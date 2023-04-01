"Немасил". Як українці реагують на ажіотаж навколо ліків за рецептом

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 квітня 2023

З 1 квітня в Україні ввели електронний рецепт, окрім паперового, на низку лікарських засобів

Для багатьох стало несподіванкою, що Німесил, Постинор, великі упаковки корвалолу, дексаметазон та спирт – рецептурні препарати. 

В аптеках з’явилися черги. "УП. Життя" зібрала реакції соцмереж на такий ажіотаж.

Художник Олександр Грехов опублікував ілюстрацію "Немасил".

"Пекельні борошна чи шо", – написав він.

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"Забрали Німесил, то хоч дозвольте конопель",написав Роман Мединський.

 

Окремою темою для обговорення у соцмережах стали великі черги в аптеках 31 березня.

"Черга чергою, таблетки таблетками, а подруга простояла зі мною і купила тільки гематоген. Сміялась вся аптека", – написала користувачка Naomi у Twitter.

 

 

Здається, Німесил тепер такий же цінний, як сіль, золото або біткоїн.

 "Німесил новий біткоїн", – пише Robert Zeltinsh.

Дехто жартує, що тепер рецептурні препарати – як наркотики.

 

"Німесил 2 упаковки, прикоп біля дерева, 2 см синя ізо. Відкриваю банку, як прийдуть гроші, кажу яке місто України", – жартує "пересічний Харківець".

 

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки можна буде купити за е-рецептом з 1 квітня, як отримати рецепт у різних випадках, зокрема для потреб військових, і чому Німесил завжди був рецептурним препаратом.

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