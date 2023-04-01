"Немасил". Як українці реагують на ажіотаж навколо ліків за рецептом

З 1 квітня в Україні ввели електронний рецепт, окрім паперового, на низку лікарських засобів.
Для багатьох стало несподіванкою, що Німесил, Постинор, великі упаковки корвалолу, дексаметазон та спирт – рецептурні препарати.
В аптеках з’явилися черги. "УП. Життя" зібрала реакції соцмереж на такий ажіотаж.
Художник Олександр Грехов опублікував ілюстрацію "Немасил".
"Пекельні борошна чи шо", – написав він.
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"Забрали Німесил, то хоч дозвольте конопель", – написав Роман Мединський.
Окремою темою для обговорення у соцмережах стали великі черги в аптеках 31 березня.
"Черга чергою, таблетки таблетками, а подруга простояла зі мною і купила тільки гематоген. Сміялась вся аптека", – написала користувачка Naomi у Twitter.
Черга чергою, таблетки таблетками, а подруга простояла зі мною і купила тільки гематоген. Сміяласт вся аптека pic.twitter.com/xxUKin06Sl— Naomi (@sophienaomisa) March 31, 2023
Здається, Німесил тепер такий же цінний, як сіль, золото або біткоїн.
|"Німесил новий біткоїн", – пише Robert Zeltinsh.
Німесил is the new гречка— Freel Фріл (@FreelFreel) March 31, 2023
Дехто жартує, що тепер рецептурні препарати – як наркотики.
Секс, німесил і рок-н-рол pic.twitter.com/HR7ywNG9tU— попаяна дочка електрика (@panibitanga) March 31, 2023
"Німесил 2 упаковки, прикоп біля дерева, 2 см синя ізо. Відкриваю банку, як прийдуть гроші, кажу яке місто України", – жартує "пересічний Харківець".
1 квітня. Німесил. pic.twitter.com/cWGLwXe9cJ— здобна булка (@tasamabulka) March 31, 2023
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки можна буде купити за е-рецептом з 1 квітня, як отримати рецепт у різних випадках, зокрема для потреб військових, і чому Німесил завжди був рецептурним препаратом.
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