В AstraZeneca заявили про створення ефективних ліків проти COVID-19

Експериментальна суміш антитіл, розроблена фахівцями компанії AstraZeneca, знижує ризики госпіталізації та смерті удвічі при зараженні COVID-19.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву компанії.

"AZD7442" містить антитіла, синтезовані в лабораторії, які залишаються в організмі на кілька місяців і знищують вірус у випадку зараження.

"Ці позитивні результати обіцяють, що ми зможемо робити швидке й нескладне щеплення цією сумішшю та змінимо перебіг цієї жахливої пандемії", – зазначив Г’ю Монтгомері, очільник групи дослідників нового препарату.

Фото: ahasoft/Depositphotos

У дослідженні ліків, що проводили експерти компанії-виробника, взяли участь близько 900 дорослих в 13 країнах. Одна половина учасників отримували ін’єкцію сумішшю "AZD7442", а інша – плацебо.

Новий "коктейль" моноклональних антитіл, що має назву "AZD7442", зменшував ризики госпіталізації та смерті в людей, у яких симптоми хвороби не тривали більше 7 днів.

Вакцини, на противагу, спонукають організм виробляти антитіла самостійно.

Новий медичний препарат можна буде використовувати як для профілактики, так і для лікування пацієнтів на амбулаторному лікуванні через ін’єкцію у м’язи. Передовсім, його використовуватимуть для людей, у яких не сформований достатньо високий рівень захисту від вакцинації.

AstraZeneca вже подали заяву до регуляторів США, щоб отримати дозвіл на екстрене застосування препарату для лікування пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, схожий "коктейль" з антитіл "Регенерон" розробляє також корпорація "Roche Pharmaceutical". Щеплення їхнім препаратом показали 72% захист від симптоматичного перебігу впродовж першого тижня після щеплення, і зростало до 93% після 7 днів.

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