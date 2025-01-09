Стрес і поганий догляд за зубами: 5 причин, чому ви постійно хворієте

Не підхопити застуду жодного разу за все життя – виглядає нереально, чи не так? Особливо, у холодну пору року.

Але інколи застуда ніби відмовляється вас залишати – і після одужання накриває нова хвиля нежиті та болю в горлі.

Чому так відбувається та як зміцнити свій імунітет – розповіла сімейна лікарка зі США Неха Вяс для Cleveland Clinic.

Як працює імунна система?

Імунна система – це комплексна робота органів, клітин та інших речовин в організмі. Вона захищає від мікробів і допомагає одужувати від хвороб і травм.

Коли імунна система помічає вірус, для боротьби з ним вона виробляє антитіла – спеціальні білки, які прикріплюються до вірусу і посилають сигнал організму знищити його.

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Нежить або біль у горлі є частиною захисту організму. Наприклад, виділення з носа – це спосіб позбутися бактерій. Коли людина одужує, ці симптоми зникають, а імунна система повертається до нормального стану.

5 причин, чому ви часто хворієте

Стрес

Існує дослідження, яке показує, що короткочасний стрес може зміцнити імунну систему. Але хронічний або довготривалий має протилежний ефект.

"Тривалий стрес – це перша причина, через яку люди починають хворіти частіше, ніж зазвичай", – каже Неха Вяс.

Він знижує здатність організму боротися з хворобами. Йдеться не тільки про застуду, а й про підвищення ризику виникнення багатьох інших захворювань, зокрема:

атеросклерозу – накопичення бляшок в артеріях, що може призвести до серцевих захворювань;

психічних захворювань, як-от депресія та тривожність;

зниження активності природних клітин-кілерів, які запобігають утворенню та розповсюдженню раку.

Стрес також може погіршити вже наявні хвороби, зокрема екзему, виразку шлунка та виразковий коліт.

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Вік і спосіб життя

З віком імунна система починає працювати гірше. Людина не може його контролювати, але здатна змінити деякі свої звички, які роблять більш схильними до застуди.

Зокрема, ризик постійних хвороб підвищують:

недостатня фізична активність;

погане харчування;

надмірне вживання психоактивних речовин та пов’язані з цим розлади.

Якщо є будь-який з цих факторів ризику, варто звернутися до лікаря, щоб скласти план здорового способу життя для захисту імунітету.

Мікроби

"Якщо ви багато спілкуєтеся з людьми, а особливо якщо часто тиснете руки, то захворієте з більшою ймовірністю", – зауважує Неха Вяс.

За словами лікарки, ще однією причиною постійних застуд можуть бути діти. Вони часто не такі охайні, як дорослі, та не знають про заходи інфекційного контролю.

Ризик захворіти підвищують також громадський транспорт та авіаперельоти.

Поганий догляд за зубами

У ротовій порожнині дуже багато бактерій. А її здоров'я впливає на загальний стан організму.

Якщо ви не доглядаєте за зубами та яснами, то ризикуєте захворіти на більшу кількість хвороб. У цій справі важлива регулярність, адже тільки так можна запобігти інфекціям ротової порожнини та створити здоровіший мікробіом.

А якщо є багато корисних бактерій, то легше боротися зі шкідливими.

Аутоімунні захворювання

Аутоімунні захворювання спричиняють надмірну активність імунної системи. Тому лікування, як правило, пригнічує її.

Стероїдні препарати – найпоширеніший метод лікування аутоімунних станів. Оскільки ці ліки не дають імунній системі повноцінно працювати, то роблять більш вразливими до хвороб.

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Як зміцнити імунну систему?

Щоб застуда рідше траплялася у вашому житті, варто:

зменшити стрес;

привчити себе до здорових звичок – вживання корисної їжі, щоденної активності та достатньої кількості сну;

подбати про здоров'я ротової порожнини – регулярні відвідини стоматолога, чищення зубів двічі на день за допомогою щітки та зубної нитки;

часто мити руки.

Коли слід звернутися до лікаря через часті застуди?

За словами Нехи Вяс, не існує чітких правил щодо того, коли слід звертатися до лікаря, адже всі люди різні. Ваша "норма" може відрізнятися від чиєїсь іншої.

"Якщо ви хворієте частіше, ніж зазвичай, зверніться до свого лікаря", – радить вона.

Також вона зазначає, що варто завжди перевірятися, якщо вас щось турбує.