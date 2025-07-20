Цілющий напій чи недієвий тренд: що таке "кортизоловий коктейль", про який говорять у соцмережах

У соцмережах кажуть, нібито "кортизоловий коктейль" може допомогти з наслідками стресу

Серед користувачів соцмереж набув популярності "кортизоловий коктейль" – напій, що переважно складається з фруктового соку, кокосової води та солі.

Блогери переконують у його ефективності для боротьби з так званою втомою наднирників, симптомами якої є млявість, втома, проблеми зі сном та бажання вживати некорисну їжу.

Експерти розповіли The New York Times, що таке кортизол, як на нього впливає стрес та чи може трендовий коктейль допомогти почуватися краще.

Що таке кортизол та навіщо він потрібен організму?

Кортизол часто називають гормоном стресу. І не дарма – він відіграє важливу роль у реагуванні організму людини на загрозливі ситуації. Крім того, він бере участь у регулюванні метаболізму, рівня енергії та циркадних ритмів, пояснила ендокринологиня Іріні Банкос.

У стресових ситуаціях надниркові залози виробляють додатковий кортизол. Це збільшує кількість глюкози у крові, яку організм може використати як джерело швидкої енергії.

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Інший ефект цього явища – зменшення бажання ходити в туалет. Так організм дозволяє зосереджуватися на загрозі.

Підвищення кортизолу при стресових ситуаціях відбувається короткими сплесками. Лікарка каже, що при хронічному стресі рівень цього гормону може залишатися високим навіть уночі, що негативно впливає на сон.

Погана якість нічного відпочинку здатна призвести до втоми та тяги до їжі.

З чого складається "кортизоловий коктейль" і чи допомагає він?

Користувачі соцмережах наводять різні варіанти рецептів "кортизолового коктейлю". Зазвичай до його складу входить фруктовий сік, переважно апельсиновий, кокосова вода та морська сіль.

Подекуди до напою додають газовану воду або винний камінь – харчову добавку з високим вмістом калію.

Автори відео про коктейль стверджують, що вітамін C із соку, калій із кокосової води та натрій із морської солі можуть допомогти при "втомі наднирників", поповнюючи втрачені при стресі поживні речовини.

Однак докторка Анат Бен-Шормо каже, що в науці немає такого поняття як "втома надниркових залоз". Хоча високий рівень кортизолу може заважати спати вночі та спричиняти млявість, стрес не здатний "втомити" наднирники.

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"Немає жодних доказів того, що надниркові залози вичерпують свої можливості або втрачають здатність виділяти гормони у здорової людини", – додала ендокринологиня з Національного інституту здоров’я США Лоуренс Кіршнер.

Однак існує реальний стан надниркової недостатності, коли організм не виділяє достатньої кількості кортизолу. За словами медичної директорки центру надниркових залоз Колумбійського університету (США) Саліли Курри, цей стан може проявлятися в:

слабкості;

втомі;

втраті ваги;

нудоті.

Однак надниркова недостатність зазвичай є наслідком аутоімунної хвороби або проблем з гіпофізом, а не хронічним стресом.

Немає досліджень, які перевірили б вплив "кортизолових коктейлів" на рівень гормону. Однак експерти погоджуються, що малоймовірно, щоб цей напій допоміг позбутися наслідків стресу.

Калій та натрій дійсно потрібні для підтримки належного рівня рідини в організмі та руху м’язів. Вітамін C допомагає, зокрема, загоювати рани. Однак люди, які дотримуються збалансованого раціону, отримують достатню кількість цих речовин із їжі, каже доктор Джоді Нагельберг.

А краще самопочуття після кортизолового коктейлю може бути пов’язане з ефектом плацебо (самонавіювання), вважає доктор Банкос. Однак допомогти зняти напругу може сам процес приготування і перерва протягом напруженого дня.

Доктор Нагельберг радить спробувати коротку медитацію, тренування або спокійну музику – методи, які мають більшу доказовість у боротьбі зі стресом.

Чи може "кортизоловий коктейль" нашкодити?

Періодичне вживання цього трендового напою не зашкодить здоров’ю, однак варто бути уважними з кількістю натрію та цукру, радить докторка Бен-Шломо.

Надлишок натрію може підвищити артеріальний тиск, що збільшує ризики серцевого нападу та інсульту. А дієти з високим вмістом цукру, зокрема через велику кількість фруктових соків, можуть підвищити ймовірність діабету 2-го типу.

Найпопулярніші рецепти коктейлю містять понад половину добової норми натрію, а також чимало цукру.

Лікарка радить замість фруктових соків вживати цілі фрукти, які, крім цукру, мають клітковину.

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