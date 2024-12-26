Чому жінки сплять більше, ніж чоловіки? Ні, не через лінь

Чому жінкам потрібно спати більше, ніж чоловікам

В ідеалі доросла людина має спати від 7 до 9 годин на добу. Утім, у кожного потреба в сні різна.

Зокрема, жінкам потрібно спати більше, ніж чоловікам. Це пояснюють кількома причинами.

Детальніше про кожну з них фахівчиня з розладів сну Мішель Дреруп розповіла Cleveland Clinic.

Гормональний фон

Гормональні зміни можуть вплинути на цикл і підвищити ризик порушення сну.

"Жінки зазнають гормональних змін щомісяця з менструальним циклом і на певних життєвих етапах, як-от вагітність, грудне вигодовування, перименопауза (період, коли з'являються симптоми менопаузи ще до припинення менструацій – ред.) і менопауза.

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Гормональні зміни, пов’язані з менопаузою, особливо негативно впливають на якість сну", – каже Мішель Дреруп.

Під час менопаузи сон може значно погіршитися. Жінка може відчувати труднощі із засинанням, а сон може бути поверхневим.

Крім того, інші захворювання, наприклад, щитовидної залози, можуть посилити неприємні симптоми.

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Вищий рівень розвитку депресії та тривожності

Психічне здоров'я і сон тісно пов'язані між собою, але експерти досі вважають, що їхній взаємозв'язок можна порівняти з вічним питанням, що з’явилося раніше курка чи яйце. Тобто поганий сон може вплинути на психічний стан, але депресія може спричиняти порушення сну.

За словами Мішель Дреруп, жінки більш схильні до розвитку тривоги та депресивних розладів, ніж чоловіки. Люди з депресією часто стикаються з безсонням (80%), надмірною сонливістю (15%) або навіть обструктивним апное сну (тимчасовим припиненням дихання).

"Якщо у вас є бажання робити те, що любите, але вам бракує енергії, то, можливо, ви просто втомилися.

Натомість депресія – це не просто втома. При цьому стані людина втрачає інтерес до раніше улюблених занять", – пояснила експертка.

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Вік і стать

Незалежно від того, чи винні в цьому гормони, психічне здоров'я або інші проблеми, одне можна сказати точно: жінки більш схильні до проблем зі сном, і з віком цей ризик збільшується.

Ризик мати деякі розлади сну, зокрема синдром неспокійних ніг, завжди вдвічі вищий для жінок, ніж для чоловіків.

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