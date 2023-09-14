У МОЗ розповіли, коли очікують зростання захворюваності на грип та COVID-19

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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14 вересня 2023

Коронавірусна інфекція COVID-19 в Україні перейшла до категорії сезонних захворювань нарівні з грипом та іншими сезонними респіраторними інфекціями. 

Зростання захворюваності на грип та COVID-19 може припасти на жовтень, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пишуть в Центрі громадського здоров’я. 

Протягом останнього року зареєстрували близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% з яких – грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема COVID-19. 

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"Зростання ми очікуємо, починаючи із 40-го тижня цього року, тобто це по суті з початку жовтня", – заявив заступник міністра охорони здоров’я України.

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Фото: Subbotina/Depositphotos

За його словами, захворювання на коронавірус продовжують реєструвати – протягом тижня у вересні зареєстрували 1 200 випадків. 

З них близько 200 пацієнтів – люди, старші за 50 років, яких госпіталізували. Ще сім людей внаслідок інфікування загинули. 

Найбільше хворих фіксують на Дніпропетровщині, Одещині та Києві. 

Нагадаємо, найкращий спосіб захиститися від COVID-19 – це вакцинуватися. Для дітей 5-11 років в Україні існує спеціальна вакцина.

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Раніше ми розповідали, що страшніше: наслідки після COVID-19 чи побічні ефекти від вакцини.

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