Міністерство у справах ветеранів підтримало легалізацію медичного канабісу

У Міністерстві у справах ветеранів України закликали парламентарів ухвалити законопроєкт №7457 про регулювання обігу коноплі у медичних, промислових та наукових цілях.

У відомстві зазначають, що з початку 2022 року кількість осіб з інвалідністю в Україні значно зросла. За час повномасштабної війни майже 168 тисяч українців отримали інвалідність.

На думку представників міністерства, надання дозволу на контрольоване виробництво та застосування медичного канабісу в Україні стало б проявом гуманності до громадян, які відчувають постійні душевні, тілесні чи фантомні болі.

Реклама:

"Використання медичного канабісу за призначенням лікаря допускається у якості знеболювального препарату при великих фізичних та фантомних болях в області поранення. Також препарати на основі медичного канабісу пом’якшують неприємні/травмуючі спогади з фронту, що знижує інтенсивність проявів ПТСР", – кажуть у відомстві.

У Міністерстві зазначають, що використання канабісу у медичних цілях є поширеною міжнародною практикою.

Зокрема, 2 грудня 2020 року Комісія Організації Об'єднаних Націй з наркотичних засобів ухвалила рішення виключити медичну марихуану та її похідні з найнебезпечнішої категорії наркотиків.

З 53 країн-членів 27 проголосували "за" це рішення, включаючи США та ЄС. Таке рішення ООН базувалося на відповідних рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які вона направила в ООН в січні 2019 року.

"У період широкомасштабного воєнного вторгнення росії на територію нашої держави стала критичною потреба у застосуванні медичного канабісу військовослужбовцями, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, втратили кінцівки або отримали посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)", – говорять у відомстві.

Нагадаємо, український військовий Михайло Бакалюк, який підірвався на міні і отримав травматичну ампутацію ноги, закликає ухвалити законопроєкт про медичний канабіс.

Реклама:

28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський під час виступу у ВР підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Раніше "УП. Життя" розбиралася, від чого допомагає медичний канабіс і чи легалізують його в Україні найближчим часом.