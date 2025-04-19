Так роблять коти, бегемоти та люди: що таке потягування та чому воно настільки приємне

Вчені вважають, що під час потягування виділяється дофамін

Багато людей вдаються до повільних потягувань, аби почати ранок або розім'ятися посеред робочого дня. Цей процес, який супроводжується позіханням, має науковий відповідник – пандикуляція.

Такий акт – рефлекс, що спрацьовує після тривалого часу бездіяльності, розповів Cleveland Clinic лікар первинної медичної допомоги, доктор остеопатії Джеффрі Браун.

"Пандикуляція вбудована в мозок людей та інших ссавців. Особливо добре вміють потягуватися кішки, коли надмірно вигинають спину. Цей рух готує їхні м'язи до стрибка", – пояснив фахівець.

Джеффрі Браун розповів, чому виникає потягування м'язів і як його використовувати, щоб зняти напругу безпечно.

Що таке пандикуляція?

Пандикуляція – це значне розтягування м'язів рук і тіла при одночасному позіханні. Цей процес відбувається мимовільно, тобто люди потягуються, не замислюючись.

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Така розминка тіла зазвичай трапляється під час переходів у циркадних ритмах, зокрема під час пробудження. Яскравим прикладом цього є ранкові потягування, які заряджають енергією та готують до нового дня.

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Метою пандикуляції є перезавантажування нервів, які контролюють скорочення м'язів, зауважує Джеффрі Браун. Крім того, потягування та позіхання знімають м'язову напругу, що накопичується за відсутності руху.

Багато тварин – від собак до бегемотів - вдаються до пандикуляції. Вагітні жінки навіть можуть відчути, як потягується плід в утробі.

Що викликає пандикуляцію?

Науковці не мають остаточного пояснення тому, що спричиняє мимовільні потягування.

"Ми вважаємо, що процес пов'язаний із вивільненням кортизолу і починається в частині [головного] мозку під назвою гіпоталамус. Ця частина мозку допомагає підтримувати баланс у тілі, контролюючи сон, настрій та температуру тіла", – пояснив доктор Браун.

Дослідники вважають, що під час пандикуляції гормони, які виробляє гіпоталамус, активують інші речовини в тілі людини, зокрема кортизол. Цей гормон ще називають "гормоном стресу", але насправді він є частиною складного внутрішнього годинника організму.

Крім того, при потягуванні відбувається викид дофаміну. Хоча фахівці не повністю розуміють зв'язок між цими процесами, ймовірно, саме дофамін робить пандикуляцію такою приємною.

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Яка різниця між розтягуванням м'язів та пандикуляцією?

Ці процеси виглядають однаково, але передбачають різні рухи. Існує кілька видів розтяжки:

активна , за якої людина скорочує один м'яз, щоб розтягнути протилежний;

динамічна , наприклад випади та кола стегнами, які допомагають розслабити м'язи перед виконанням інших вправ;

пасивна , коли людина використовує опору, аби обережно розтягнути м'язи за межі типового діапазону рухів;

статична , що зосереджена на утриманні пози, аби максимально розтягнути м'язи.

"Пандикуляція не схожа на жоден із типів розтяжки. Під час цього процесу ви розтягуєте м'язи, водночас скорочуючи їх. По суті ваші м'язи тягнуться в одному напрямку, коли ви штовхаєте їх у протилежному", – наголосив Джеффрі Браун.

Також пандикуляція відрізняється від розтяжки тим, що це автоматична дія, а не умисна.

Яка користь пандикуляції?

Зняття м'язової напруги . Після періоду бездіяльності м'язи можуть напружувати, натомість пандикуляція допомагає скинути електричну активність м'язів. Як наслідок – відчуття розслаблення.

Залучення сполучної тканини . Потягування активує шари сполучної тканини (фасції), які огортають окремі групи м'язів, органів і порожнин тіла. Цей рух допомагає зберегти фасцію здоровою.

Сприяння здоровій поставі . Пандикуляція змушує скорочуватися м'язи, які регулюють поставу. Дослідники підозрюють, що саме тому після потягування за столом люди сидять злегка рівніше.

Збереження балансу. Ті ж м'язи, які відповідають за поставу, допомагають утримувати тіло у вертикальному положенні. Відтак потягування "пробуджує" їх та готує до руху.

Як потягуватися безпечно?

Вправи на потягування можна робити навмисно, хоч вони і не викличуть ідентичних відчуттів, як при мимовільній пандикуляції. Аби розтягнути і розслабити напружений м'яз потрібно:

м'яко скоротити м'яз;

повільно відпустити його;

розслабити тіло;

повторити.

Зазвичай вправи на потягування виконують на певні групи м'язів. Наприклад, щоб розслабити напружену нижню частину спини, слід:

лягти спиною на підлогу;

зігнути коліна, утримуючи ступні на підлозі;

вигнути спину, притиснувши куприк до підлоги;

дозволити попереку вільно притиснутися до підлоги.

Чи ефективні вправи на потягування?

Ефективність вправ на розтягнення та розслаблення м'язів вивчена недостатньо, порівняно з іншими практиками, як-от йогою. Однак одне дослідження показало, що три сеанси потягування здатні скоротити використання знеболювальних на 75%, а відвідування лікаря – на 53%.

"Теорія, що лежить в основі прав на потягування, правильна. Їх однозначно варто спробувати тим, хто має хронічну напруженість м'язів", – вважає доктор Браун.

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