Військовий, який втратив ногу, закликає ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу

Український військовий Михайло Бакалюк, який підірвався на міні і отримав травматичну ампутацію ноги, закликає ухвалити законопроєкт про медичний канабіс.

Солдат звернувся до президента, Кабінету міністрів та парламентарів.

Бакалюк був поранений у червні 2023 року на запорізькому напрямку. Окрім ампутації ноги чоловік отримав множинні вогнепальні осколкові поранення та перелом поперекового хребця.

Наразі військовий проходить амбулаторне лікування у Львові, йому колють знеболювальні.

Михайло Бакалюк

"Я відчуваю страшенні фізичні та фантомні болі в області поранення. Застосування таких знеболювальних не позбавляє, а лише приглушує біль на деякий час. Витримати подібні болі дуже важко, що негативно впливає на мій психоемоційний стан", – говорить Михайло.

Чоловік вважає, що медичний канабіс може значно знизити його больові відчуття і не буде мати такий негативний вплив на організм, як знеболювальні препарати.

"Таких як я бійців багато. Військовослужбовці мають різного ступеня поранення: осколкові по тулубу, травматичну ампутацію на різних рівнях верхніх та нижніх кінцівок, сумісні поранення, опіки обличчя, кінцівок, всього тіла", – каже солдат.

Михайло говорить, що готовий особисто зустрітися з представниками Офісу Президента, Кабміну, народними депутатами.

"Протягом одної хвилини власним прикладом я зможу розвіяти ці сумніви й довести негайну потребу у прийнятті цього закону та введенні медканабісу в обіг з метою застосування у медичних закладах", – говорить військовий.

Нагадаємо, боротьба за законодавче врегулювання використання канабісу в медицині і науці триває багато років.

Законопроєкт № 7457.про легалізацію медичного канабісу внесли до ВР у червні 2022 року. Подібні законопроєкти вносилися і раніше, однак народні депутати їх провалювали.

Утім, за словами деяких експертів, законопроєкт № 7457 не зробить препарати на основі конопель доступними для українських пацієнтів, оскільки канабіс так і залишиться забороненою речовиною. Однак прибічники законопроєкту впевнені: документ можна буде змінити вже після ухвалення у першому читанні.

28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський під час виступу у ВР підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Прибічники закону наголошують, що ліки з медичним канабісом допомагають пацієнтам з онкологією, епілепсією, розсіяним склерозом та при ПТСР.