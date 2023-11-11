Учені виявили ген, який може впливати на розвиток та метастазування раку простати

Дослідники ідентифікували ген, відповідальний за запуск клітинної ланцюгової реакції, який спричиняє метастазування раку передміхурової залози в кістки і робить його таким, що майже не піддається лікуванню.

Відкриття вчених з Вірджинського університету Співдружності може суттєво вплинути на лікування раку передміхурової залози та інших типів пухлин, у яких присутній ген, пише New Atlas.

Метастазування в кістки поширене при всіх видах прогресуючого раку, але особливо часто проявляється у пацієнтів з раком простати та молочної залози. Такий процес нерідко є смертним вироком для хворого, оскільки наразі немає ефективних методів лікування такого поширення.

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Біологічні процеси, що лежать в основі росту та метастазування раку передміхурової залози, включають складну взаємодію між пухлинними клітинами та мікрооточенням. Науковці ще раніше встановили, що ген MDA-9 пов’язаний з диференціацією меланоми, виявлений не лише в ракових клітинах, але й у всіх формах тканини. Це є основним фактором поширення раку. Але як це відбувається, вчені не зовсім розуміли.

Ракові клітини. Фото: vitanovski/Depositphotos

Нове дослідження, опубліковане в журналі PNAS, вперше виявило, як ген MDA-9 запускає клітинну ланцюгову реакцію, що призводить до метастазування та дає можливість пухлинним клітинам проникнути у кістку.

"MDA-9 – це фактично ген, який безпосередньо сприяє прогресуванню пухлини та метастазам", – каже співавтор дослідження Свадеш Дас.

Дослідники стверджують, що цей ген активує та вивільняє в кісткове середовище білок PDGF-AA, який регулює ріст і поділ клітин. Там цей білок взаємодіє з певними клітинами кісткового мозку, активуючи сигнальний шлях Hippo, що відповідає за регенерацію клітин. Ця взаємодія призводить до вироблення CXCL5 – білка, що привертає ракові клітини в кісткову тканину і стимулює ріст остеокластів, які беруть участь у руйнуванні кісток.

"Це дослідження є остаточною демонстрацією того, як такий біологічний зв’язок дозволяє метастатичним клітинам поширюватися та розмножуватися в кістках", – поояснює Дас.

Дослідники виявили, що руйнування MDA-9 у клітинах раку простати зупиняє цю ланцюгову реакцію – це може стати способом запобігання метастазуванню. Вони також виявили, що видалення MDA-9 з кісткових клітин не має негативного впливу на здоров'я кісткової тканини.

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Хоча дослідники спостерігали шлях MDA-9 у клітинах раку передміхурової залози, вони вважають, що їхні висновки важливі для інших типів пухлин, у яких присутній MDA-9: мозку, молочних залоз, легень та підшлункової залози.

Ірина Батюк, "УП. Життя"