"Немасил". Як українці реагують на ажіотаж навколо ліків за рецептом

З 1 квітня в Україні ввели електронний рецепт, окрім паперового, на низку лікарських засобів.

Для багатьох стало несподіванкою, що Німесил, Постинор, великі упаковки корвалолу, дексаметазон та спирт – рецептурні препарати.

В аптеках з’явилися черги. "УП. Життя" зібрала реакції соцмереж на такий ажіотаж.

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Художник Олександр Грехов опублікував ілюстрацію "Немасил".

"Пекельні борошна чи шо", – написав він.

"Забрали Німесил, то хоч дозвольте конопель", – написав Роман Мединський.

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Окремою темою для обговорення у соцмережах стали великі черги в аптеках 31 березня.

"Черга чергою, таблетки таблетками, а подруга простояла зі мною і купила тільки гематоген. Сміялась вся аптека", – написала користувачка Naomi у Twitter.

Черга чергою, таблетки таблетками, а подруга простояла зі мною і купила тільки гематоген. Сміяласт вся аптека pic.twitter.com/xxUKin06Sl — Naomi (@sophienaomisa) March 31, 2023

Здається, Німесил тепер такий же цінний, як сіль, золото або біткоїн.

"Німесил новий біткоїн", – пише Robert Zeltinsh.

Німесил is the new гречка — Freel Фріл (@FreelFreel) March 31, 2023

Дехто жартує, що тепер рецептурні препарати – як наркотики.

Секс, німесил і рок-н-рол pic.twitter.com/HR7ywNG9tU — попаяна дочка електрика (@panibitanga) March 31, 2023

"Німесил 2 упаковки, прикоп біля дерева, 2 см синя ізо. Відкриваю банку, як прийдуть гроші, кажу яке місто України", – жартує "пересічний Харківець".

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки можна буде купити за е-рецептом з 1 квітня, як отримати рецепт у різних випадках, зокрема для потреб військових, і чому Німесил завжди був рецептурним препаратом.