Moderna розробила нову версію вакцини проти COVID-19

Американська біотехнічна компанія Moderna розробила нову вакцину проти COVID-19 – мРНК-1283.

Завдяки оновленій формулі термін зберігання вакцини збільшився вдвічі, повідомляє Medical Express з посиланням на статтю у Science Translational Medicine.

Дослідження вірусу SARS-CoV-2 виявили, що шипоподібний білок є критичним компонентом проникнення вірусу в клітини.

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Пізніше дослідники визнали, що не всі частини білка однаково важливі для імунної відповіді, тому винайшли нову формулу вакцини.

Формула нової вакцини містить "інструкцію", яка кодує лише дві ключові частини шипоподібного білка вірусу.

Під час дослідження оновленого препарату, зокрема на мишах, вчені виявили, що він має сильнішу дію антигену, який формує імунітет в організмі.

При введенні першої, другої чи бустерної дози вакцини мРНК-1283 виникає більша імунна відповідь, ніж при використанні її попередниці – мРНК-1273.

Оновлена вакцина захищає від ширшого переліку штамів вірусу, кажуть дослідники. Також мРНК-1283 викликає ефективну імуногенну реакцію при менших дозах застосування.

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"Оновлена вакцина хоч має спрощену формулу, ніж її попередниця, однак є більш ефективною і забезпечує коротший час реакції на нові штами COVID-19", – додали вчені.

Найкращий спосіб захиститися проти COVID-19 – це вакцинуватися. Для дітей 5-11 років в Україні існує спеціальна вакцина.