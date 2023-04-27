9 питань про вакцинацію до лікарів різних спеціальностей

Вакцинація дітей і дорослих за останній рік зійшла з порядку денного, а про миття рук після вулиці всі забули й поготів.

Чи це свідчить про кінець проблем з інфекціями? Ні. Інфекційні захворювання існують досі, при чому наші ризики захворіти і померти зросли після 24 лютого 2022 року. Хіба фокус суспільної уваги змістився на саму війну і її наслідки.

Щороку останній тиждень квітня відзначається Міжнародний тиждень імунізації – регулярна нагода згадати про запобігання інфекційним хворобам і збереження здоров’я нації.

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Ми запитали п’ятьох лікарок та лікарів про вакцинацію дітей і дорослих, зокрема, під час війни.

Лідія Бабич, педіатриня, власниця клініки "Педіатрія з любов’ю"

Лідія Бабич. Фото з її Facebook-сторінки

– Якби вам потрібно було сказати єдину фразу про вакцинацію, що б це було?

– Ви не завжди можете бути біля дитини, щоб вберегти її від небезпек. А навіть якщо ви й поруч, то вам несила захистити свою дитину, приміром, від випадкової поїздки в ліфті після того, як там перебував хворий на кір, від збитого на асфальті коліна.

Якими б найкращими батьками ви не були, ви не зможете захистити дитину від небезпечних хвороб та їхніх наслідків. Це вакцина буде захищати вашу дитину.

– Чи варто робити додаткові щеплення, що не входять до Національного календаря рутинної вакцинації? Якщо так, то які і чому?

– Українським дітям потрібен захист від ротавірусу, менінгококу та інших інфекцій. Так само як дітям всього світу.

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Іван Черненко, лікар-анестезіолог, автор книги "Сміх у кінці тунелю"

Іван Черненко. Фото із його Facebook-сторінки

– Вакцинація часто хибно сприймається як суто "дитячий" процес. Чи варто вакцинуватися і дорослим?

– Вакцинуватись потрібно всім, бо немає магічної таблетки, якою можна було б одразу вилікувати кір, грип чи правець тощо. Тому їм легше запобігти щепленням, ніж потім лікувати саме захворювання.

– Чому від правця потрібно щодесять років робити ревакцинацію?

– Інфікуватись правцем не так вже і важко, тому що правцева паличка (Clostridium tetani) та її спори є у звичайному ґрунті. Ви можете просто порізатись під час чистки картоплі, або вколотися трояндами, які вам подарували, або вас подряпає улюблений котик.

Правець – потенційно смертельне захворювання, яке може вбити або призвести до важкої інвалідизації. Так, сучасна медицина має більш-менш ефективні ліки проти правця (ред. – протиправцеву сироватку та антибіотики), але вони не гарантують 100% успіху і не завжди можуть бути доступні. Тому легше і простіше регулярно проходити ревакцинацію і бути певними, що правець вам не загрожує.

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Ірина Кондратова, лікарка, керівниця Харківського регіонального перинатального центру

Ірина входить до списку найвпливовіших жінок BBC. Відомий ексфутболіст Девід Бекхем передав лікарці на один день свій акаунт в Instagram, завдяки чому про героїчну роботу українських медиків закладу дізнався весь світ.

Ірина Кондратова. Фото з її Facebook-сторінки

– Ви працювали в Харкові під обстрілами. Чи доводилося приймати пологи в бомбосховищах? Чи робили в тих умовах щеплення, які потрібні з перших днів життя?

– Так, наш перинатальний центр продовжував надавати медичну допомогу вагітним, породіллям, новонародженим, не зважаючи на обстріли артилерії, ракетні удари, авіанальоти і блекаут. Ми також приймали новонароджених з інших пологових закладів, з дому, з метро. Ми не маємо повноцінного бомбосховища, тому приймали пологи та виходжували новонароджених в підвальних приміщеннях з автономним обладнанням й підготовленими шляхами евакуації.

Під час найгострішої фази ми виписували породіль з дітьми через 8-10 годин після фізіологічних пологів, та через добу – після кесаревого розтину, якщо не було ускладнень. Адже багато родин виїжджали з області в безпечніші місця. Ми вирішили залишити вакцинацію новонароджених від гепатиту В та не робити БЦЖ, якщо дитину виписували раніше, ніж через 48 годин після народження. Це відповідає протоколу вакцинації.

Діти, які залишалися у місті, могли в нас вакцинуватися БЦЖ протягом двох місяців після виписки. Після деокупації області та зменшення кількості обстрілів ми повернули вакцинацію новонароджених в повному обсязі.

– Зараз війна і багато питань для батьків "не на часі". Підкажіть, чи варто робити вакцинацію одним з пріоритетів?

– Наші співробітники та співробітниці багато спілкуються з батьками, і вакцинація – це пріоритетний напрямок нашої комунікації, оскільки це стосується безпеки. На додачу, вагітні й новонародженні частіше хворіють на інфекційні захворювання.

Зараз молоді матері значно рідше відмовляються від вакцинації, особливо ті, хто був під наглядом в нашій жіночій консультації. Бо майже всі батьки розуміють, що за умов невизначеності наш головний обов’язок – захистити майбутнє України та створити малюкам безпечне середовище тими засобами, що доступні навіть зараз.

Моя педіатрична мрія на наступний рік – здоровий вакцинований малюк на грудному вигодовуванні, якого заколисує спокійна та щаслива матуся.

Федір Лапій, кандидат меднаук, кафедра педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних хвороб Міжнародного європейського університету

Федір Лапій. Фото із його Facebook-сторінки

– Чому важливо вакцинувати дітей від кору, гепатиту В та епідемічного паротиту?

– Від кору, паротиту, краснухи, гепатиту В важливо вакцинувати дітей завжди. А надто – в умовах війни.

Від попереднього спалаху кору в Україні минуло вже понад 4 роки. Зараз ми знову фіксуємо поодинокі випадки. Впевнений – їх буде більше.

Зростає кількість випадків епідемічного паротиту – "свинки" простою мовою. І хоча діти хворіють відносно легко, то, що старший вік, то важчий перебіг. Особливо, коли хворіють юнаки та молоді чоловіки, в яких паротит може призвести до безпліддя.

Щеплення від гепатиту В під час війни – надважливе для дітей та дорослих. Адже можна заразитися при наданні чи отриманні медичної допомоги, від випадкового уколу голкою, навіть з краплини крові, що висохла. Інфікуватись можна будь-де: від дитячих майданчиків до зон активних бойових дій. Наголошую, що саме діти мають найвищий ризик хронічного перебігу гепатиту В, наслідками якого є цироз та рак печінки.

– Чи потрібно вакцинуватись вагітним?

– Якщо жінка готується до вагітності, їй варто зробити щеплення, яких ще немає – зокрема, від гепатиту В, а також оновити щеплення від кору, паротиту, краснухи.

Вакцинація вагітних від кору, паротиту, краснухи (вакцина КПК) та гепатиту В є не менш важливою, ніж щеплення від грипу, дифтерії чи COVID-19, які на слуху. Та якщо від останніх можна спокійно щепитися під час вагітності, то вакцинація КПК для вагітних протипоказана – її можна робити лише до зачаття.

Марина Маменко, голова правління Української академії педіатричних спеціальностей

Марина Маменко. Фото з її Facebook-сторінки

– Які інфекційні хвороби загрожують дітям в Україні зараз?

– Інфекції завжди загрожують дітям. Щойно одні "ховаються", відразу їхню нішу займають інші. Це добре ілюструє пандемічна ситуація останніх двох років. Ніби "сховався" грип, але довкола було багато COVID-19. "Сховався" ковід, зате активно циркулював грип. Те саме стосується інших інфекційних хвороб, яким можна запобігти вакцинацією, а саме: кір, поліомієліт, паротит – щойно ми про них забуваємо, вони підіймають голову.

Війна підсилює всі ризики – і тому, що знижується охоплення вакцинацією, і тому, що погіршуються соціально-побутові умови. Скупчення людей, брудна вода, погане харчування… Чим не рай для збудників інфекційних хвороб?