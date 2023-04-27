9 питань про вакцинацію до лікарів різних спеціальностей

Вакцинація дітей і дорослих за останній рік зійшла з порядку денного, а про миття рук після вулиці всі забули й поготів.
Чи це свідчить про кінець проблем з інфекціями? Ні. Інфекційні захворювання існують досі, при чому наші ризики захворіти і померти зросли після 24 лютого 2022 року. Хіба фокус суспільної уваги змістився на саму війну і її наслідки.
Щороку останній тиждень квітня відзначається Міжнародний тиждень імунізації – регулярна нагода згадати про запобігання інфекційним хворобам і збереження здоров’я нації.
Ми запитали п’ятьох лікарок та лікарів про вакцинацію дітей і дорослих, зокрема, під час війни.
Лідія Бабич, педіатриня, власниця клініки "Педіатрія з любов’ю"
|Лідія Бабич. Фото з її Facebook-сторінки
– Якби вам потрібно було сказати єдину фразу про вакцинацію, що б це було?
– Ви не завжди можете бути біля дитини, щоб вберегти її від небезпек. А навіть якщо ви й поруч, то вам несила захистити свою дитину, приміром, від випадкової поїздки в ліфті після того, як там перебував хворий на кір, від збитого на асфальті коліна.
Якими б найкращими батьками ви не були, ви не зможете захистити дитину від небезпечних хвороб та їхніх наслідків. Це вакцина буде захищати вашу дитину.
– Чи варто робити додаткові щеплення, що не входять до Національного календаря рутинної вакцинації? Якщо так, то які і чому?
– Українським дітям потрібен захист від ротавірусу, менінгококу та інших інфекцій. Так само як дітям всього світу.
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Іван Черненко, лікар-анестезіолог, автор книги "Сміх у кінці тунелю"
|Іван Черненко. Фото із його Facebook-сторінки
– Вакцинація часто хибно сприймається як суто "дитячий" процес. Чи варто вакцинуватися і дорослим?
– Вакцинуватись потрібно всім, бо немає магічної таблетки, якою можна було б одразу вилікувати кір, грип чи правець тощо. Тому їм легше запобігти щепленням, ніж потім лікувати саме захворювання.
– Чому від правця потрібно щодесять років робити ревакцинацію?
– Інфікуватись правцем не так вже і важко, тому що правцева паличка (Clostridium tetani) та її спори є у звичайному ґрунті. Ви можете просто порізатись під час чистки картоплі, або вколотися трояндами, які вам подарували, або вас подряпає улюблений котик.
Правець – потенційно смертельне захворювання, яке може вбити або призвести до важкої інвалідизації. Так, сучасна медицина має більш-менш ефективні ліки проти правця (ред. – протиправцеву сироватку та антибіотики), але вони не гарантують 100% успіху і не завжди можуть бути доступні. Тому легше і простіше регулярно проходити ревакцинацію і бути певними, що правець вам не загрожує.
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Ірина Кондратова, лікарка, керівниця Харківського регіонального перинатального центру
Ірина входить до списку найвпливовіших жінок BBC. Відомий ексфутболіст Девід Бекхем передав лікарці на один день свій акаунт в Instagram, завдяки чому про героїчну роботу українських медиків закладу дізнався весь світ.
|Ірина Кондратова. Фото з її Facebook-сторінки
– Ви працювали в Харкові під обстрілами. Чи доводилося приймати пологи в бомбосховищах? Чи робили в тих умовах щеплення, які потрібні з перших днів життя?
– Так, наш перинатальний центр продовжував надавати медичну допомогу вагітним, породіллям, новонародженим, не зважаючи на обстріли артилерії, ракетні удари, авіанальоти і блекаут. Ми також приймали новонароджених з інших пологових закладів, з дому, з метро. Ми не маємо повноцінного бомбосховища, тому приймали пологи та виходжували новонароджених в підвальних приміщеннях з автономним обладнанням й підготовленими шляхами евакуації.
Під час найгострішої фази ми виписували породіль з дітьми через 8-10 годин після фізіологічних пологів, та через добу – після кесаревого розтину, якщо не було ускладнень. Адже багато родин виїжджали з області в безпечніші місця. Ми вирішили залишити вакцинацію новонароджених від гепатиту В та не робити БЦЖ, якщо дитину виписували раніше, ніж через 48 годин після народження. Це відповідає протоколу вакцинації.
Діти, які залишалися у місті, могли в нас вакцинуватися БЦЖ протягом двох місяців після виписки. Після деокупації області та зменшення кількості обстрілів ми повернули вакцинацію новонароджених в повному обсязі.
– Зараз війна і багато питань для батьків "не на часі". Підкажіть, чи варто робити вакцинацію одним з пріоритетів?
– Наші співробітники та співробітниці багато спілкуються з батьками, і вакцинація – це пріоритетний напрямок нашої комунікації, оскільки це стосується безпеки. На додачу, вагітні й новонародженні частіше хворіють на інфекційні захворювання.
Зараз молоді матері значно рідше відмовляються від вакцинації, особливо ті, хто був під наглядом в нашій жіночій консультації. Бо майже всі батьки розуміють, що за умов невизначеності наш головний обов’язок – захистити майбутнє України та створити малюкам безпечне середовище тими засобами, що доступні навіть зараз.
Моя педіатрична мрія на наступний рік – здоровий вакцинований малюк на грудному вигодовуванні, якого заколисує спокійна та щаслива матуся.
Федір Лапій, кандидат меднаук, кафедра педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних хвороб Міжнародного європейського університету
|Федір Лапій. Фото із його Facebook-сторінки
– Чому важливо вакцинувати дітей від кору, гепатиту В та епідемічного паротиту?
– Від кору, паротиту, краснухи, гепатиту В важливо вакцинувати дітей завжди. А надто – в умовах війни.
Від попереднього спалаху кору в Україні минуло вже понад 4 роки. Зараз ми знову фіксуємо поодинокі випадки. Впевнений – їх буде більше.
Зростає кількість випадків епідемічного паротиту – "свинки" простою мовою. І хоча діти хворіють відносно легко, то, що старший вік, то важчий перебіг. Особливо, коли хворіють юнаки та молоді чоловіки, в яких паротит може призвести до безпліддя.
Щеплення від гепатиту В під час війни – надважливе для дітей та дорослих. Адже можна заразитися при наданні чи отриманні медичної допомоги, від випадкового уколу голкою, навіть з краплини крові, що висохла. Інфікуватись можна будь-де: від дитячих майданчиків до зон активних бойових дій. Наголошую, що саме діти мають найвищий ризик хронічного перебігу гепатиту В, наслідками якого є цироз та рак печінки.
– Чи потрібно вакцинуватись вагітним?
– Якщо жінка готується до вагітності, їй варто зробити щеплення, яких ще немає – зокрема, від гепатиту В, а також оновити щеплення від кору, паротиту, краснухи.
Вакцинація вагітних від кору, паротиту, краснухи (вакцина КПК) та гепатиту В є не менш важливою, ніж щеплення від грипу, дифтерії чи COVID-19, які на слуху. Та якщо від останніх можна спокійно щепитися під час вагітності, то вакцинація КПК для вагітних протипоказана – її можна робити лише до зачаття.
Марина Маменко, голова правління Української академії педіатричних спеціальностей
|Марина Маменко. Фото з її Facebook-сторінки
– Які інфекційні хвороби загрожують дітям в Україні зараз?
– Інфекції завжди загрожують дітям. Щойно одні "ховаються", відразу їхню нішу займають інші. Це добре ілюструє пандемічна ситуація останніх двох років. Ніби "сховався" грип, але довкола було багато COVID-19. "Сховався" ковід, зате активно циркулював грип. Те саме стосується інших інфекційних хвороб, яким можна запобігти вакцинацією, а саме: кір, поліомієліт, паротит – щойно ми про них забуваємо, вони підіймають голову.
Війна підсилює всі ризики – і тому, що знижується охоплення вакцинацією, і тому, що погіршуються соціально-побутові умови. Скупчення людей, брудна вода, погане харчування… Чим не рай для збудників інфекційних хвороб?
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