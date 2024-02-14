У США зафіксували першу смерть від віспи Аляски: що відомо про хворобу

Наприкінці січня у штаті Аляска (США) літній чоловік помер від аляскинської віспи (Alaskapox). Це перший зафіксований летальний випадок.

Вперше небезпечний вірус виявили у 2015 році, повідомляє CNN.

"Це перший випадок важкої інфекції віспи Аляски, яка призвела до госпіталізації та смерті", – йдеться у пресрелізі Департаменту охорони здоров’я штату.

Померлий жив на віддаленому півострові Кенай. Його госпіталізували ще у листопаді минулого року. Чоловік проходив лікування від раку, тож його імунна система була ослабленою. Експерти припускають, що саме це могло сприяти важкому перебігу хвороби.

Фахівці кажуть, що люди доволі рідко хворіють на аляскинську віспу. Здебільшого це захворювання поширене серед дрібних ссавців, що живуть на території штату. Якщо ним інфікується людина, то хвороба зазвичай протікає у легкій формі, запевняють епідеміологи.

Фото: medicalxpress.com

З моменту виявлення вірусу віспи Аляски у 2015 році було зафіксовано лише сім випадків хвороби. Усі пацієнти одужали за кілька тижнів і не потребували госпіталізації.

"Шість із семи випадків були легкими, тому пацієнтові навіть не потрібно було отримувати лікування від медичного закладу", – сказав доктор Джо Маклафлін, епідеміолог штату і керівник відділу епідеміології Департаменту охорони здоров'я Аляски.

Що відомо про віспу Аляски (Alaskapox) ?

Джо Маклафлін каже, що вірус аляскинської віспи належить до ортопоксвірусів (група вірусів, які викликають різні види віспи).

"Цілком можливо, що цей вірус живе на Алясці вже сотні, якщо не тисячі років. Імовірно, що ним хворіли й раніше, до 2015 року. Ці випадки були субклінічними або слабо клінічними, а діагноз не був підтверджений", – розповів епідеміолог.

Наразі достеменно невідомо про шляхи інфікування аляскинською віспою, тож вірус потребує детальних досліджень та вивчення. Однак науковці припускають, що він може передаватись людям від тварин. Не виключають ймовірність зараження від домашніх улюбленців.

Представники охорони здоров’я кажуть, що померлий чоловік жив у лісистій місцевості та піклувався про бродячого кота. Попри те, що тест на наявність вірусу у кота був негативним, він часто полював на дрібних ссавців.

"Бродячий кіт час від часу заходив у будинок, і померлий грав з ним, той часто дряпав його. Подряпини від кота можуть бути джерелом інфекції", – припускає епідеміолог Джо Маклафлін.

Симптоми захворювання

Головним симптомом хвороби є висипання на шкірі, які спочатку нагадують укус павука, каже Маклафлін. Також можуть збільшуватися лімфатичні вузли, виникати біль у м’язах та суглобах, лихоманити.

Люди з ослабленою імунною системою можуть мати більш небезпечні симптоми, зазначають медики. У чоловіка, який помер від Alaskapox, повільно загоювались рани, було недоїдання, а також гостра ниркова та дихальна недостатність.

Хоча деякі ортопоксвіруси можуть передаватися між людьми через прямий контакт з ураженою ділянкою шкіри, немає жодних доказів того, що людина, хвора на віспу Аляски, може заразити когось іншого.

Також Маклафін заспокоїв, що людям, які живуть за межами Аляски, не варто переживати, що вони можуть інфікуватися цим вірусом.

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