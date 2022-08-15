У МОЗ назвали "червоні прапорці", що свідчать про проблеми з психічним здоров’ям

Проблеми з психічним здоров'ям українців можуть загострюватися через війну.

У Міністерстві охорони здоров’я прогнозували, що через напад РФ близько 15 мільйонів українців потребуватимуть допомоги фахівців.

Серйозні проблеми з ментальним здоров'ям можуть негативно впливати на спосіб життя, стосунки, роботу, і навіть загрожувати життю.

Щоб цього уникнути, необхідно розпізнати "червоні прапорці" та звернутися до фахівця.

"Уявімо, що ви маєте важливий іспит. Хвилюватися і стресувати перед таким випробуванням – нормально. Але якщо ви тривожитеся настільки сильно, що пропускаєте навчальний день, аби цей іспит не складати, це може бути серйозним сигналом, адже тривога порушує повсякденну рутину", – розповідають у Міністерстві охорони здоров'я.

У МОЗ пояснили, які "червоні прапорці" вказують на проблеми з психічним здоров’ям і що робити, якщо одна або кілька таких ознак тривають понад два тижні.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Які ознаки свідчать про проблеми з психічним здоров'ям?

🚩 Зміни настрою:

відчуття смутку або пригніченості упродовж тривалого часу без конкретної причини;

постійні помітні зміни настрою від дуже хорошого до дуже поганого;

постійне або надмірне хвилювання через стресові події чи випадки;

відчуття порожнечі або апатії до тих аспектів життя, які раніше приносили задоволення;

спалахи гніву, агресивності, застосування насильницьких дій до інших;

проблеми з емпатією щодо думок і почуттів інших людей.

🚩 Зміни поведінки:

поява суїцидальних думок або поведінки;

завдання собі ушкоджень, наприклад, порізів;

відчуття "втрати часу" або поява значних прогалин у пам’яті;

відмова від спілкування з друзями, членами сім’ї або участі в заходах, які вам подобалися раніше;

нав’язливі думки або віра в те, що не є реальним;

поява галюцинацій або сенсорних переживань, які здаються реальними, але не є такими.

Наприклад, чути голоси, які ніхто інший не чує, або відчувати, як щось повзає по вашій шкірі, хоча це насправді не так.

🚩 Фізичні зміни:

раптове потовиділення, напади нудоти, прискорене серцебиття або утруднене дихання разом із сильним занепокоєнням або страхом;

порушення режиму сну: забагато або замало сну;

відчуття втоми незалежно від того, скільки ви спите;

помітні зміни статевого потягу або сексуальної активності;

помітні зміни харчової поведінки: обмеження в їжі або переїдання, відчуття страху перед їжею без видимих ​​причин або проблеми із прийняттям тіла, пов’язані з вагою чи прийомом їжі.

Що робити?

✅ Якщо ви або ваші близькі маєте одну або кілька з наведених ознак протягом 2+ тижнів, зверніться до спеціаліста з психічного здоров’я.

"Пам’ятайте, що довше людина обходиться без лікування, то серйознішими можуть бути наслідки для здоров’я", – кажуть у МОЗ.

✅ Також першим кроком до допомоги може стати розмова з тими, кому ви довіряєте. Розкажіть їм про свої переживання і попросіть про підтримку.

Це не замінить звернення до спеціаліста, проте друзі та рідні можуть підтримати вас в інший спосіб, кажуть у МОЗ.

Ваші близькі можуть створити безпечний простір для того, щоби ви могли поділитися почуттями, підтримати вас в процесі лікування, заспокоїти, коли ви перенапружені.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, чим відрізняється психолог, психотерапевт і психіатр, та коли потрібно до них звертатися.