Чи дійсно людське тіло повністю оновлюється кожні 7 років

Науковці спростували поширений міф про те, що всі клітини тіла людини повністю оновлюються кожні 7 років.

Міф походить із дослідження 2005 року, в якому використовувався новий (на той час) метод датування людських клітин, повідомляє IFL Science.

Один з авторів цієї роботи, дослідник стовбурових клітин з Каролінського інституту Йонас Фрісен стверджував, що середній вік усіх клітин в організмі дорослої людини може становити від 7 до 10 років, але сучасна наука спростовує це твердження.

Якби людське тіло було просто згустком з клітин одного типу, то в цій ідеї був би хоч якийсь елемент правди – кожні 7 років вони б відмирали в один і той самий час, як годинниковий механізм.

Однак правда в тому, що людські тіла складаються з великого набору типів клітин з різними потребами і функціями, об'єднаних в різноманітні органи. Це означає, що деякі клітини людського тіла відновлюються набагато швидше, ніж інші.

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Наприклад, фовеолярні клітини, що утворюють покрив слизової оболонки шлунка зокрема в його верхніх шарах, створені для продукування слизу і захисту внутрішньої частини шлунка від агресивної шлункової кислоти.

Оскільки ці клітини є "першою лінією" захисту шлунка, вони мають бути в ідеальній формі. На повне оновлення цих клітин може знадобитися 2-3 дні.

Водночас епітеліальні клітини шлунково-кишкового тракту, які вистилають весь травний тракт, а не тільки шлунок, потребують тривалішого відновлення – 4-5 днів.

Вони становлять близько 12% клітинного обміну, що відбувається в організмі людини щодня, і це чимала кількість, адже в тілі щодня відмирає близько 300 мільярдів клітин.

Середня тривалість життя еритроцитів становить близько 120 днів. Крім того, існують нейрони – клітини, які дуже повільно оновлюються.

"Без ушкоджень вони проживуть стільки, скільки проживе тіло, в якому вони перебувають", – кажуть фактчекери.

Нагадаємо, вчені виявили два типи бактерій у кишківнику, які знижують рівень холестерину. Детальніше про бактерії, нейрони та інші "сюрпризи" людського тіла читайте тут.