У МОЗ розповіли, коли очікують зростання захворюваності на грип та COVID-19

Коронавірусна інфекція COVID-19 в Україні перейшла до категорії сезонних захворювань нарівні з грипом та іншими сезонними респіраторними інфекціями.

Зростання захворюваності на грип та COVID-19 може припасти на жовтень, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пишуть в Центрі громадського здоров’я.

Протягом останнього року зареєстрували близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% з яких – грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема COVID-19.

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"Зростання ми очікуємо, починаючи із 40-го тижня цього року, тобто це по суті з початку жовтня", – заявив заступник міністра охорони здоров’я України.

За його словами, захворювання на коронавірус продовжують реєструвати – протягом тижня у вересні зареєстрували 1 200 випадків.

З них близько 200 пацієнтів – люди, старші за 50 років, яких госпіталізували. Ще сім людей внаслідок інфікування загинули.

Найбільше хворих фіксують на Дніпропетровщині, Одещині та Києві.

Нагадаємо, найкращий спосіб захиститися від COVID-19 – це вакцинуватися. Для дітей 5-11 років в Україні існує спеціальна вакцина.

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