"Просто треба менше їсти": що таке фетшеймінг та як його уникнути

Люди, які мають проблеми із зайвою вагою, можуть часто стикатися із фетшеймінгом зі сторони близьких. Це проявляється критикою та глузуванням з людей із надмірною масою тіла і призводить до негативного впливу на їхнє соціальне життя та здоров’я.

Якщо поруч з вами є людина, яку фетшеймлять, потрібно допомогти їй впоратись з критикою. Також варто знати, як говорити про проблему, не цькуючи за зайві кілограми.

Іноді поради та зауваження щодо надмірної ваги можуть мати контрпродуктивний вплив на схуднення, то чи потрібно говорити людині про надмірну вагу і в як це робити доречно?

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З матеріалу ви дізнаєтесь:

як розпізнати шеймінг за зайву вагу;

як фетшеймінг впливає на життя людей з надмірною вагою;

як зрозуміти, що ви коли-небудь фетшеймили інших;

як протистояти фетшеймінгу у різному віці.

УП.Життя відповідає на ці запитання разом з експертками:

психологинею та РХП-експерткою Мариною Воробйовою;

психологинею-аналітикинею Анастасією Михайленко.

Ми також звернулися до джерел: Healthline, PubMed Central, WebMD, National Library of Medicine, Harvard Public Health, ResearchGate

Якщо поруч з вами є людина, яку фетшеймлять, потрібно допомогти їй впоратись з критикою. Фото: pressmaster/Depositphotos

Що таке фетшеймінг?

Фетшеймінг – це критика та глузування з людей із надмірною вагою через їхню масу тіла або харчові звички.

Рідні чи тренери іноді виправдовують фетшеймінг як спосіб мотивації людей їсти менше, більше займатися спортом та худнути, проте дослідження показують протилежний ефект.

За словами дослідників, фетшеймінг не допомагає схуднути. Змушування людей з надмірною вагою та ожирінням відчувати себе погано через надмірні розміри не спонукає їх скинути зайві кілограми, а навпаки – може призвести до набору ще більшої ваги.

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Фетшеймінг може проявлятися по-різному. Психологиня Марина Воробйова пояснює: акцент робиться на тому, що з тілом щось не так, найчастіше наголошується на зовнішньому вигляді людини, її одязі та харчуванні. Це можуть бути такі фрази:

"Куди тобі стільки їсти?";

"Подивись на себе";

"Обери щось менш жирне з меню";

"Куди ти таке одягнув/ла";

"Тобі просто треба менше їсти";

"Подивіться наскільки він/вона поправилися"

"Куди з твоїм тілом одягати такий одяг".

Фетшеймінг – це критика та глузування з людей із надмірною вагою через їхню масу тіла або харчові звички. Фото: SiberianArt/Depositphotos

Ознаки фетшеймінгу:

коли людина коментує тіла інших та називає ці слова жартами;

знущання з людей, які пояснюють, чому у них є проблеми з зайвою вагою;

глузування з людини, якщо вона поділилась власною невпевненістю в собі через проблеми з зайвою вагою;

відкриті та приховані судження про тіло людини;

швидке пропонування дієт та встановлення припущень про те, чому хтось може мати таку вагу;

часте порівнювання з іншими людьми.

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Як проявляється фетшеймінг у дитячому та дорослому віці

За словами психологині Марини Воробйової, у дорослому віці фетшеймінг застосовують частіше до жінок, в дитячому та підлітковому – однаково цькують дівчат та хлопців.

Цькування за вагу в дитячому віці

Стигматизація через надмірну масу тіла підвищує ризик знущань у дитинстві та погіршує перспективи дитини в освіті, кар'єрі та успішних романтичних стосунках.

Фетшеймінг також сприяє депресії, порушенню харчування та уникненню фізичної активності, що в результаті може призвести до збільшення ваги.

Інколи в дитячому віці фетшеймінг може перерости у фізичні знущання з дитини з боку однолітків.

"Частіше хлопчиків можуть ображати не лише словесно, а й фізично. На жаль, таке зустрічається в суспільстві. Тому потрібно вчити дітей не робити акцент на кольорі шкіри людини, її формі тіла та тому, як вона ходить. За такої моделі майбутнє покоління не цькуватиме одне одного за власні особливості", – розповідає Марина Воробйова.

Психологиня зауважує, що діти можуть зазнавати фетшеймінгу не лише зі сторони ровесників, а й в родині. У більшості випадків це дуже засмучує дитину та призводить до розладів харчової поведінки.

Експертка зазначає, що часто у сім’ях немає культури харчування та достатньої кількості руху протягом дня. Тоді діти набирають зайву вагу, при цьому коли вони просять добавки – рідні вдаються до фетшеймінгу, проте все ж годують більше.

Негативна мотивація, з використанням образливих слів – не працює в довгостроковій перспективі.

У більшості випадків фетшеймінг дуже засмучує дитину та призводить до розладів харчової поведінки. Фото: belchonok/Depositphotos

Як фетшеймінг проявляється у дорослому віці стосовно чоловіків та жінок

Коли чоловіки та жінки починають займатися фізичними вправами – чоловіки, як правило, втрачають жирові відкладення швидше.

У середньому здорові жінки мають на 6-11% більше жиру в організмі, ніж чоловіки, що є еволюційною адаптацією, яка допомагає під час вагітності. Від статевого дозрівання до менопаузи жінки зберігають більше жиру, ніж чоловіки, навіть якщо вони споживають менше калорій. Проте це – частина їхньої фізіології, а не зайва вага.

Поширеними є такі звернення до жінок: "Ти дівчина, ти повинна бути гарною! Куди тобі стільки їсти – ти ж дівчина! Ти ж повинна подобатись собі в дзеркалі".

У дорослому віці висловлювання про зайву вагу можуть бути справді образливими та дуже грубими.

"Жінок вчать з дитинства досягати поставлених соціумом ідеалів. У них виникає кореляція: якщо я гарна та достатньо струнка – то я хороша та успішна, краща ніж інші. Тому жінки часто переживають за те, щоб бути красивими, а з певного віку – не старіти. Хоча уникнути цього фізично неможливо. На жаль, це вимоги, які диктує суспільство", – додає Марина Воробйова.

Також фетшеймінг впливає на бажання жінок завагітніти. За словами психологині, ще до настання вагітності жінок із зайвою вагою звинувачують у тому, що вони не відповідають культурним ідеалам "хорошої" матері.

Їх заохочують підтримувати втрату ваги для досягнення певного розміру тіла, щоб уникнути народження дітей з надмірною масою, хоча проблеми з вагітністю виникають не лише через надмірні кілограми.

Надмірна вага збільшує ризики виникнення ускладнень при вагітності, проте тут потрібно розуміти, що ризики є завжди: при недостатній вазі, на основі анамнезу жінки.

Жінок вчать з дитинства досягати поставлених соціумом ідеалів. У них виникає кореляція: якщо я гарна та достатньо струнка – то я хороша та успішна, краща ніж інші. Фото: NewAfrica/Depositphotos

Водночас чоловікам, до яких застосовують фетшеймінг, часто намагаються наголосити на статевій функції, глузувати з того, що у них можливі проблеми з особистим та сексуальним життям через зайву вагу.

"За чоловічої статури росте саме живіт – найбільше глузливих жартів стосується цієї теми. Або порівнюють тіло чоловіка з жіночим, наголошують на тому, що чоловік не виглядає маскулінно", – каже психологиня Марина Воробйова.

Це може призводити до невпевненості в собі, зниження лібідо та навіть до еректильної дисфункції, яка має в такому випадку психологічну, а не фізіологічну природу. Людина починає дуже сильно перейматись, як вона виглядає, каже експертка.

Фетшеймінг чоловіків може призводити до невпевненості в собі, зниження лібідо та навіть до еректильної дисфункції, яка має в такому випадку психологічну, а не фізіологічну природу.Фото: NewAfrica/Depositphotos

Як фетшеймінг впливає на життя людей з надмірною вагою

Фетшеймінг сприяє ще більшому набору ваги.

Коли людина, яка уже бореться із зайвими кілограмами та чує: "тобі треба схуднути", "ти товстий", "чому собою не займешся?", то це впливає на її мотивацію до схуднення та призводить до більш серйозних та шкідливих наслідків.

"Почувши фетшеймінг, виникає бажання відповідати очікуванням суспільства. Та практично завжди це призводить до того, що людина сідає на жорстку дієту або починає надто активно займатися спортом, при цьому худне на якийсь відсоток ваги. Рано чи пізно відбувається зрив, умовне повернення до минулого способу життя, і вага повертається навіть у більшій кількості", – наголошує психологиня Марина Воробйова.

Експертка додає, коли людину булять в колективі чи вдома, це викликає стрес. Одним зі способів впоратися з негативними емоціями є заїдання, тоді коло замикається.

Дослідники підтверджують, що стигматизація зайвої ваги може призвести до підвищеного рівня кортизолу та ескалації нездорової поведінки, такої як переїдання та уникнення фізичної активності.

Викликаючи стрес, збільшення ваги та психічні проблеми, дискримінація за вагою також може підвищити ризик виникнення різних хронічних захворювань.

Зокрема, дискримінація через вагу може призвести до таких негативних психологічних наслідків, як: депресія, розлади харчової поведінки, зниження самооцінки.

Дискримінація через вагу може призвести до таких негативних психологічних наслідків, як: депресія, розлади харчової поведінки, зниження самооцінки. Фото: lemono/Depositphotos

Як боротися із фетшеймінгом?

Часто люди застосовують фетшеймінг для власного самоствердження та приховують свій біль, глузуючи над іншими. Для того, аби зупинити фетшеймінг, потрібно уміти відстоювати власні кордони.

"Іноді всередині нас можуть бути якісь процеси, через які нам соромно чи страшно проговорити власний кордон. Потрібно знайти, що зупиняє вас всередині. Для цього можна звернутись до психолога або самостійно спробувати вивчити це питання", – говорить психологиня Анастасія Михайленко.

Протистояти упередженому ставленню до ваги може бути непросто, але не варто боятися говорити, коли це трапляється з вами. Якщо ви зазнали фетшеймінгу, дайте собі час і простір, щоб пережити ці складні емоції, але не піддавайтеся їм.

Треба зрозуміти, що люди, які ображають вас часто засуджують зовнішність інших через власні проблеми у житті. Спробуйте сказати людині про те, що вона висловлюється недоречно або небажано про вашу вагу. Це ситуація, коли ви повинні відстоювати себе.

"На фетшеймінг можна не відповідати нічого. Можна з позиції внутрішнього спокою сказати людині, що їй не вдасться вас образити. Можна виходити з позиції прийняття: так, я маю зайві кілограми і ти кажеш що потрібно менше їсти, але я вживаю таку саму кількість їжі як і ти.

Потрібно показувати, що вас це не зачіпає. Бо чим більше людина демонструє свою вразливість до фетшеймінгу, тим більше його застосовуватимуть", – пояснює Марина Воробйова.

Для того, аби зупинити фетшеймінг, потрібно уміти відстоювати власні кордони. Фото: nicoletaionescu/Depositphotos

Ось кілька способів, як впоратися з фетшеймінгом:

Навчіться відстоювати власні кордони.

Ви не стаєте поганим/поганою, відстоюючи свої кордони. Тому не варто цього соромитись чи боятись. У вас є право проводити чітку межу, щоб інші розуміли, що її переступати не можна.

"Люди дуже часто бояться говорити про те, що їх фетшеймлять. Вони відчувають страх, впадають у ступор. Тут добре працює практика "Що далі?" – треба подумати чого саме ви боїтесь: певної реакції чи критики, яка поступить після озвучення власних кордонів? Спробуйте сформувати для себе як опору розуміння того, як ви будете діяти після цього", – пояснює експертка Анастасія Михайленко.

Психологиня наводить приклад: якщо боїтесь, що родич чи друг почне кричати чи сміятись з висловлених меж – тоді придумайте якусь відповідь на цей випадок.

Існує "метод папуги", коли ми придумуємо якусь фразу і повторюємо її постійно в певних ситуаціях. Наприклад, ви можете сказати: "Я проговорила свій кордон. Почуй мене: ми не будемо говорити про мою вагу. Якщо ти не розумієш, що таке особисті кордони – це не моя проблема".

Коли нас не чують, ми можемо попереджати (не маніпулювати, а саме попереджати людину), що ви відстоюватимете свої кордони до кінця.

За словами експертки, можна сказати, що не дозволятимете говорити так про себе, будете різко відповідати, класти трубку, вставати і йти при таких розмовах. А те як це сприймає інша людина – це вже її відповідальність. Бо у вас є право на ваші кордони і тільки ви розпоряджаєтесь, як виглядати, в якій вазі бути, з якими темпами втрачати чи набирати кілограми.

Спитайте людину, чому вона вас фетшеймить.

При використанні фетшеймінгу, можете спитати, яка ціль у людини, чому вона використовує такі неприємні для вас фрази – щоб образити чи принизити?

"Потрібно питати: "Чого ви хочете досягти коментарями щодо моєї зовнішності та ваги? Що на твою думку я повинна/повинен зробити? Якщо ти вважаєш, що я багато їм – то це моя проблема, а не твоя, і якщо вона у мене є, то я самостійно її вирішу". Так і варто запитувати, аби дізнатись чим продиктоване несприйняття людини того, що у вас якась не та вага, чи чому людина вважає, що у вас є зайві кілограми", – наводить приклади відповідей Марина Воробйова.

Експертка каже, що варто спробувати поставити такі незручні запитання. І якщо хтось починає пояснювати, що це все задля вашого здоров’я – можете сказати, що худий – не означає здоровий, а зайві кілограми – це не завжди про захворювання. Поясніть, що кожному потрібно стежити за власним здоров’ям: більше ходити пішки, не палити та не вживати багато алкоголю.

Записуйте свої емоції.

Коли ви знаходите час для ведення щоденника або запису думок і почуттів, то даєте собі простір для переосмислення. Це допомагає обдумувати первинні реакції та висловлення того, що хочете сказати людині, яка вас образила.

Подумайте про те, як самостійно можете собі допомогти.

Це ваш загальний "набір" навичок подолання труднощів і способів піклування про себе. Розробити план емоційної самодопомоги можна разом зі своїм терапевтом.

Змініть своє мислення та внутрішній наратив.

Зміна внутрішнього наративу потребує практики та свідомих зусиль. Працюйте над тим, щоб замінити негативну самооцінку словами ствердження та заохочення.

Спілкуйтесь з тими, кому ви довіряєте.

Розмова з надійним, неупередженим другом або членом сім'ї може допомогти вам почуватися краще.

При неможливості впоратись з власними переживаннями самостійно, можна звернутись до спеціаліста та обговорити проблему фетшеймінгу та як йому протистояти.

При використанні фетшеймінгу, можете спитати, яка ціль у людини, чому вона використовує такі неприємні для вас фрази – щоб образити чи принизити? Фото: realinemedia/Depositphotos

Іноді фетшеймінг провокує боязнь звертатись за медичною допомогою. Поради експертів, на які можна звернути увагу:

Складіть план.

Запишіть кілька ключових запитань, наприклад, перед візитом до лікаря. А якщо розмова заходить про вагу, а ви прийшли не через неї, скажіть про це лікарю.

Не поспішайте.

Коментарі на тему ваги можуть посилити вашу тривогу і вивести з рівноваги. Може бути корисно внутрішньо підбадьорити себе, "зробити глибокий вдих" і знову включитися в розмову.

Візьміть із собою людину, яка вас підтримає.

Дозвольте близькій людині відповісти за вас, якщо ви відчуваєте, що вам важко про це говорити.

Проінформуйте свого лікаря.

Поговоріть про упереджене ставлення до ваги. Ваш лікар може змінити свій підхід, якщо дізнається, що ви піддавалися стигматизації в минулому.

Іноді фетшеймінг провокує боязнь звертатись за медичною допомогою. Фото: Dmytro_Z/Depositphotos

Як навчити дитину захищатись від фетшеймінгу?

Діти, які зазнають фетшеймінгу, помилково вважають, що над ними знущаються саме через надмірну вагу. Але найчастіше знущаються з дітей, які показують, що їм це неприємно.

Якщо ваша дитина засмучена через ожиріння, поцікавтеся, чи не хоче вона вашої допомоги та пошуку рішення. Але якщо її соромлять через зайву вагу, припинити це – найнагальніша потреба, незалежно від того, хоче дитина боротися із вагою, чи ні.

Іноді фетшеймінг поєднується із зауваженням про фізичні здібності, наприклад: "Ти не можеш грати з м'ячем, бо бігаєш надто повільно". Дітей можна навчити відповідати: "Я хотів би бігати так само швидко, як ти. Але ти побачиш, що я все одно дуже добре граю". Якщо це буде сказано впевнено, є велика ймовірність, що їм дозволять приєднатися до гри.

Для більшої впевненості дайте дитині попрактикуватися. Попросіть її зіграти роль жертви, коли ви її ображаєте, і відповісти вам у дружній спокійній формі. Якщо їй вдасться зробити це без проблем з вами, вона, ймовірно, зможе зробити це і з іншими дітьми.

Діти, які зазнають фетшеймінгу, помилково вважають, що над ними знущаються саме через надмірну вагу. Але найчастіше знущаються з дітей, які показують, що їм це неприємно. Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Як коректно говорити з людиною про вагу?

Першочергово – це особистий вибір кожної людини, яку вагу мати. І якщо ми говоримо людині про потребу втратити вагу, ми порушуємо її кордони. З іншої сторони, хтось може дійсно переживати за близьких людей та за їхнє здоровʼя.

Тому якщо ви приймаєте рішення все ж таки поговорити про вагу близької людини, психологиня Анастасія Михайленко рекомендує обмежитися своїми почуттями та переживаннями. Це можуть бути вислови: "Я переживаю за тебе", "Я переживаю за твоє здоровʼя".

"В такій розмові потурбуйтеся про можливу реакцію людини, з якою ви збираєтесь говорити. На початку самої розмови можна проговорити, що ви не звинувачуєте, не висуваєте претензії, що ви переживаєте і що вам людина дуже дорога і цінна, і ви не хочете нікого образити", – консультує психологиня.

Важливо уміти підтримати істинне бачення людини, стати на її сторону, щоб вона не була самотньою проти стереотипів та токсичних зауваженьФото: serezniy/Depositphotos

Тут важливо уміти підтримати істинне бачення людини, стати на її сторону, щоб вона не була самотньою проти стереотипів та токсичних зауважень. Дуже допомагає спосіб підтримки коли ви кажете: "Я приєднуюсь до твоєї думки. Я за те як мислиш ти. Мені подобається як ти себе подаєш, твій зовнішній вигляд".

Анна Бей, УП.Життя