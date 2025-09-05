"Це катастрофа": Флорида планує скасувати всі обовʼязкові щеплення, зокрема для школярів

Штат Флорида планує скасувати всі вимоги щодо вакцинації, зокрема для відвідування шкіл.

Про це заявив Головний хірург Флориди Джозеф А. Ладапо, виступаючи на пресконференції разом із губернатором-республіканцем Роном Десантісом 3 вересня, повідомляє The Washington Post.

Ладапо заявив, що примус до щеплення "є неправильним і просочений зневагою та рабством".

"Хто я такий, як людина, щоб говорити вам, що ви повинні вводити у своє тіло?" – сказав він.

Десантіс на конференції підтримав заходи Ладапо, але визнав, що скасування окремих вимог до вакцинації "потребуватиме змін від законодавців".

Того ж дня демократичні штати Каліфорнія, Орегон і Вашингтон оголосили про створення альянсу для координації власних правил і збереження доступу до вакцин.

За чинним законодавством Флориди, учні повинні бути вакциновані проти поліомієліту, дифтерії, кору, краснухи, кашлюка, паротиту та правця, при цьому можливі винятки з релігійних або медичних підстав. Ці хвороби мають високу летальність, якщо не профілактувати їх щепленням, а поліомієліт може призвести до паралічу.

Скасування вакцинальних вимог у Флориді потребуватиме схвалення законодавців. Водночас Департамент охорони здоров’я Флориди може швидше скасувати власні правила щодо чотирьох вакцин: проти вітряної віспи, гепатиту B, гемофільної інфекції типу b (Hib) та пневмококової вакцини PCV 15/20.

Якщо відповідне рішення ухвалять, Флорида стане першим штатом, який повністю відмовиться від практики, що допомагає контролювати поширення інфекційних захворювань.

Крок Флориди підкреслює політичні суперечності щодо вакцинації, які розділяють батьків, громади, законодавців та медиків у "червоних" і "синіх" штатах.

Адміністрація Дональда Трампа та міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший, відомий антивакцинаторськими заявами, уже давно просувають зміни у політиці США щодо щеплень.

До призначення на керівну посаду у сфері охорони здоров’я Кеннеді публічно ставив під сумнів обов’язковість вакцинації, і заявляв, що це має бути особистий вибір батьків, дітей і лікарів.

У 2020 році він заявив: "Якщо ви знаєте, що вакцина вб’є певну кількість дітей, чи маєте ви право робити її обов’язковою для кожної дитини?". Хоча кузина Кеннеді розповідала, що сам міністр вакцинував своїх дітей.

Усі штати та округ Колумбія мають вимоги щодо вакцинації для відвідування державних шкіл, але винятки відрізняються залежно від штату. Закони про обов’язкові щеплення у школах у США існують із 1850-х років і завжди викликали суперечки серед політиків.

Професор громадського здоров’я Колумбійського університету Джеймс Колгроув, який досліджує історію вакцинації, зазначив, що останніми роками дискусії у законодавчих органах стосувалися здебільшого розширення винятків, а не скасування самих вимог щодо вакцинації.

"Це дуже тривожний розвиток подій. Це, ймовірно, буде катастрофічно. Будь-хто, хто знає щось про громадське здоров’я, бачить, що це катастрофа", – сказав він.

А Девід Джоллі, кандидат у губернатори й колишній конгресмен із Флориди, закликав звільнити головного хірурга після його антивакцинаторської пропозиції.

"Вакцини захищають дітей, родини та школи від спалахів хвороб, яким можна запобігти.

Головний хірург Флориди підриває громадське здоров’я штату. Його має бути звільнено", – написав політик у соцмережі X.

Опитування медичної організації KFF (раніше – The Kaiser Family Foundation) у січні 2025 року показало: 83% респондентів вважають, що державні школи повинні вимагати певні щеплення від учнів, дозволяючи винятки з медичних чи релігійних причин.

Так вважає 93% опитаних демократів, 75% республіканців та 85% позапартійних респондентів.

Нагадаємо, раніше міністр Кеннеді розпустив комітет з питань імунізації, а потім залучив до його складу антивакцинаторів.