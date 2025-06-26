Чи розслабляє ноги підняття догори, та як це правильно робити?

Сидіння або лежання з піднятими ногами може і справді позитивно впливати на стан організму.

Коли весь день проводиш сидячи за столом, або находивши багато кроків, іноді так хочеться розслабити ноги та підняти їх угору.

Інколи цей метод справді дієвий та певну користь, зокрема при варикозній хворобі та набряках.

Щоб дізнатися, які переваги для здоров’я має підняття ніг та при яких станах це може допомогти, "УП. Життя" використала джерела Healthline та Stanford Health Care.

Які переваги для здоров’я має підняття ніг?

Сидіння або лежання з піднятими ногами може і справді позитивно впливати на стан організму, зокрема:

Покращити кровообіг

Підняття ніг може сприяти покращенню кровообігу в нижніх кінцівках. Як саме? Завдяки силі тяжіння.

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Кров, що вже втратила кисень, повертається до серця через вени. На відміну від артерій, у венах тиск значно нижчий. Щоб кров рухалася у зворотному напрямку, вени використовують маленькі клапани, а також скорочення м’язів.

Коли ви сидите або стоїте, кров у ногах змушена долати силу тяжіння, щоб повернутися до серця.

Підняття ніг вище рівня серця допомагає "перевернути" ситуацію – тепер гравітація працює на вашу користь. Це може покращити венозний кровотік у ногах.

Зменшити набряки

Набряки можуть виникати внаслідок скупчення зайвої рідини. Травми або певні захворювання також можуть викликати набряклість у ногах.

Так само як і з кровообігом, підняття ніг вище серця може сприяти ефективнішому дренажу зайвої рідини.

Знизити тиск

Тривале стояння або сидіння може спричинити застій крові у венах ніг. Це призводить до підвищення венозного тиску, що може викликати варикозне розширення вен.

Підняття ніг сприяє зменшенню тиску, дозволяючи крові краще відтікати.

Підняття ніг може допомогти в профілактиці або полегшенні варикозної хвороби вен, яка виникає, коли кров застоюється у поверхневих венах. AntonLozovoy/Depositphotos

При яких станах це може допомогти?

Існує кілька захворювань та станів, при яких підняття ніг може бути корисним:

Венозні захворювання

Довге сидіння, стояння чи малорухливість підвищують ризик розвитку венозних проблем. Підняття ніг може допомогти в профілактиці або полегшенні таких станів.

До прикладу, воно може бути корисним при варикозному розширенні вен, яке виникає, коли кров застоюється у поверхневих венах.

Травми

У разі травм ноги часто виникають біль, чутливість та набряк. Підняття ноги може полегшити ці симптоми.

Післяопераційний період

Підняття ніг після операції допомагає зменшити біль та набряк. Також це може знизити ризик утворення тромбів, особливо після операцій на тазостегновому суглобі чи нозі.

Лімфедема

Лімфедема – це порушення роботи лімфатичної системи, що призводить до скупчення лімфатичної рідини й набряків, зокрема в ногах. На ранніх стадіях підняття ніг може бути ефективним методом усунення симптомів.

При наявності будь-яких захворювань варто спершу проконсультуватися з лікарем та не займатися самолікуванням, адже вказаний метод не може замінити терапії та працює як допоміжний засіб.

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То як правильно підіймати ноги для розслаблення та зняття набряків?

Тривалість та частота підняття ніг залежать від конкретного стану. Наприклад, щоб полегшити симптоми варикозу (набряк та відчуття важкості у ногах), можна робити так:

Прийміть зручне положення лежачи або напівлежачи.

Розташуйте ноги вище рівня серця. Для цього скористайтеся подушкою. Також можна покласти ноги на стіл, пуф чи диван, щоб утворювався кут приблизно 45-90 градусів.

Тримайте ноги піднятими приблизно 15 хвилин.

Повторюйте процедуру 3-4 рази на день.

Які запобіжні заходи варто врахувати?

Перед тим як почати підіймати ноги, варто врахувати кілька моментів:

Проконсультуйтеся з лікарем , особливо якщо у вас є хронічні захворювання. Фахівець може дати індивідуальні рекомендації або попередити, якщо ця методика вам не підходить.

Якщо ви відновлюєтесь після травми або операції, дотримуйтесь вказівок лікаря щодо частоти та тривалості процедури.

Підтримуйте правильну поставу – лежіть на твердій поверхні, що добре підтримує спину.

Звертайте увагу на реакцію вашого організму – якщо при підійманні ніг вгору паморочиться в голові чи починають німіти нижні кінцівки, краще опустити ноги та відпочити у горизонтальному положенні.