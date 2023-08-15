У Львові вичерпуються запаси донорської крові всіх груп: де здати кров

У Львові в центрах служби крові вичерпуються запаси крові та її компонентів, тому є потреба у донорській крові всіх груп.

Особлива потреба в крові резус-негативної належності I та II групи, повідомляють в Першому медичному об'єднанні Львова.

У Львові здати кров можна в міському Центрі служби крові Лікарні Святого Пантелеймона за адресою вулиця Миколайчука, 9.

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Центр відкритий у будні з 9.00 до 12.30.

Записати на здачу крові можна за номером: 0 800 333 003.

У медоб’єднанні нагадали, що регулярна донація корисна для здоров’я самих донорів крові, оскільки це:

✅підвищує імунітет;

✅зменшує ризик розвитку серцево-судинних та онкологічних захворювань;

✅знижує ризик виникнення тромбозу.

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Раніше ми розповідали, що донором крові може бути:

✅будь-який дієздатний громадянин України;

✅іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України;

✅людина, віком від 18 років, вагою від 50 кг без протипоказань, визначених МОЗ.