Військовий, який втратив ногу, закликає ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу

Яна Осадча журналістка УП.Життя
6325
29 червня 2023

Український військовий Михайло Бакалюк, який підірвався на міні і отримав травматичну ампутацію ноги, закликає ухвалити законопроєкт про медичний канабіс.

Солдат звернувся до президента, Кабінету міністрів та парламентарів.

Бакалюк був поранений у червні 2023 року на запорізькому напрямку. Окрім ампутації ноги чоловік отримав множинні вогнепальні осколкові поранення та перелом поперекового хребця.

Наразі військовий проходить амбулаторне лікування у Львові, йому колють знеболювальні.

 Михайло Бакалюк

"Я відчуваю страшенні фізичні та фантомні болі в області поранення. Застосування таких знеболювальних не позбавляє, а лише приглушує біль на деякий час. Витримати подібні болі дуже важко, що негативно впливає на мій психоемоційний стан", – говорить Михайло.

Чоловік вважає, що медичний канабіс може значно знизити його больові відчуття і не буде мати такий негативний вплив на організм, як знеболювальні препарати.

"Таких як я бійців багато. Військовослужбовці мають різного ступеня поранення: осколкові по тулубу, травматичну ампутацію на різних рівнях верхніх та нижніх кінцівок, сумісні поранення, опіки обличчя, кінцівок, всього тіла", – каже солдат.

Михайло говорить, що готовий особисто зустрітися з представниками Офісу Президента, Кабміну, народними депутатами.

"Протягом одної хвилини власним прикладом я зможу розвіяти ці сумніви й довести негайну потребу у прийнятті цього закону та введенні медканабісу в обіг з метою застосування у медичних закладах", – говорить військовий.

Нагадаємо, боротьба за законодавче врегулювання використання канабісу в медицині і науці триває багато років.

Законопроєкт № 7457.про легалізацію медичного канабісу внесли до ВР у червні 2022 року. Подібні законопроєкти вносилися і раніше, однак народні депутати їх провалювали.

Утім, за словами деяких експертів, законопроєкт № 7457 не зробить препарати на основі конопель доступними для українських пацієнтів, оскільки канабіс так і залишиться забороненою речовиною. Однак прибічники законопроєкту впевнені: документ можна буде змінити вже після ухвалення у першому читанні.

28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський під час виступу у ВР підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Прибічники закону наголошують, що ліки з медичним канабісом допомагають пацієнтам з онкологією, епілепсією, розсіяним склерозом та при ПТСР.

Читайте також: Пристрасті за медканабісом, або як ми хочемо добитися його легалізації


Реклама:


 1991
Суспільство

Олександр Тодорчук: "Не хочете пускати в укриття людину з собакою? Якщо з вами щось станеться, саме собаки шукатимуть вас"

Софія Середа
 14223
КУЛЬТУРА

Протиотрута. Пам’яті Вікторії Амеліної

Тетяна Пушнова
 1257
КУЛЬТУРА

Пиріг, Батіг та співані вірші Розстріляного Відродження на деокупованій Харківщині: "Щастя, що ви плачете від поезії"

Дмитро Кузубов

Головне на сайті


Суспільство

Олександр Тодорчук: "Не хочете пускати в укриття людину з собакою? Якщо з вами щось станеться, саме собаки шукатимуть вас"

Софія Середа
В Афганістані таліби наказали закрити усі салони краси – Reuters
У Києво-Печерську лавру прибула комісія опечатувати корпуси. ФОТО
Як українці оцінюють свій фінансовий стан в умовах війни – опитування
Закривавлена 8-місячна дівчинка в Краматорську: матір розповіла деталі трагедії. ВІДЕО
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року. ФОТО
КУЛЬТУРА

Протиотрута. Пам’яті Вікторії Амеліної

Тетяна Пушнова
КУЛЬТУРА

Пиріг, Батіг та співані вірші Розстріляного Відродження на деокупованій Харківщині: "Щастя, що ви плачете від поезії"

Дмитро Кузубов