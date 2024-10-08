Що робити, якщо болить горло: причини, лікування та види болю

Біль у горлі – це поширений симптом при різноманітних вірусних і бактеріальних захворюваннях.

При цьому біль при ковтанні чи першіння в горлі можуть спровокувати й побутові фактори.

З цього матеріалу ви дізнаєтеся:

Як зрозуміти, що у вас хворе горло?

Які фактори можуть викликати біль у горлі?

Як лікувати горло в домашніх умовах?

Коли варто звертатися до лікаря?

Щоб знайти відповіді на ці запитання, звернулися до таких джерел: Центр з контролю та профілактики захворювань у США, медичні видання Healthline, Medical News Today та Mayo Clinic.

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Чому може боліти горло

Причини болі в горлі варіюються від інфекцій до травм.

ВІДЕО ДНЯ

У Healthline назвали вісім найпоширеніших причин подразнення горла.

Вірусні інфекції

У дорослих людей віруси провокують близько 95% від всіх інфекцій, що викликають біль у горлі.

Зокрема, до таких вірусів відносяться:

застуда;

грип;

мононуклеоз;

кір;

вітряна віспа;

паротит.

До цього переліку можна ще додати коронавірусну хворобу, для якої також характерний біль у горлі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я близько 14% пацієнтів, які хворіли COVID-19, мали проблеми з горлом.

При цьому варто зазначити, що біль у горлі – це не першочерговий симптом коронавірусної хвороби. Зазвичай, він проявляється після температури та кашлю.

Бактеріальні інфекції

Бактеріальні інфекції також можуть викликати біль в горлі.

Найпоширеніший прояв – це ангіна, що викликана бактеріями Streptococcus групи А (стрептококова ангіна).

Гострий тонзиліт та інфекції, що передаються статевим шляхом, такі як гонорея і хламідіоз, також можуть спровокувати проблеми в горлі.

Алергія

Коли імунна система реагує на тригери алергії, такі як пилок, трава, шерсть домашніх тварин, вона виділяє хімічні речовини, які викликають закладеність носа, сльозотечу, чхання і подразнення горла.

Надлишковий слиз в носі може стікати по задній стінці глотки, що також викликає подразнення горла.

Сухе повітря

Сухе повітря може всмоктувати вологу з рота і горла, викликаючи відчуття сухості і першіння.

Сухе повітря часто стає причиною ранкового болю в горлі. Особливо це стосується зимового періоду, коли працюють обігрівачі.

Люди, які хропуть або мають апное уві сні, можуть також прокинутися з болем у горлі.

Дим та інші подразники

У навколишньому середовищі є багато подразників, які можуть спровокувати біль у горлі. Серед них:

сигарети та інший тютюновий дим (це стосується і пасивних курців);

забруднене повітря;

миючі засоби та інші хімікати.

Травма

Будь-яка травма горла, наприклад, удар або поріз, може викликати больові відчуття.

Часто пошкодити поверхню горла може застряглий шматок їжі.

Також біль в горлі може з'явитися від напруження голосових зв'язок і м'язів горла.

Наприклад, після того, як ви будете кричати, голосно розмовляти або співати протягом тривалого часу.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)

Це стан, при якому кислота з шлунку потрапляє назад в стравохід, по якому їжа переноситься з рота в шлунок.

Кислота обпікає стравохід і горло, викликаючи такі симптоми, як печія і кислотний рефлюкс – кислотна відрижка.

Онкологія

Рак горла, голосового апарату або язика може бути причиною болю в горлі.

Якщо біль в горлі є ознакою раку, вона не проходить тривалий період.

Іншими ознаками може бути захриплість, утруднене ковтання, ущільнення на шиї, кров в слині або мокротинні.

ВІЛ-інфекція

У Mayo Clinic зазначають, що біль в горлі та інші грипоподібні симптоми іноді виявляються ранніми ознаками зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

У ВІЛ-інфікованої людини може бути хронічна біль в горлі через грибкову інфекцію – респіраторний кандидоз, або через вірусну інфекцію – цитомегаловірус.

До груп ризику, які найбільш схильні до частих болів в горлі, відносяться:

діти у віці 5-15 років;

люди з алергією;

люди з ослабленою імунною системою;

люди, які контактували з хімічними подразниками;

люди з тривалими або частими інфекціями носових пазух;

люди зі збільшеними мигдалинами або мигдалинами неправильної форми.

Як зрозуміти, що у вас хворе горло

Неприємні відчуття при болі в горлі можуть відрізнятися в залежності від того, яким станом організму вони викликані.

Якщо у вас подразнене горло, ви можете спостерігати такі прояви:

біль або відчуття першіння в горлі;

біль, що посилюється при ковтанні або розмові;

утруднене ковтання;

опухлі залози на шиї або щелепи;

опухлі червоні мигдалини;

білі плями або гній на мигдалинах;

хрипкий або приглушений голос.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань у США зазначають, що біль в горлі при вірусних та бактеріальних інфекціях може бути подібним між собою. Проте називають інші симптоматичні відмінності.

Симптоми, які частіше вказують на вірусне походження хвороби:

охриплість;

кашель;

нежить;

кон'юнктивіт.

Симптоми стрептококової інфекції в горлі:

біль в горлі, яка може початися дуже швидко;

біль при ковтанні;

висока температура;

червоні і опухлі мигдалини, іноді з білими плямами або прожилками гною;

маленькі червоні плями на піднебінні;

збільшення лімфатичних вузлів в передній частині шиї.

Наліт на хворих мигдалинах. Фото Healthline

Як лікувати горло в домашніх умовах

У Mayo Clinic надають кілька рекомендацій для домашнього догляду, які допоможуть полегшити симптоми болю в горлі, незалежно від причин виникнення.

Пийте багато рідини

Рідини підтримують вологість горла і запобігають зневодненню.

Коли болить горло, краще уникати кофеїну і алкоголю, які можуть виводити вологу з організму.

Обирайте корисну їжу та напої

Корисними в цьому випадку будуть теплі рідини – бульйон, чай без кофеїну або тепла вода з медом.

Важливо обирати їжу, яку легко проковтнути: супи, овочеві пюре, каші, м'які фрукти, йогурт, яйця м'якого приготування. Ви можете подрібнювати продукти в блендері, щоб їх було легше проковтнути.

Краще також уникати гострої та кислої їжі, яка може подразнити горло.

При болі в горлі можна обирати холодні частування, як заморожений йогурт чи морозиво. Вони допомагають заспокоїти біль.

Полощіть горло солоною водою

Полоскання солоною водою, яка містить від 1/4 до 1/2 чайної ложки кухонної солі та 120-240 мілілітрів теплої води, може допомогти полегшити біль в горлі.

Після полоскання сольовий розчин потрібно випльовувати.

Зволожуйте повітря

Сухе повітря може подразнити горло, тому варто використовувати зволожувач холодного повітря.

Важливо регулярно очищати прибор, щоб всередині не завелась цвіль або бактерії.

Використовуйте льодяники

Льодяники для горла та карамельні цукерки полегшують біль в горлі, наприклад, можна обрати з ментолом.

Вони збільшують вироблення слини і допомагають горлу залишатися вологим.

Проте їх не можна давати дітям у віці до 4 років через ризик задухи.

Уникайте подразників

Не дихайте сигаретним димом і не допускайте його попадання в приміщення.

Також уникайте миючих засобів, які можуть посилити подразнення горла.

Коли потрібно звернутися до лікаря при болі в горлі

У Центрі з контролю та профілактики захворювань зазначають, що в більшості випадків при лікуванні горла не потрібно вживати антибіотики.

Антибіотики не лікують вірусні інфекції, а впливають лише на бактерії. Тому при болі в горлі вони можуть знадобитися для лікуванні ангіни.

Приймати антибіотики для лікування горла варто лише за рекомендацією лікаря.

Болі в горлі, викликані вірусною інфекцією, зазвичай проходять самостійно протягом двох-семи днів, пишуть у Healthline.

Проте деякі причини болю в горлі все ж вимагають лікування.

Більш небезпечні симптоми при болі в горлі, з якими варто звернутися за консультацією до лікаря:

сильний біль в горлі;

проблеми з ковтанням;

утруднене дихання або біль при диханні;

важко відкрити рот;

біль у суглобах;

лихоманка, температура понад 38 °C;

біль в шиї;

вушний біль;

кров в слині або мокротинні;

біль в горлі, який триває більше тижня.

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