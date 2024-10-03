Лише одна дитина з 10 достатньо рухається, спить та не "залипає" у смартфони: дослідження

Науковці виявили, що лише 1 з 10 дітей по всьому світу мають достатньо фізичної активності, сну і проводять зі смартфонами небагато часу.

Результати дослідження опублікували в журналі JAMA Pediatrics, пише MedicalXpress.

Команда вчених з Університету Вуллонгонга (UOW) та Університету Стірлінга обстежили понад 7 тисяч дітей віком від 3 до 4 років у 33 країнах світу.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), за добу діти у віці 3-4 років мають:

займатися фізичною активністю щонайменше 180 хвилин, з яких 60 – від середньої до високої інтенсивності;

проводити перед екраном смартфона чи телевізора менше ніж годину;

мати 10-13 годин сну.

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Провідний автор дослідження доктор Кар Хау Чонг, зазначив, що результати викликають занепокоєння.

"Раннє дитинство віком до 5 років є критичним віком для формування звичок на все життя. Проте більшість дітей не мають достатньої фізичної активності та проводять занадто багато часу перед екранами.

Це "підсвічує" проблему громадського здоров’я та може вплинути на здоров’я та добробут у майбутньому, якщо ми не вживемо заходів для розв'язання цієї проблеми", – заявив він.

Дослідник наголосив, що активність та якісний сон неймовірно важливі для загального розвитку дитини, а також – фізичного, розумового, емоційного та соціального.

Вчені знайшли закономірність, що у країнах з низьким і середнім рівнем доходу 16,6% дітей мають достатню активність, що відповідає рекомендаціям ВООЗ. Тоді як у країнах з високим рівнем доходу частка таких дітей становить лише 14,4%.

В Африці 23,9% дітей мають якісний сон, достатню фізичну активність та мало часу проводять із гаджетами. Це – найвищий показник у світі, тоді як в США – найменший – лише 7,7%.

Доктор Чонг зауважив, що результати слід використовувати для формування політики, яка стимулюватиме рухову поведінку дітей.

"Нам потрібно зрозуміти фактори, які впливають на таку поведінку дітей з різних соціокультурних умов. Важливо створити цілісний підхід, щоб батьки, освітяни, політики та громадяни разом працювали над створенням середовища. Адже здоров’я майбутніх поколінь залежить від розв'язання глобальних проблем", – додав науковець.

Нагадаємо, що науковці також дослідили "одержимість" батьків телефонами та дійшли висновку, що це може негативно вплинути на здоров’я їхніх дітей.