Не лише "гормон стресу": що таке кортизол і як він впливає на організм

Кортизол відомий як "гормон стресу" – і цей гормон дійсно активно виділяється у відповідь на напругу, страх чи перевтому.

Насправді кортизол виконує набагато більше функцій, і його вплив на організм глибший і складніший, ніж здається на перший погляд, пише Cleveland Clinic та NHS.

Кортизол виробляється наднирковими залозами і є життєво важливим для багатьох систем організму. Він допомагає регулювати рівень цукру в крові, підтримує артеріальний тиск, впливає на обмін речовин і навіть контролює наш цикл сну і пробудження.

Як кортизол впливає на організм?

Кортизол виробляється наднирковими залозами і є життєво важливим для багатьох систем організму. Зокрема він допомагає тілу ефективно використовувати глюкозу. Наприклад, кортизол:

зменшує виділення інсуліну з підшлункової залози;

стимулює вироблення глюкагону;

впливає на печінку, м’язи та жирову тканину.

Також у короткочасних дозах кортизол може підвищити імунітет, зменшуючи запалення. Але постійно підвищений рівень, навпаки, провокує хронічне запалення і ослаблює імунну систему.

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Крім того, кортизол може впливати на регуляцію тиску. Точний механізм досі до кінця не вивчено, але підвищений кортизол може спричинити гіпертонію, а знижений – гіпотонію.

Як організм контролює рівень кортизолу?

У нормі рівень кортизолу змінюється протягом дня: зранку він найвищий – саме це допомагає нам "увімкнутись" після сну, а ввечері його рівень знижується, дозволяючи організму розслабитись і відпочити.

Цей процес координується між трьома структурами: гіпоталамусом, гіпофізом і наднирниками.

Коли рівень кортизолу знижується, гіпоталамус виділяє CRH – гормон, що вивільняє кортикотропін. Гіпофіз реагує на нього виробленням АКТГ – адренокортикотропного гормону. АКТГ стимулює наднирники виробляти й вивільняти кортизол.

Для нормального функціонування всі три ланки мають працювати без збоїв.

Що спричиняє високий рівень кортизолу?

Підвищений кортизол упродовж тривалого часу (гіперкортицизм) найчастіше вказує на синдром Кушинга (хоча іноді причиною можуть бути й інші стани: наприклад, хронічний стрес, порушення сну або ожиріння).

Передумовами виникнення синдром Кушинга можуть бути:

високі дози кортикостероїдних препаратів;

пухлини гіпофіза, що продукують АКТГ;

пухлини надниркових залоз.

Симптоми, які на це вказують:

набір ваги (особливо в ділянці обличчя та живота);

жирова подушка між лопатками;

широкі фіолетові розтяжки;

м’язова слабкість у руках і ногах;

високий рівень цукру (може перерости в діабет 2 типу);

гіпертонія;

надмірний ріст волосся у жінок;

остеопороз і часті переломи.

Що спричиняє низький рівень кортизолу?

Знижений кортизол (гіпокортицизм) відомий ще як надниркова недостатність. Вона буває:

первинна – через атаку імунної системи на наднирники (хвороба Аддісона), інфекції або крововиливи;

вторинна – через недостатність гіпофіза або пухлини, що знижують вироблення АКТГ. Також може виникати після різкого припинення прийому гормональних препаратів.

Симптоми, які на це вказують: