Вчені розробили новий тип антибіотиків для боротьби зі стійкими бактеріями – дослідження

Вчені заявляють, що розробили новий тип антибіотиків, здатний боротися зі стійкими бактеріями, які часто призводять до смерті.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature.

За словами науковців, бактерія Acinetobacter baumannii є стійкою до карбапенемів – антибіотиків широкого спектра дії. Вона може викликати інфекції легень, сечовивідних шляхів і крові.

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Стійка до карбапенемів Acinetobacter baumannii (CRAB) у 2017 році очолила список "пріоритетних патогенів" Всесвітньої організації охорони здоров'я. Саме вона є причиною 20% інфекцій у відділеннях інтенсивної терапії по всьому світу.

Бактерія Acinetobacter baumannii під мікроскопом. Фото: Wikipedia

Зокрема, у 2023 році у США ця бактерія спричинила виникнення приблизно 8,5 тисячі інфекцій у госпіталізованих пацієнтів і 700 смертей.

Однак найпоширенішою вона є в Азії та на Близькому Сході. Найчастіше Acinetobacter baumannii виявляють у лікарнях і будинках для літніх людей. Найвищий ризик заразитися є в людей, які перебувають на апараті штучної вентиляції легень, мають катетер або відкриті рани після хірургічного втручання.

Дослідники з Гарвардського університету та швейцарської медичної компанії Hoffmann-La Roche стверджують, що винайшли новий антибіотик, який ефективно бореться з Acinetobacter baumannii, – "Зозурабальпін" ("Zosurabalpin").

"Це новий підхід: як до самої сполуки, так і до механізму, за допомогою якого вона вбиває бактерії", – розповів співавтор дослідження Кеннет Бредлі.

Бактерія Acinetobacter baumannii захищена внутрішніми та зовнішніми мембранами. Це ускладнює лікування, тому науковці зосередилися на ідентифікації та доопрацюванні молекули, яка могла б проникати через ці мембрани та вбивати бактерію.

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Вони детально вивчили 45 тисяч невеликих молекул антибіотиків і після років досліджень зосередилися на одній.

Науковці стверджують, що "Зозурабальпін" пригнічує ріст Acinetobacter baumannii та запобігає переміщенню ліпополісахаридів до зовнішньої мембрани для підтримки її цілісності.

Це призводить до того, що молекули накопичуються всередині клітини. Їхній рівень стає настільки токсичним, що бактерія гине.

"Зозурабальпін" виявився ефективним проти більш ніж 100 клінічних зразків CRAB. Він значно знизив рівень бактерій у мишей з пневмонією, а також запобіг смертям мишей із сепсисом.

За словами авторів дослідження, "Зозурабальпін" зараз перебуває на першій фазі клінічних випробувань. Необхідно оцінити рівень його безпеки та фармакологічний ефект у людей.

Модифікована молекула працюватиме лише проти конкретних бактерій, для знищення яких вона призначена. Однак вчені запевняють, що використаний підхід може допомогти в боротьбі з іншими бактеріями, які важко піддаються лікуванню – зокрема, з кишковою паличкою.

Нагадаємо, дослідження показало, що один курс антибіотиків на рік підвищує ризик розвитку сепсису на 70%.