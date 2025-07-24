Сплю понад 9 годин: чи може тривалий сон бути шкідливим для здоров’я?

На взаємозв'язок між тривалим сном і поганим станом здоров'я можуть впливати багато факторів

Сон – це не просто приємний відпочинок, але й важлива складова нашого здоров’я. Хронічний недосип шкодить серцю, мозку та красі.

Але чи може бути забагато сну? Останні дослідження свідчать про те, що сон понад дев'ять годин може нашкодити більше за його брак.

Чи дійсно надмірна кількість сну може зашкодити – розповіли у Medical Xpress.

Вчені проаналізували результати 79 інших досліджень, у межах яких спостерігали за людьми протягом щонайменше одного року та з’ясовували, як тривалість сну впливає на ризик виникнення проблем зі здоров'ям або настання смерті.

Вони виявили, що люди, які спали до семи годин на добу мали на 14% вищий ризик смерті протягом періоду дослідження порівняно з тими, хто спав 7-8 годин.

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Утім, дослідники також виявили, що ті, хто багато спав (більше дев'яти годин на добу) мали ще більший ризик смерті – на 34% вищий, ніж ті, хто менше 7-8 годин.

Дослідження також показали, що занадто довгий сон (більше, ніж потрібно для вашого віку) пов'язаний з проблемами зі здоров'ям, як-от депресією, хронічним болем, збільшенням ваги та порушенням обміну речовин.

"Це може здатися тривожним. Але важливо пам’ятати, що ці дослідження виявили зв’язок лише між занадто довгим сном і поганим здоров’ям. Тобто не означає, що занадто довгий сон є причиною проблем зі здоров’ям або смерті", – кажуть науковці.

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У чому полягає зв’язок між тривалим сном і станом здоров’я?

На взаємозв'язок між тривалим сном і поганим станом здоров'я можуть впливати багато факторів.

Люди, які мають хронічні хвороби та проблеми зі здоров'ям, зазвичай сплять більше. Їхньому організму може бути необхідний додатковий відпочинок для відновлення, або вони можуть проводити більше часу в ліжку через неприємні симптоми захворювання чи побічні ефекти ліків.

Окрім того, таким людям може бракувати якісного сну, тож вони можуть залишатися в ліжку довше, щоб спробувати виспатися.

Крім того, доведено, що куріння та надмірна вага, також пов'язані з поганим сном.

Це означає, що люди можуть спати більше через наявні проблеми зі здоров'ям або спосіб життя, а не тому, що довгий сон негативно впливає на організм. Простіше кажучи, сон може бути симптомом хвороби, а не її причиною.

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Тож яка кількість сну є оптимальною?

Причини, через які одні люди сплять мало, а інші багато, залежать від індивідуальних особливостей, які наука ще не до кінця змогла пояснити.

Припускають, що це може бути пов'язано з віком. Наприклад, підлітки часто хочуть спати більше, тому рекомендації щодо сну для них дещо вищі, ніж для дорослих. Підлітки мають спати 8-10 годин.

Крім того,люди похилого віку можуть хотіти проводити більше часу в ліжку. Якщо вони не страждають від розладів сну, то їм потрібно спати стільки ж часу, як в молодості.

Але більшості дорослих потрібно від семи до дев'яти годин. Це – норма, до якої слід прагнути.

Підсумовуючи, науковці зазначають, справа не лише в кількості сну. Для вашого здоров'я так само, а то й більш важливими, є його якість та регулярний режим (один і той самий час засинання і пробудження).