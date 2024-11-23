Сезон мандаринів розпочато: як проявляється алергія на цитрусові

У людей з підвищеною чутливістю до цитрусових симптоми алергії можуть з'явитися одразу після дотику до цитрусових, вживання їхнього соку або продуктів, що їх містять.

Знову хочеться з’їсти кілька кілограмів мандаринів перед зимовими святами?

Не забувайте, що переїдання цитрусовими може викликати прояви алергічної реакції.

Алергія на мандарини чи апельсини може викликати набряк, почервоніння, нудоту та в рідкісних випадках навіть анафілактичну реакцію.

"УП. Життя" використала джерела MedicalNewsToday, American Academy of Allergy Asthma and Immunology, National Library of Medicine та Healthline, щоб розповісти, чому виникає алергія на цитрусові, які її симптоми та що при цьому робити.

Які симптоми алергії на цитрусові

До цитрусових відносяться лимони, лайми, мандарини, грейпфрути та апельсини.

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У людей з підвищеною чутливістю до цитрусових симптоми алергії можуть з'явитися одразу після дотику до цитрусових, вживання їхнього соку або продуктів, що їх містять. Іноді симптоми можуть розвиватися годинами.

Деякі люди відчувають симптоми навіть після вдихання частинок цитрусових, що містяться в повітрі. А в інших ознаки алергії з’являються після переїдання мандаринів чи апельсинів.

Прояви зазвичай обмежуються лише тими ділянками шкіри, які торкалися цитрусових. До них часто відносяться:

ясна;

губи;

горло;

язик.

Загальні симптоми алергії на цитрусові включають:

Дотик до шкірки цитрусових може викликати шкірну реакцію, яка називається контактним дерматитом. Це може призвести до:

відчуття печіння на шкірі;

появи пухирів;

сухості та лущення шкіри;

сильного свербежу;

кропив'янки;

почервоніння;

набряку.

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Харчова алергія на цитрусові також може викликати проблеми з травленням та дихальними шляхами, зокрема:

кашель;

діарею;

нудоту;

нежить або закладеність носа;

чхання;

біль у шлунку;

блювоту;

хрипи.

У рідкісних випадках алергія на цитрусові може викликати анафілаксію – потенційно смертельний стан, який потребує невідкладної медичної допомоги.

Симптоми анафілаксії включають:

сплутаність свідомості;

утруднене дихання;

почервоніння шкіри;

втрату свідомості;

різке падіння артеріального тиску;

набряк рота та горла;

слабкий або прискорений пульс.

Якщо ви спостерігаєте прояви анафілаксії – негайно зверніться за медичною допомогою.

Деякі люди відчувають симптоми навіть після вдихання частинок цитрусових, що містяться в повітрі. А в інших ознаки алергії з’являються після переїдання мандаринів чи апельсинів. Dmytro_Z/Depositphotos

Чому виникає алергія на цитрусові

Алергічна реакція при вживанні мандаринів чи лимонів виникає через те, що імунна система помилково захищає організм від речовин, які зазвичай не становлять для нього загрози. Ці речовини називаються алергенами. Коли ваша імунна система реагує на алерген – виникає алергічна реакція.

Основними алергенами, виявленими в цитрусових, є специфічні білки Cit s 1, Cit s 2 та Cit s 3. Ці білки можуть викликати імунну відповідь, в результаті якої виникають різні алергічні симптоми.

Алергія на цитрусові та лимонна кислота

Лимонна (цитринова) кислота, яка міститься в соку цитрусових, може викликати зовнішнє подразнення шкіри, рота та шлунка. Однак вона не викликає реакції імунної системи, тому не може бути причиною алергічної реакції.

Згідно з дослідженнями, у деяких людей можуть виникнути алергічні прояви у відповідь на штучно вироблену харчову добавку лимонної кислоти, яку додають до багатьох оброблених продуктів та напоїв.

Однак штучна добавка лимонної кислоти не має нічого спільного з природною у складі фруктів.

Алергічна реакція при вживанні мандаринів чи лимонів виникає через те, що імунна система помилково захищає організм від речовин, які зазвичай не становлять для нього загрози. VadimVasenin/Depositphotos

Як пов'язані алергії на пилок та на цитрусові

Алергічні реакції на цитрусові іноді спостерігаються у людей, які мають алергію на пилок – це явище називається перехресною алергією.

Такі прояви пов'язані з перехресною реактивністю, яка виникає, коли білки в складі однієї речовини (пилку) схожі на білки іншого алергену (цитрусових).

Результати дослідження італійських вчених свідчать, що люди з алергією на пилок рослин можуть мати алергію і на цитрусові. 39% обстежених людей з алергією на пилок мали алергічні реакції на цитрусові.

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Чому алергія на цитрусові проявляється на шкірі

Іноді люди можуть відчувати алергічну реакцію навіть після контакту зі шкіркою цитрусових.

Люди з алергією на шкірку цитрусових часто мають алергію на лімонен – хімічну речовину, яка там міститься.

Простий дотик до зовнішньої сторони цитрусових може викликати у таких людей симптоми контактного дерматиту. При цьому вони можуть пити свіжий цитрусовий сік без алергічних проявів.

Лімонен також часто використовується як ароматизатор у косметиці та парфумерії.

Як виникає висип на шкірі при алергії на цитрусові

Ще одна реакція на цитрусові називається фітофотодерматит.

Це висип, який може з'явитися, якщо на шкіру потрапив цитрусовий сік, а потім вона піддається впливу сонячного світла.

Під впливом ультрафіолету речовини, що містяться в соку, подразнюють шкіру – виникають прояви фітодерматиту.

Ще одна реакція на цитрусові називається фітофотодерматит. Це висип, який може з'явитися, якщо на шкіру потрапив цитрусовий сік, а потім вона піддається впливу сонячного світла. ipopba/Depositphotos

Чи можлива анафілактична реакція на цитрусові

Існує не так багато інформації про те, скільки людей страждають від системної алергії на цитрусові з важкими проявами.

Проте є задокументовані випадки, коли люди перенесли важку анафілактичну реакцію на мандарини чи інші цитрусові фрукти, хоча це і трапляється дуже рідко.

Як діагностують алергію на цитрусові

Якщо у вас або вашої дитини є симптоми, пов'язані з їжею, які можуть вказувати на алергію, лікар може запропонувати провести шкірне прик-тестування.

Шкірний прик-тест передбачає звичайний укол металевим або пластиковим аплікатором.

Невеликі краплі розчину з підозрюваним алергеном наносяться на шкіру. За допомогою аплікатора лікар або медсестра зробить прокол шкіри, щоб алерген потрапив всередину.

Якщо результат тесту позитивний, через 15-20 хвилин ви побачите невеликий набряк, почервоніння чи пухирець у цьому місці.

Щоб з’ясувати, яких цитрусових слід уникати, а які продукти ви можете переносити – зверніться до лікаря-алерголога.

Повне виключення цитрусових з раціону не потрібна більшості людей з легкою алергією. Проте у випадку значних симптомів – найкращим рішенням буде відмова від цих фруктів. bit245/Depositphotos

Що робити, якщо у вас алергія на цитрусові

Людині з виявленою алергією на цитрусові слід утриматися від дотику до цих фруктів і виключити їх з раціону.

Якщо ви вважаєте, що у вас або у когось із членів вашої родини була сильна алергічна реакція на цитрусові, виключення їх вживання – найбезпечніший спосіб уникнути реакцій у майбутньому.

Повне виключення цитрусових з раціону не потрібна більшості людей з легкою алергією. Проте у випадку значних симптомів – найкращим рішенням буде відмова від цих фруктів.

Варто пам’ятати, що величезна кількість перероблених та готових продуктів містить цитрусові. Уважно перевіряйте етикетки на таких продуктах:

соки, лимонади та інші напої;

морозиво;

ароматизовані йогурти;

желе;

трав'яні чаї;

соуси та заправки;

страви з морепродуктів та м'яса;

маринади;

добавки з вітаміном С

цукерки та кондитерські вироби.

Цитрусові також можна знайти в засобах особистої гігієни, таких як зубна паста.

Косметика та парфумерія часто містять лімонен – сполуку зі шкірки цитрусових, яка може викликати контактний дерматит.