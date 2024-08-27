Впливає індекс маси тіла: вчені заявили, що кожна 10 жінка невдоволена тілом після пологів

Німецькі вчені заявили, що приблизно кожна десята жінка відчуває незадоволеність своїм тілом після пологів, причому до цього більше схильні жінки, у яких до вагітності був високий індекс маси тіла.

Дослідники з Лейпцизького університету опублікували висновки у журналі PLOS One, пише PubMed.

У дослідженні взяли участь 136 вагітних жінок. Опитування проходили у 4 етапи: на 18, 22, 33 і 37 тижнях вагітності.

Частка жінок, які повідомили про підвищений рівень незадоволеності своїм тілом, становила 6,6% у другому триместрі, 2,9% у третьому триместрі, 11% за три місяці після пологів і 10,3% за шість місяців після пологів.

Незадоволеність образом тіла оцінювали за допомогою німецької версії опитувальника форми тіла (BSQ) та опитувальника для обстеження розладів харчової поведінки (EDE-Q).

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"Результати показали, що приблизно кожна десята жінка відчуває незадоволеність своїм тілом після пологів. Жінки з більш високим рівнем ІМТ до вагітності особливо схильні до ризику відчувати незадоволеність своїм тілом", – підсумували дослідники.

При цьому жінки з надмірною вагою/ожирінням були більш невдоволені своїм тілом, ніж інші учасниці дослідження, на кожному етапі вимірювання, окрім третього триместру.

Вчені наголошують, що лікарі повинні дізнаватися у породіль, наскільки вони задоволені чи незадоволені власним тілом, інформувати про можливі несприятливі наслідки для здоров'я та про варіанти лікування.

Адже незадоволеність образом тіла у невагітних жінок є вагомим фактором ризику розладів харчової поведінки (як-от анорексія, булімія, компульсивне переїдання), що є значущим предиктором депресії та низької самооцінки.

Аналогічно, незадоволеність образом тіла пов'язана з випадками пренатальної та післяпологової депресії у матерів.

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Крім того, попередні дослідження свідчили, що незадоволеність образом тіла безпосередньо збільшує ризик надмірного набору ваги під час вагітності, а це загрожує ускладненнями під час пологів.

Нагадаємо, раніше медики заявили, що соцмережі можуть спричинити і закріпити проблеми зі сприйняттям тіла у підлітків. Також вчені назвали новий фактор, який пов’язують із синдромом раптової смерті немовлят.