Як людям з надмірною вагою запобігти посиленню болю в спині: дослідники мають просте рішення

Зменшення часу, проведеного сидячи, здатне запобігти посиленню болю в спині, якщо людина має перші легкі симптоми. Навіть скорочення всього на 40 хвилин може мати суттєвий ефект.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в BMJ Open, повідомляє Medical News Today.

У ході дослідження науковці залучили учасників, які мали індекс мали тіла, що вказував на ожиріння або надмірну вагу. Крім того, залучені люди вказували, що мають менше двох годин помірної або інтенсивної активності щотижня.

Спеціальний пристрій – акселерометр – підтвердив, що учасники проводили сидячи 10 годин щоденно або принаймні 60% дня. Ці дані отримали за результатами спостереження протягом одного місяця.

Учасники також мали метаболічний синдром, який підвищує ризики діабету та захворювань серцево-судинної системи.

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Протягом наступних шести місяців залучених до дослідження людей розділили на дві групи. Учасники першої намагалися скоротити час сидіння на годину щодня.

Інші продовжували вести звичний спосіб життя.

У підсумку членам першої групи вдалося в середньому збільшити фізичну активність і скоротити час, проведений сидячи, на 40 хвилин щоденно.

"Біль у спині є поширеною скаргою, яка іноді спричиняє інвалідність. Попередні дослідження показали, що тривале сидіння може бути фактором ризику для виникнення болю в спині, але наше дослідження було одним з перших, яке фактично встановило, що станеться, якщо ви почнете менше сидіти", – розповів доктор наук, фізіотерапевт та автор дослідження Джооа Норха.

Після шести місяців автори дослідження виявили в учасників другої групи статистично значуще збільшення болю в спині. Натомість у людей, які підвищили активність, змін не відбулося.

Науковці виявили, що збільшення щоденних кроків сприяє покращенню засвоєння глюкози глибокими м’язами. Водночас фізична активність не змінила фракції жиру в цій ділянці.

Результати демонструють, що навіть проста зміна активності може бути корисною для людей, які мають біль у спині.

"Ми виявили, що обмеження щоденного часу сидіння допомагає запобігти болю в спині.

Головна ідея полягає в тому, щоб змінити ваші звичайні звички сидіння, адже немає єдиного порогу для "безпечної" тривалості сидіння з багатьох причин,", – пояснив Джооа Норка.

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Доктор медичних наук Майкл Вілер, який не брав участі в дослідженні, вважає, що зменшення сидіння може допомогти запобігти посиленню болю людям, які мають легкі симптоми. За його словами, для кращих результатів цю практику слід поєднувати зі збільшенням фізичної активності.

"Комплексний підхід є ключовим для лікування болю. Тіло створене для того, щоб рухатися, і скорочення часу сидіння дасть додаткові переваги для здоров’я, окрім зменшення болю в спині", – сказав він.

Джооа Норка припускає, що допомогти зменшити помірний або сильний біль у спині може зменшення тривалості сидіння на понад годину щодня. Також покращенню сприятимуть вправи на зміцнення м’язів і більш активна фізична діяльність.

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