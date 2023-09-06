В окупованому Маріуполі почали видавати інсулін лише за наявності паспорта РФ – міськрада

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 вересня 2023

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти почали видавати інсулін хворим на цукровий діабет лише за наявності паспорта громадянина РФ. 

Про це заявили в Маріупольській міській раді.  

У міськраді опублікували відео, де місцевий житель, який прийшов до маріупольської лікарні №1, розповідає про "нововведення" для інсулінозалежних пацієнтів: щоб отримати препарат, потрібно мати російський паспорт. 

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"Без паспорта неможливо отримати допомогу, життєво необхідне лікування, працевлаштуватися, вільно пересуватися. Люди мають обирати – або отримувати документ і мати хоч якісь права, або помирати", – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі критична ситуація із хворими на цукровий діабет. 

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