У МОЗ назвали "червоні прапорці", що свідчать про проблеми з психічним здоров’ям

Проблеми з психічним здоров'ям українців можуть загострюватися через війну.
У Міністерстві охорони здоров’я прогнозували, що через напад РФ близько 15 мільйонів українців потребуватимуть допомоги фахівців.
Серйозні проблеми з ментальним здоров'ям можуть негативно впливати на спосіб життя, стосунки, роботу, і навіть загрожувати життю.
Щоб цього уникнути, необхідно розпізнати "червоні прапорці" та звернутися до фахівця.
"Уявімо, що ви маєте важливий іспит. Хвилюватися і стресувати перед таким випробуванням – нормально. Але якщо ви тривожитеся настільки сильно, що пропускаєте навчальний день, аби цей іспит не складати, це може бути серйозним сигналом, адже тривога порушує повсякденну рутину", – розповідають у Міністерстві охорони здоров'я.
У МОЗ пояснили, які "червоні прапорці" вказують на проблеми з психічним здоров’ям і що робити, якщо одна або кілька таких ознак тривають понад два тижні.
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|Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos
Які ознаки свідчать про проблеми з психічним здоров'ям?
🚩 Зміни настрою:Реклама:
- відчуття смутку або пригніченості упродовж тривалого часу без конкретної причини;
- постійні помітні зміни настрою від дуже хорошого до дуже поганого;
- постійне або надмірне хвилювання через стресові події чи випадки;
- відчуття порожнечі або апатії до тих аспектів життя, які раніше приносили задоволення;
- спалахи гніву, агресивності, застосування насильницьких дій до інших;
- проблеми з емпатією щодо думок і почуттів інших людей.
🚩 Зміни поведінки:
- поява суїцидальних думок або поведінки;
- завдання собі ушкоджень, наприклад, порізів;
- відчуття "втрати часу" або поява значних прогалин у пам’яті;
- відмова від спілкування з друзями, членами сім’ї або участі в заходах, які вам подобалися раніше;
- нав’язливі думки або віра в те, що не є реальним;
- поява галюцинацій або сенсорних переживань, які здаються реальними, але не є такими.
Наприклад, чути голоси, які ніхто інший не чує, або відчувати, як щось повзає по вашій шкірі, хоча це насправді не так.
🚩 Фізичні зміни:
- раптове потовиділення, напади нудоти, прискорене серцебиття або утруднене дихання разом із сильним занепокоєнням або страхом;
- порушення режиму сну: забагато або замало сну;
- відчуття втоми незалежно від того, скільки ви спите;
- помітні зміни статевого потягу або сексуальної активності;
- помітні зміни харчової поведінки: обмеження в їжі або переїдання, відчуття страху перед їжею без видимих причин або проблеми із прийняттям тіла, пов’язані з вагою чи прийомом їжі.
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Що робити?
✅ Якщо ви або ваші близькі маєте одну або кілька з наведених ознак протягом 2+ тижнів, зверніться до спеціаліста з психічного здоров’я.
"Пам’ятайте, що довше людина обходиться без лікування, то серйознішими можуть бути наслідки для здоров’я", – кажуть у МОЗ.
✅ Також першим кроком до допомоги може стати розмова з тими, кому ви довіряєте. Розкажіть їм про свої переживання і попросіть про підтримку.
Це не замінить звернення до спеціаліста, проте друзі та рідні можуть підтримати вас в інший спосіб, кажуть у МОЗ.
Ваші близькі можуть створити безпечний простір для того, щоби ви могли поділитися почуттями, підтримати вас в процесі лікування, заспокоїти, коли ви перенапружені.
Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, чим відрізняється психолог, психотерапевт і психіатр, та коли потрібно до них звертатися.
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