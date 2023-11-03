У пологових "вигадують" діагнози новонароджених, аби отримати подвійну оплату – МОЗ

Пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених задля переведення їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта.

Факт зловживань встановили у ході моніторингу медичних закладів, яке провели Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України.

За попередніми розрахунками НСЗУ, медзаклади отримували подвійну оплату за приблизно 30% дітей, повідомляє МОЗ.

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"У середньому по країні майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад та зазнають негативного впливу внаслідок транспортування.

В окремих лікарнях 100% немовлят, які вижили до 7 дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг", – зазначають у міністерстві.

У ході моніторингу також виявили, що в деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта і не мають бути причиною для лікування.

"Також у 2023 році суттєво збільшилась кількість кесаревих розтинів порівняно з попередніми роками. Така динаміка може свідчити про виконання операції без медичних показів, а виключно задля отримання коштів за втручання", – стверджують у МОЗ.

За даними міністерства, щороку в Україні народжують близько 200 тисяч жінок. Породіллі отримують допомогу у рамках трьох пакетів послуг, безоплатних для пацієнта: "Стаціонарна медична допомога без проведення хірургічних операцій", "Медична допомога при пологах" та "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках".

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"Пакет складних неонатальних випадків має спонукати надавати медичну допомогу у приймаючому закладі. А по факту ці лікарні перенаправляють маленьких пацієнтів у дитячі лікарні, і діти страждають під час транспортування.

Лікарні, законтрактовані на надання перинатальної та неонатальної допомоги, мають у першу чергу дбати про пацієнтів, а не про отримання коштів від НСЗУ за начебто "хворих" дітей", – прокоментував проблему міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, які послуги для породіль є безкоштовними.

Ірина Батюк, УП. Життя