НСЗУ: 27% українців протягом трьох років жодного разу не відвідували сімейного лікаря

Свого сімейного лікаря впродовж останніх трьох років не відвідували 27% пацієнтів

За даними Національної служби здоров’я, в Україні 27% пацієнтів жодного разу не відвідали свого сімейного лікаря за останні три роки.

Це означає, що значна частина українців ризикує пропустити важливі профілактичні огляди, які можуть допомогти виявити серйозні захворювання на ранніх стадіях.

"Коли ви востаннє були у свого сімейного лікаря? Поставте сьогодні це питання собі та близьким. Якщо з моменту останнього огляду пройшов вже рік – запишіться прямо зараз, щоб подбати про своє здоровʼя", – кажуть у НСЗУ.

Які послуги надає сімейний лікар?

"Сімейний лікар є вашим провідником у медичній системі, який допоможе контролювати своє здоровʼя, запобігти небажаним станам і вчасно виявити небезпечне захворювання", – переконують у службі здоров’я.

Він надає такі послуги:

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проводить огляди, аналізи та контролює хронічні захворювання;

лікує поширені хвороби та надає невідкладну допомогу;

робить щеплення та здійснює профілактичні заходи;

видає направлення до вузьких спеціалістів за потреби;

оформлює медичні довідки, лікарняні та рецепти.

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Які обстеження гарантовані за віком?

Кожен пацієнт має право на регулярні профілактичні обстеження відповідно до віку та факторів ризику. Зокрема:

гіпертонія – з 40 років кожні 2 роки (при ризиках – щорічно);

– з 40 років кожні 2 роки (при ризиках – щорічно); цукровий діабет – з 45 років щороку (особливо при надмірній вазі чи спадковості);

– з 45 років щороку (особливо при надмірній вазі чи спадковості); рак молочної залози – з 50 до 69 років мамографія кожні 2 роки (при ризиках – з 40 років);

– з 50 до 69 років мамографія кожні 2 роки (при ризиках – з 40 років); колоректальний рак – з 50 до 75 років кожні 2 роки (при ризиках – щорічно);

– з 50 до 75 років кожні 2 роки (при ризиках – щорічно); рак передміхурової залози – з 50 років кожні 2 роки (при спадковості – з 40-45 років щорічно);

– з 50 років кожні 2 роки (при спадковості – з 40-45 років щорічно); туберкульоз – щорічний скринінг для людей із підвищеними ризиками (контакт із хворими, ВІЛ-інфекція).



