Як вбити клітини-зомбі, через які ми старіємо? Вчені шукають відповідь

В організмі людини містяться так звані клітини-зомбі. Це старіючі клітини, які більше не діляться і не виконують своїх функцій, але не відмирають і можуть шкодити своїм здоровим "колегам".

Вчені вважають, що такого типу клітини можуть уповільнювати роботу мозку і послаблювати імунну систему. Найгірше, що їхня кількість збільшується з віком, повідомляє науковий журнал Nature.

Ці клітини ще називають сенесцентними. Протягом останніх десяти років дослідники намагалися знищити їх за допомогою різних ліків. У 2015 році команда з клініки Майо в США виявила, що комбінація двох сполук: дасатинібу та кверцетину – знищує ці клітини у старих мишей. Лікування зробило тварин менш вразливими, омолодило їхні серця і підвищило витривалість. Це відкриття дало початок новій галузі медицини під назвою сенолітика.

Нещодавні результати досліджень на тваринах і клінічні випробування на людях дали додатковий імпульс цій галузі. Вчені тестують нові та вже наявні ліки, які можуть мати сенолітичні властивості – такі, що сприяють видаленню з організму клітин-зомб. Ці препарати можуть допомогти у боротьбі з віковими захворюваннями, як-от хвороба Альцгеймера, хронічні хвороби легень та нирок.

"Я переконаний, що сенолітики матимуть вплив у лікуванні. Питання тільки в тому, який препарат буде першим затвердженим", – каже Анірван Гош, генеральний директор Unity Biotechnology, компанії, яка розробляє ці ліки.

Які є методи боротьби з клітинами-зомбі

Вчені створили препарат під назвою фоселутоклакс, який блокує дію антисмертного білка в сенесцентних клітинах. Коли вони ввели цей препарат в очі діабетичних мишей, він знищив клітини-зомбі, але не пошкодив здорові клітини. Препарат зменшив проникність кровоносних судин у сітківці ока мишей на 50%, і піддослідні тварини почали краще справлялися з тестами на зір.

Наступним кроком було випробування на людях. У дослідженні другої фази вчені ввели одноразову ін'єкцію препарату в очі приблизно 30 осіб. Через одинадцять місяців ті, хто отримав ліки, змогли прочитати в середньому на 5,6 літери більше на таблиці офтальмолога порівняно з тими, хто отримав плацебо.

Читайте також : Почуваєте себе молодше свого віку? Науковці пояснюють чому і що це означає

Після всього кількох тижнів один з учасників зателефонував Гошу і сказав, що лікування значно полегшило його життя. Інший відзначив швидке покращення кольорового зору – здатності сприймати та розрізняти різні кольори. Команда планує опублікувати результати пізніше цього року, а тим часом проводить ще одне випробування.

Імунні клітини у боротьбі зі старіючими клітинами

Деякі вчені використовують генетично модифіковані імунні клітини – CAR Т-клітини. Вони можуть націлюватися і вбивати певні клітини в організмі. Наразі ці клітини схвалені для лікування різних видів раку.

Проте потрібні подальші дослідження для оцінки безпеки цієї терапії, зазначає біологиня з лабораторії Cold Spring Harbor у Нью-Йорку Коріна Амор. Вона каже, що було б добре мати важіль зворотної дії для цих клітин, щоб мати можливість регулювати їх вплив та за необхідності нівелювати, на випадок, якщо щось піде не так.

Генна терапія для видалення клітин-зомбі з організму

Інші команди дослідників використовують для знищення сенесцентних клітин генну терапію. У цьому підході вчені упаковують ген, що кодує смертельний білок, у жирові капсули, вкриті білками, отриманими з вірусу. Ці капсули доставляють ген у клітини легенів, серця, печінки, селезінки та нирок у мишей і мавп.

Всі ці підходи стикаються з проблемами, оскільки існує багато типів сенесцентних клітин. Дослідники тільки починають з'ясовувати, скільки їх є і які відмінні ознаки вони мають.

Раніше ми розповідали, що 45-річний американець перелив собі кров 17-річного сина, щоб омолодитися. Утім, за шість місяців експерименту вирішив відмовитися від цього, визнавши, що метод не виправдав очікувань.