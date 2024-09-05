Парфуми, морозиво та навіть інтим: 15 неочевидних причин головного болю

Існує три основних види головного болю: головний біль напруги, кластерний біль та мігрень.

Коли починає боліти голова, причиною зазвичай вважають перевтому, гостре респіраторне захворювання, підвищений тиск або стрес.

Але є й менш відомі чинники, які можуть спровокувати головний біль, як-от вживання шоколаду, пиття недостатньої кількості води чи навіть стримування злості.

На сайті Національної служби охорони здоров’я Великої Британії є перелік 10 маловідомих причин головного болю. "УП. Життя" доповнила його, скориставшись матеріалами Гарвардської медичної школи, Mayo Clinic, Cleveland Clinic та Healthline.

Що може спровокувати головний біль

Занадто тривалий сон

У Національній службі охорони здоров’я Великої Британії пояснюють, що причиною головного болю може бути надто тривалий сон і, зокрема, спроба надолужити "недоспані" ночі за один раз.

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Якщо ви працюєте по 10 годин на добу з понеділка по п'ятницю, а весь відпочинок залишаєте лише на суботу, голова може розболітися.

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"Коли тижнева напруга спадає, знижується рівень гормонів стресу, що спричиняє швидке вивільнення нейромедіаторів. Вони посилають імпульси кровоносним судинам звужуватися, а потім розширюватися, що викликає головний біль.

Як це виправити? Уникайте спокуси відсипатися на вихідних. Більш як 8 годин сну за один раз можуть призвести до головного болю", – кажуть фахівці NHS.

Натомість варто спробувати відпочивати під час робочого тижня: трохи поспати, зайнятися йогою, релаксувати недовго, але регулярно.

Яскраве світло

Яскраве і мерехтливе світло можуть викликати мігрень. Щоб запобігти цьому, фахівці радять носити сонцезахисні окуляри або використовувати поляризовані лінзи.

Можна знизити яскравість монітора комп’ютера або екрану телефона, замінити надто яскраві лампи в офісі або вмикати лампи з теплим світлом.

Загалом тепле світло найкраще підходить для очей, тому медики радять віддавати йому перевагу вдома, особливо надвечір.

Нездорова постава

Погана постава спричиняє напруження у верхній частині спини, шиї та плечах, що може призвести до головного болю. Зазвичай він пульсує в основі черепа, а іноді віддає в обличчя, особливо в лоб.

Щоб запобігти цьому, уникайте довгого сидіння або стояння в одному положенні. Сядьте прямо і підтримуйте поперек.

Також варто звернутися до лікаря-вертебролога, який допоможе виправити проблеми з поставою.

Дим і смог

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань, вдихання диму від лісових пожеж може викликати головний біль. Те ж саме стосується смогу і диму від спалювання сухої трави/сміття.

Отож, спалювання сухостою не тільки незаконне, а й шкідливе для здоров’я людей, що вас оточують. Дим особливо небезпечний для людей з астмою та іншими захворюваннями дихальних шляхів.

Дощова погода

Різкі зміни погоди, висока вологість повітря, дощ та мряка можуть бути чинниками головного болю. Тож якщо ви побачили "невтішний" прогноз погоди, варто проконсультуватися з лікарем і запастись знеболювальними, які він порекомендує.

Парфуми

Побутові мийні засоби з різким запахом, парфуми та ароматизовані освіжувачі повітря містять хімічні речовини, які можуть викликати головний біль.

Якщо ви схильні до головного болю, спричиненого запахами, уникайте важких парфумів, а також мила, шампунів і кондиціонерів з сильним ароматом.

Використовуйте освіжувачі повітря та побутову хімію без ароматизаторів, а вдома тримайте двері та вікна відчиненими якомога частіше.

Якщо вам заважають парфуми колег в офісі, поставте на робочому столі вентилятор. Не перебувайте довго в надто ароматизованому приміщенні (як-от магазини одягу чи косметики).

Морозиво

У деяких людей морозиво, льодяники чи інші холодні продукти можуть викликати різкий головний біль, що триває від кількох секунд до кількох хвилин.

Якщо ви його відчули, спробуйте привести температуру в роті й горлі до норми, але не панікуйте. Головний біль від холодної їжі не становить загрози, наголошують у Cleveland Clinic.

Нестача сну

Коли людина недосипає, мозку не вистачає часу на відпочинок і відновлення. У 2011 році вчені з Університету штату Міссурі опублікували дослідження, в якому припустили, що нестача швидкого сну пов'язана з більш болісними головними болями.

Швидкий сон (REM-фаза) – це сон з інтервалами від 90 до 120 хвилин, при якому очі швидко рухаються і мозок активно працює. Вчені з’ясували, що його нестача збільшує вироблення білків, які спричиняють хронічний біль, а також можуть підсилювати головні болі при мігрені.

Уникнути недосипання у воєнних реаліях майже неможливо, але якщо ви перебуваєте у відносній безпеці, варто спробувати бодай нормалізувати графік сну. Бажано робити це у провітрюваному приміщенні в повній темряві.

Детальніше про те, як заснути, коли вам тривожно, читайте тут.

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Певна їжа

Головний біль можуть спровокувати алкогольні напої, соління та інші ферментовані продукти, шоколад, витримані сири, деякі горіхи, штучні підсолоджувачі (зокрема аспартам), ультраоброблене або в’ялене м’ясо, глутамат натрію (популярна харчова добавка E621).

Щоб позбутися головного болю внаслідок вживання того чи іншого продукту, медики радять вести щоденник тригерів болю.

Якщо ви припускаєте, що "винен" певний продукт, виключіть його зі свого раціону на кілька місяців, щоб побачити, чи зменшиться головний біль. Скоригувати раціон після цього може допомогти лікар-дієтолог.

Секс

Численні дослідження вже підтвердили, що сексуальне задоволення допомагає зняти біль, зокрема головний і менструальний, але у деяких людей голова навпаки може розболітися під час сексу.

Головний біль може виникати під час прелюдії, безпосередньо перед оргазмом або після нього, і тривати від кількох хвилин до години.

За даними Mayo Clinic, під час сексу трапляються два типи головного болю, але у деяких людей вони поєднуються:

тупий біль у голові та шиї, який посилюється зі збільшенням сексуального збудження;

раптовий, сильний, пульсуючий головний біль, який виникає безпосередньо перед оргазмом або в момент оргазму.

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Однією з імовірних причин раптового головного болю під час сексу вважають напруження м'язів голови та шиї.

Головний біль не означає, що треба уникати інтиму. Інколи достатньо випити знеболювальне або кілька хвилин відпочити.

Але в деяких випадках біль може сигналізувати про серйознішу проблему: внутрішньочерепну аневризму, порушення зв'язку між артеріями та венами в головному мозку, інсульт чи ішемічну хворобу серця.

Тож якщо біль супроводжується іншими симптомами чи не минає кілька годин, обов'язково звертайтеся до медиків.

Бруксизм (скреготіння зубами)

Бруксизм – це мимовільне стискання щелеп або скреготіння зубами, яке зазвичай трапляється вночі й сигналізує про перебування у стресі. Цей стан може спровокувати головний біль напруги.

Допомогти позбутися бруксизму і визначити його причину може невролог. А стоматолог може порекомендувати спеціальну капу, щоб захистити зуби під час сну.

Придушення гніву

Коли людина намагається стримати гнів, вона напружує м'язи голови та шиї, що спричиняє головний біль напруги. Щоб розслабитися, варто глибоко дихати й спробувати практики, що знімають стрес.

Позбуватися гніву та інших нібито "негативних" емоцій неможливо – та можна навчитись опановувати їх.

Відмова від кави

Хороша новина для "кавоманів": не можна різко знижувати вживання кофеїну, бо може розболітися голова.

Річ у тім, що кофеїн сприяє звуженню кровоносних судин. Якщо кровоносні судини різко розширяться, може виникнути пульсуючий біль.

Спрага та зневоднення

Занадто тривалий час без води може призводити до головного болю, сухості в роті, відчуття виснаження та запаморочення.

Головний біль від зневоднення може відчуватися по всій голові або більш локалізованим на лобі чи потилиці. Рідше він буває одностороннім.

Детальніше про те, скільки води треба пити, читайте у нашому матеріалі.

Неправильне вживання ліків

Надмірне вживання ліків або пропущені дози також можуть викликати головний біль. Наприклад, він може бути одним із симптомів "синдрому відміни", якщо різко припинити пити антидепресанти.

Важливо дотримуватись усіх рекомендацій лікарів та не припиняти вживання ліків раніше, ніж вам було прописано.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!