Інк.". З нею Інститут раку заключив 27 неконкурентних договорів по харчуванню на 2,7 млн грн.

Договори на постачання продуктів харчування підписувалися заступником директора Інституту Раку – Дмитром Нікітіним.

За дивним збігом обставин колишнім керівником і бенефіціаром компанії "Асторія Інк", яка продає втридорога їжу державній лікарні є колишній бізнес-партнер заступника Інституту Раку Нікітіна – Олексій Тополенко.

До роботи в Інституті Раку Нікітін разом з Тополенко займалися іншим бізнесом, маючи декілька компаній: "ЛОМБАРД "ДІАМАНТОВИЙ ДІМ", ТОВ "ДІАМАНТ-Т" І КОМПАНІЇ" та ТОВ "ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС". Ось так з ломбардів – і відразу, судячи з усього, в новий бізнес – лікування раку.

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До речі, останнім часом ці бізнесмени настільки знахабніли, що не лише Нікітіна, але й Тополенко влаштували на роботу в Інститут.

Колишній керівник ломбарду тепер інженер 1-ї категорії відділу обслуговування та ремонту будівель, споруд та інженерних мереж Національного інституту раку.

"Новенького" інженера відразу ввели і в тендерний комітет, який закуповує в обхід ProZorro продукти харчування у компанії, яка йому ж нещодавно належала.

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До речі, це не перший скандал із заступником директора Інституту раку – паном Нікітіним.

Восени 2019 року інститут збирався закупити у компанії, що належить батьку Нікітіна, обладнання на 32 млн грн.

Тоді журналісти вчинили скандал і тендер скасували, а компанію швиденько переоформили на іншу особу.

А компанія нещодавно успішно отримала велику кількість підрядів від Інституту раку на більш ніж мільйон гривень на незрозумілі "технічно-інженерні" послуги.

Ще одною "схемою", якою давно користуються в різних лікарнях під час закупівлі ліків та якою не нехтують і в Інституті раку – це об'єднання декількох препаратів в один лот.

Причому зазвичай один з кількох препаратів в лоті має унікальне, наприклад, дозування – і все – купити можна лише у одного постачальника.

Так, наприклад, замість того, щоб купити три окремих препарати на конкурентних торгах, в Інституті раку об'єднали декілька з одним. Це препарат під назвою "Паклітаксел", який має унікальне дозування 150 мг та є виключно у одного виробника – компанії "Актавіс", що виробляє препарати під брендом "Віста".

Загальна сума закупівлі склала більше 3 млн гривень. Інші учасники намагалися оскаржити такі дії керівництва, але всі скарги було відхилено.

Як же так сталося, що навіть ті мізерні копійки, які виділяє держава на лікування хворих з онкологією, так розкрадаються?

Все просто – Міністерство охорони здоров'я банально закриває очі на те, що відбувається.

В кінці листопада 2019 року вже нове керівництво міністерства гучно заявило про відсторонення директорки Інститут раку Олени Колеснік.

Після цього МОЗ було проведено перевірку, знайшли 33 порушення і повернули директорку назад на своє робоче місце.

Проблем з тим, що гроші в Інституті банально розкрадаються – ніхто в міністерстві не бачить. Після перевірок – Колеснік поновили на посаді і вона далі керує Інститутом.

До речі, для того, щоб закривати роти журналістам та активістам та судитися з ними за наклеп, директор Інституту раку за державні кошти найняла адвокатське бюро "Качура Лоєрс".

1 година роботи адвоката – коштує державному бюджету 888 грн.

Цікаво, що колишній керівник цього бюро – Олександр Качура тепер вже народний депутат від "Слуги народу".

Важливо зазначити, що цього року у директорки Інституту раку Олени Колеснік закінчується контракт. І саме тому тендерний комітет Інституту раку максимально активізувався, щоб витратити до цього моменту всі гроші, що держава заклала на заклад.

Для порівняння, минулого року за 2 перші місяці Інститут раку провів 42 тендери на 33 млн грн., а цього року вже 73 тендери на 124 млн.

Майже на 100 млн більше, ніж за такий самий період в попередньому році!

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Незважаючи на корупцію, яка процвітає в головній установі по боротьбі з онкологією в країні – конкурс Міністерство охорони здоров'я на нового очільника – оголосило знову "серед своїх".

Вибирати керівництво буде науковий колектив, який складає менше 10% всіх співробітників закладу і виключно знову ж таки серед науковців.

Молодому поколінню сюди потрапити і не мріялося.

Замість того, щоб провести обіцяну автономізацію і зробити прозорий конкурс на керівника закладу, керівництво міністерства вирішило просто залишити все як є – нехай з бюджету далі йдуть гроші не за послуги, а на все – так легше їх "освоювати".

160 українців щодня помирають від раку. Більшість з них можна було б врятувати, якби в Україні була вчасна діагностика та лікування.

Але коли гроші, які виділяє на це держава, дерибаняться прямо під носом у міністра охорони здоров'я, а вона не бачить в цьому проблеми і поновлює на посаді таке керівництво, – то питання, мабуть, варто ставити про звільнення і притягнення до відповідальності не лише керівництво медзакладу, але й очільницю МОЗ Зоряну Скалецьку, яка в скафандрі переховується в Нових Санжарах.

Олександра Устінова, народний депутат від партії "Голос", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Feverpitch/Depositphotos

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