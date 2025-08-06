Чи повʼязані вакцини з алюмінієм з ризиком аутизму та алергій у дітей? Результатами тривалого дослідження

Раніше вчені перевірили механізм впливу вакцин з алюмінієм на людей

Вакцини з алюмінієм, які діти отримують у ранньому віці, не пов’язані з підвищеним ризиком розвитку аутоімунних, алергічних хвороб або розладів нейронного розвитку.

Про це свідчать результати масштабного дослідження, яке опублікували в журналі Annals of Internal Medicine, пише Medscape.

Незначний вміст алюмінію для посилення імунної відповіді у вакцинах використовують вже майже століття. Багато досліджень спростовували те, що цей складник здатний спричиняти хронічні захворювання в дітей.

Попри це очільник Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США Роберт Кеннеді-молодший заявляв про вплив алюмінію на поширення алергії серед американських дітей. А ЗМІ повідомляли, що під його керівництвом у країні планують провести дослідження, аби перевірити зв’язок між цим складником вакцин та розладами аутистичного спектра.

Тепер команда науковців із Данії вирішила перевірити висновки колег статистично. У ході роботи вони проаналізувала дані понад 1,2 мільйона дітей, яких вакцинували препаратами з алюмінієм та які не отримували потрібних щеплень.

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У дослідженні взяли участь діти, народжені в Данії в період з 1997 по 2018 рік, які до двох років не мали вроджених чи інших хвороб, як-от синдром вродженої краснухи, респіраторні захворювання, первинний імунодефіцит або серцеву чи печінкову недостатність.

Дітей вакцинували препаратами з алюмінієм від дифтерії, правця, кашлюку, поліовірусу та гемофільної палички (збудник гемофільної інфекції) у віці трьох, п’яти та 12 місяців.

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Від 2007 року за національною програмою діти також отримували щеплення від пневмокока з алюмінієм у трьох дозах протягом першого року життя.

Згодом автори роботи відстежували стан здоров’я учасників від двох до п’яти років їхнього життя. При цьому науковці відстежувати діагнози 50 хронічних аутоімунних, атопічних або алергічних хвороб, а також розладів нейронного розвитку, зокрема артриту, астми та розладів аутистичного спектра.

Аналіз виявив, що ризик будь-якого із 50 обраних станів та щеплень з алюмінієм не перевищував 1%. Найбільше вчені вивчали астму (28 346 випадків) та атопічний дерматит (22 978 випадків) – зв’язку між ризиками хвороб та вакцинами не виявили.

У деяких випадках вчені побачили незначне зниження ризиків хвороб. Наприклад, вакцинація дещо зменшувала ймовірність виникнення розладів аутистичного спектра. Однак показники були настільки незначними, що вчені не вважають їх свідченням позитивного впливу.

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"Результати досить чіткі для деяких ключових станів, які найбільше цікавлять людей, як-от астма та розлади аутистичного спектра. Для них ми можемо з великою впевненістю виключити ризики", – заявив старший автор дослідження, доктор наук Андерс Петер Гвід.

Вчені також провели вторинний аналіз – спостереження за дітьми до восьми років, яке підтвердило попередні висновки про відсутність зв’язку між хронічними хворобами та вакцинами з алюмінієм.

"Наші результати надають вагомі докази, які допомагають батькам ухвалювати правильні рішення щодо здоров'я своїх дітей [...]

Дедалі більше батьків стурбовані безпекою вакцин через суперечливі повідомлення, які вони отримують і. Ми сподіваємося, що наше дослідження допоможе розв'язати це питання", – зауважив Андрес Петер Гвід.

Раніше ми розповідали, навіщо до вакцин додають алюміній, наскільки його багато в цих препаратах та чи загрожує він людям.