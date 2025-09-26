Не лише захист від хвороб: 4 щеплення, які можуть знизити ризик деменції

Деякі інфекції можуть сприяти прискореній атрофії мозку та підвищувати ризик деменції у майбутньому.

Водночас щеплення не лише захищають від цих захворювань чи зменшують їхні наслідки, а й можуть допомогти знизити ризик деменції.

The Washington Post зібрали дані про 4 види вакцин, які мають найсильніші результати у профілактиці деменції в літньому віці.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз та отримати лікування, обов'язково зверніться до лікаря!

Щеплення проти грипу

Протягом епідемічного сезону 2024-2025 в Україні зареєстрували 4 628 292 випадки захворювань на грип та ГРВІ.

Грип та пневмонія (його можливе ускладнення) пов’язані з розвитком 5 нейродегенеративних захворювань, зокрема деменції та хвороби Паркінсона. Про це свідчить дослідження 2023 року, у якому проаналізували біобанк-дані понад 400 тисяч людей.

Багато досліджень показали, що вакцинація проти грипу пов’язана з нижчим ризиком деменції у подальші роки.

У 2022 році лікар-ординатор Массачусетської загальної лікарні в Бостоні Аврам Бухбіндер та його колеги з Техаського наукового центру здоров’я в Х’юстоні проаналізували дані понад 1,8 млн людей віком від 65 років.

Виявилося, що ті, хто зробив щонайменше одну дозу вакцини від грипу, мали на 40% нижчий ризик розвитку хвороби Альцгеймера протягом наступних чотирьох років.

У дослідженні 2024 року за участі понад 70 тисяч осіб вакцинація від грипу також асоціювалася зі зниженням ризику деменції на 17%.

Вакцина проти вітрянки

Ця вакцина має найсильніші докази у зниженні ризику деменції: кілька масштабних досліджень останніх років підтвердили результати попередніх.

Цьогоріч у Вельсі вчені відстежували понад 280 тисяч дорослих і з’ясували, що щеплення проти вітрянки знижувало ризик деменції на 20% протягом 7 років.

Дослідження в Австралії за участю понад 100 тисяч пацієнтів дало схожі результати.

"Є потенційна додаткова користь, окрім захисту від самої хвороби. Це ще один аргумент на користь вакцинації", – зазначив доцент медицини Стенфордської медичної школи та провідний автор дослідження Паскаль Ґельдсетцер.

Вакцина запобігає реактивації вірусу варіцела-зостер, який спричиняє вітрянку в дитинстві та залишається у нервових клітинах у сплячому стані.

У дорослому віці він може знову активуватися у вигляді оперізувального лишаю – болючого висипу, що нерідко призводить до хронічних ускладнень.

Американський регулятор CDC рекомендує дві дози вакцини дорослим від 50 років, а також людям від 19 років із ослабленим імунітетом.

Вакцина проти респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ)

Респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) зазвичай викликає легкі симптоми, схожі на застуду, але може бути небезпечним для дітей та людей старшого віку.

У США РСВ щороку призводить до 100-300 смертей серед дітей до 5 років та 6-10 тисяч смертей серед людей від 65 років.

Перша вакцина проти РСВ у Штатах була схвалена у 2023 році. У масштабному дослідженні за участю понад 430 тисяч осіб вакцинацію проти RSV (так само, як і проти вітрянки) повʼязували зі зниженням ризику деменції протягом 18 місяців у порівнянні з тими, хто отримував лише вакцину від грипу.

CDC радить робити щеплення всім дорослим від 75 років, а також людям від 50 років із підвищеним ризиком тяжкого перебігу RSV.

В Україні вакцину проти РСВ вводять вагітним жінкам для захисту новонароджених.

Вакцина проти правця, дифтерії та кашлюку

Кілька досліджень показали, що щеплення проти правця, дифтерії та кашлюку теж повʼязане зі зниженим ризиком деменції.

Наприклад, у 2021 році вчені виявили: люди старшого віку, які вакцинувалися і проти вітрянки, і проти правця, дифтерії та кашлюку, мали ще нижчий ризик деменції, ніж ті, хто зробив лише одну з цих вакцин.

В Україні щеплення проти правця, дифтерії та кашлюку спочатку проводять немовлятам у 2, 4, 6 та 18 місяців, далі у 6 і 16 років, а після того – кожен дорослий має щепитися щодесять років.

Як вакцини можуть впливати на ризик деменції

Дослідження доводять, що тяжкі інфекції, зокрема герпес, грип та інші респіраторні захворювання, прискорюють атрофію мозку та підвищують ризик деменції.

"Ймовірно, саме неконтрольоване системне запалення сприяє цьому. Можливо, що у людини вже була прихована хвороба Альцгеймера чи інша патологія, але саме запалення стало поштовхом", – коментує лікар Бухбіндер.

Ґельдсетцер додає, що вірус варіцела-зостер має найбільш очевидний зв’язок із деменцією, оскільки зберігається у нервовій системі та може прямо впливати на мозок. Щеплення від вітрянки у дитинстві може запобігти цьому вірусу.

Нині існує дві основні гіпотези щодо того, як вакцини впливають на ризик деменції. Перша – вакцини знижують ризик інфекцій та їхню тяжкість, що, своєю чергою, зменшує ризик деменції.

Друга – вакцини можуть активувати імунну систему.

"Є достатньо доказів того, що процеси, які відбуваються поза мозком, мають сильний вплив на те, що відбувається всередині нього", – каже Бухбіндер.

Водночас науковці застерігають: зв’язок між вакцинами та зниженням ризику деменції є асоціативним, а не причинним.

Люди, які вакцинуються, можуть відрізнятися за способом життя та рівнем турботи про здоров’я від тих, хто не робить щеплення.

Однак останні дослідження на прикладі Вельсу й Австралії, де були встановлені довільні дати початку вакцинації, свідчать: ті, хто отримав щеплення проти вітрянки, мали менший ризик деменції у порівнянні з невакцинованими.

На думку вчених, це зміцнює підстави для подальших досліджень.