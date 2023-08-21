У 5 областях України потрібні всі групи крові – МОЗ

У 11 областях України потрібна кров певних груп та резус-факторів.

У 5 з них потрібні усі групи крові, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Станом на 21 серпня є потреба в усіх групах крові в:

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Харкові;

Вінниці;

Києві та Київському міському центрові крові;

Рівному;

Дніпрі.

В Одеській обласні станції переливання крові треба усі групи, а в обласній дитячій лікарні кров 1+/-, 2+/-,3+/-, 4-.

У Чернігові потребують 1-, 2-, 3+-, 4+- груп крові.

У Львові – 1-, 2+/-, особливо 3+/-, 4+/-.

У Запоріжжі треба усі групи крові з негативним резус-фактором.

1-, 2+/-, 3-, 4- потребують у Херсоні, а 3- в Івано-Франківську

Лікарі зазначають, що потреби є динамічними та змінюються щодня.

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Нагадаємо, що здавати кров можна після вакцинації та татуювання. Донором можуть стати громадяни України віком від 18 років та вагою понад 50 кг без протипоказань.

Для спрощення процедури спершу треба зареєструватись на платформі або звернутись безпосередньо в обласні центри переливання крові.