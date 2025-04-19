Чи можуть зуби мудрості провокувати головний біль? Пояснює лікар

Чи може боліти голова через зуби мудрості

Головний біль може виникати самостійно або свідчити про негативні процеси в організмі.

Причин цього стану є безліч – від парфумів і занадто довгого сну до стресу та гострої респіраторної інфекції.

Інколи головний біль "списують" на зуби мудрості. Але чи дійсно вони можуть спричиняти такий стан – розповів щелепно-лицевий хірург Алан Мартінес Лопес для Cleveland Clinic.

Зв’язок між головним болем і зубами мудрості

За словами лікаря, зуби мудрості справді можуть бути причиною головного болю.

Оскільки ці зуби розташовані в задній частині щелепи, де є багато нервів, виниклий там біль може відчуватися як головний.

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Існує низка процесів, які можуть спричиняти цей стан.

Прорізування

Зазвичай зуби мудрості з'являються у віці від 17 до 25 років. Коли вони прорізуються крізь ясна, то можуть провокувати запалення, біль у щелепі та головний біль.

Однак якщо ці симптоми тривають задовго, Мартінес радить звернутися до стоматолога, адже це може бути ознакою неправильного росту.

Проблемне прорізування

Ця проблема випливає з еволюційної історії. Нашим предкам зуби мудрості були потрібні для пережовування твердої їжі. Але з часом раціон людей змінювався, і як наслідок щелепи ставали меншими.

Через це нашим сучасникам часто не вистачає місця для зубів мудрості. Тому вони можуть прорізатися лише частково, рости під кутом або вбік.

Внаслідок цього утворюється тиск на сусідні зуби і тканини. Звідси – зубний і головний болі.

Карієс

Через розташування зубів мудрості дуже важко слідкувати за їхньою чистотою. Без належної гігієни можуть розвинутися каріозні порожнини та захворювання ясен, які спричиняють головний біль.

Частково прорізані зуби мудрості особливо схильні до розвитку карієсу.

Кісти

Кісти – це наповнені рідиною "мішечки", які можуть утворюватися в будь-якому місці вашого тіла. Зокрема, часом вони виникають біля верхівки непрорізаного зуба мудрості.

Такі кісти трапляються рідко та зазвичай вражають людей у віці від 20 до 30 років. Серед їхніх симптомів – біль у щелепі та інфекції, які можуть спричиняти головний біль.

Ознаки головного болю через зуби мудрості

Якщо причиною головного болю є зуби мудрості, ймовірно, виникає біль також у таких місцях:

під яснами;

у зубі або навколо нього;

у щелепі.

Що робити з головним болем?

Якщо біль сильний або постійний, необхідно звернутися до стоматолога. Він з’ясує його причину його виникнення та обере спосіб лікування. Це може бути пломбування каріозної порожнини або хірургічна операція з видалення зубів мудрості.

В інших випадках, каже Алан Мартінес Лопес, допомогти полегшити біль у зубі та пов'язані з ним головні болі можуть:

безрецептурні знеболювальні;

гарячі та холодні компреси;

полоскання ротової порожнини теплою солоною водою.