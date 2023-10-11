В Індії відновлять виробництво компанії, чиї сиропи від кашлю ВООЗ пов’язує зі смертями дітей

В Індії у північному штаті Уттар-Прадеш дозволили відновити більшу частину виробництва на заводі, що належить компанії Marion Biotech.

Фірма входить до трьох індійських компаній, чиї сиропи від кашлю Всесвітня організація охорони здоров’я пов’язує зі смертю 141 дитини в Узбекистані, Гамбії та Камеруні, пише Reuters.

"Немає жодного відомого випадку щодо недостатньої якості інших ліків, вироблених цією фірмою.

Реклама:

Її дозвіл на виробництво продукції з використанням пропіленгліколю (PG) скасовано, однак їй дозволено виробляти та продавати всі інші продукти", – зазначають в розпорядженні відділу контролю за наркотиками в штаті Уттар-Прадеш.

Фото: Vilin Visuals/GettyImages

Підприємство Marion Biotech в штаті закрили в березні цього року після того, як Міністерством охорони здоров'я Узбекистану виявило у двох сиропів від кашлю виробництва Marion Biotech, Ambronol та DOK-1 Max вміст великої кількості токсинів діетиленгліколю й етиленгліколю.

У відомстві додали, що виявлені речовини зазвичай використовуються в продуктах, не призначених для споживання людиною.

У січні урядова лабораторія Індії провела аналіз препаратів, після чого заявила, що 22 зразки сиропів компанії Marion Biotech були "сфальсифікованими та підробленими".

Водночас там додали, що деякі препарати, зокрема сиропи від кашлю, справді містили етиленгліколь.

Після того, як компанія Marion Biotech оскаржила рішення про припинення своєї діяльності, 11 серпня їй дозволили відновити виробництво медпрепаратів, що не містять етиленгліколь.

Реклама:

Фото: Natalia Gdovskaia/GettyImages

Раніше ми повідомляли, що ВООЗ пов'язує смерть понад 300 дітей у Гамбії, Індонезії та Узбекистані з вживанням сиропів від кашлю виробництва шести індійських та індонезійських фармацевтичних компаній.

У жовтні 2022 року ВООЗ озвучила попередження щодо сиропів від кашлю, виготовлених двома індійськими виробниками: Maiden Pharmaceuticals та Marion Biotech. Саме тоді організація заявила, що їхня продукція пов'язана зі смертельними випадками в Гамбії.

Йдеться про такі сиропи:

Promethazine Oral Solution,

Kofexmalin Baby Cough Syrop,

Makoff Baby Cough Syrop,

Magrip N Cold Syrop.

Виробничі заводи Maiden і Marion були закриті, однак зараз компанія Maiden намагається відновити роботу після того, як у грудні індійський уряд заявив, що тестування не виявило жодних проблем з продукцією.

Пізніше ВООЗ попередила про небезпечність застосування сиропів ще чотирьох індонезійських компаній-виробників:

Yarindo Farmatama,

PT Universal Pharmaceutical,

PT Konimex,

PT AFI Farma.

Юристка PT Universal Pharmaceutical Industries Германсія Хутагалунг у коментарі виданню заявила, що компанія відкликала з ринку всі сиропи від кашлю, які визнали небезпечними.

"Переслідуйте постачальників, вони – справжні злочинці. Саме вони підробляють сировину, фальсифікуючи документи на сировину на всьому шляху до фармацевтичних компаній", – наголосила Хутагалунг, утім не назвала конкретних постачальників і не надала подробиць, які б підтверджували цю заяву.