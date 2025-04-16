Як гестаційний діабет під час вагітності може вплинути на розвиток плода? Нове відкриття вчених
Гестаційний діабет, який майбутня мама перенесла під час вагітності, може негативно вплинути на здоров’я плода. Зокрема такі діти на 28% частіше мають порушення нервової системи.
Про це йдеться в аналізі вчених, який опублікували у науковому журналі The Lancet Diabetes & Endocrinology.
Науковці виявили зв’язок між гестаційним діабетом і підвищеним ризиком розвитку розладу аутистичного спектру (РАС), синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ), а також порушень інтелекту, комунікації та моторики у майбутніх поколіннях, пише Medical News Today.
Дослідники проаналізували дані понад двохсот попередніх наукових праць, до яких були залучені зокрема 56 мільйонів пар мати-дитина. Також вони вивчали результати 110 досліджень про гестаційний діабет і 80 – про прегестаційний діабет, тобто коли мати хворіла на діабет ще до настання вагітності.
Науковці виявили, що діти, яких народили жінки з діабетом, мають на 28% більший шанс виникнення будь-яких порушень нейророзвитку. У розрізі неврологічних станів вчені виявили:
- на 16% підвищений ризик розладів навчання, тобто нездатність засвоювати, зберігати або узагальнювати нову інформацію;
- на 17% підвищений ризик рухових розладів: наприклад, збільшення, зниження чи уповільнення довільних рухів;
- на 20% підвищений ризик розладів комунікації;
- на 25% підвищений ризик РАС;
- на 27% підвищений ризик специфічних розладів розвитку;
- на 30% підвищений ризик СДУГ;
- на 32% підвищений ризик інтелектуальних порушень.
Крім того, вчені повідомили, що немовлята жінок з прегестаційним діабетом, мають на 39% вищий ризик розвитку порушень нервової системи, ніж діти, народжені жінками, у яких діабет розвинувся під час вагітності.
"Розлади нейророзвитку, як-от РАС і СДУГ, раніше часто спостерігали у дітей з діабетом І типу, які мають підвищений рівень цукру в крові.
Це дослідження демонструє зв'язок між материнським діабетом і порушеннями нейророзвитку у нащадків, що піднімає питання: чи може підвищений рівень цукру в крові матері відігравати більш безпосередню роль у розвитку мозку плоду. Можливо, цукор діє як тератоген – речовина, яка може викликати вроджені дефекти або аномалії розвитку", – припускає доктор медичних наук Джонатан Фаро.
Утім, фахівець закликає ставитися до даних проведеного мета-аналізу з обережністю.
"Вчені зібрали і об'єднали дані з багатьох інших досліджень, щоб знайти загальні тенденції. Хоча аналіз може виявити важливі закономірності, він не може довести, що одне спричиняє інше.
Ми тільки починаємо розуміти, як розвивається людський мозок і що впливає на цей складний процес в утробі матері. Тому продовження досліджень у цій галузі дозволить нам краще охарактеризувати, як це відбувається, і з’ясувати, чи можна запобігти певним порушенням нейророзвитку або модифікувати, поліпивши здоров'я матері", – пояснив Фаро.
Нагадаємо, науковці закликають перевіряти вагітних на гестаційний діабет між 24 і 28 тижнями.