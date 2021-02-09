"Ковідна рука": лікарі виявили нову побічну реакцію на вакцину Moderna від COVID-19

Щеплення від COVID-19 спричиняє кілька неприємних, але переважно нешкідливих побічних ефектів, як-от біль або набряк в місці ін'єкції, втому і головний біль.

Нещодавно у світі зареєстрували ще одну побічну реакцію на вакцину Moderna від коронавірусу – велику червону пляму навколо місця ін'єкції, пише Health.

Цей ефект отримав народну назву "ковідна рука", а медичні експерти віднесли його до категорії "відстрочені реакції гіперчутливості", що по суті означає реакцію на вакцину на шкірі, яка з’являється лише через деякий час після уколу.

Що відомо про ефект "ковідної руки"?

Ефект "ковідної руки" – це червона пляма, що з’являється навколо місця ін’єкції після щеплення від COVID-19.

Пляма може досягати 12-15 см в діаметрі і може боліти.

"Це алергічна реакція, яка виникає після ін'єкції. З’являється набряк і почервоніння в місці уколу.

Деякі люди, у яких був ефект "ковідної руки", також повідомляли про свербіння в ураженому місці і біль при доторку до нього", – зазначила докторка медицини, сертифікована дерматологиня Дебра Джаліман.

Ефект "ковідної руки" фіксують саме після щеплення вакциною Moderna.

Це так звана "генетична" вакцина, яка містять генетичні інструкції, що допомагають нашому імунітету захиститись від коронавірусу.

Такою ж генетичною вакциною є Pfizer, проте ефект "ковідної руки" після щеплення цим препаратом не фіксували.

За винятком цієї реакції, поки що побічні ефекти вакцин Pfizer та Moderna майже ідентичні.

Ефект "ковідної руки" незвичний тим, що проявляється не одразу – зазвичай через 5-9 днів після першого щеплення.

Інші побічні реакції від вакцин проти COVID-19 зазвичай проявляються протягом одного-двох днів після ін’єкції.

У Кріс Гілберт, докторки медичних наук, "ковідна рука" проявилася після першої дози вакцини Moderna від COVID-19.

"Я думала, що з побічними ефектами покінчено, але на сьомий день після щеплення, коли я лягала спати, у мене почався свербіж в місці ін'єкції", – написала вона в Psychology Today.

Коли жінка прокинулася, то побачила, що навколо місця ін’єкції сформувалася червона кругла пляма, діаметром приблизно 5 см.

За словами докторки Джаліман, почервоніння повинне зникнути в період від 24 годин до тижня.

Фото: MASS GENERAL HOSPITAL

Як часто фіксують ефект "ковідної руки"?

Відсоток людей, у яких розвивається реакція, поки що не відомий.

Кім Блюменталь, докторка і професорка медицини Гарвардської медичної школи, розповіла USA Today, що бачила досить багато проявів "ковідної руки".

"Ймовірно, ми тільки бачимо верхівку айсберга", – сказала вона.

Водночас кількість офіційно зареєстрованих повідомлень про "ковідні руки" невелика: в глобальному дерматологічному реєстрі COVID-19 поки що тільки 14 зафіксованих реакцій "ковідної руки", хоча не факт, що дані точні.

Про невелику кількість випадків цієї побічної реакції також повідомляли в результатах клінічних випробувань вакцини Moderna.

Дослідники виявили, що із 30 тис. 420 людей, які отримали вакцину, "ковідна рука" проявилася у 244-х після першої дози препарату і у 68-ми – після другої дози.

Про "ковідну руку" частіше повідомляли жінки, хоча чому так відбувається – не зрозуміло.

"У нас дійсно більше зафіксованих випадків цієї реакції у жінок, але, можливо, причина у тому, що жінки з більшою ймовірністю про це розкажуть", – вважає докторка Кім Блюменталь.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань у США наразі не згадують про будь-яку відстрочену реакцію на вакцину Moderna, лише перераховують загальні побічні ефекти.

Наскільки це небезпечно?

Лікарі вважають, що побічний ефект у вигляді "ковідної руки" не несе загрози і відмовлятися від вакцинації через нього не потрібно.

"Причини ефекту поки не зрозумілі, але це не повинно відштовхувати людей від вакцини Moderna. Важко зрозуміти, чому організм так реагує", – сказала докторка Джаліман.

Експерти все ще намагаються з'ясувати, що саме відбувається, але ймовірно, що це просто частина реакції імунної системи організму на вакцину.

"Не дуже весело мати велику червону пляму на руці протягом декількох днів, але насправді не варто панікувати та відмовлятися від другої ін'єкції", – зазначила Естер Фріман, докторка медицини, директорка відділу дерматології Масачусетської лікарні Гарвардської медичної школи.

Фото: deagreez1/Depositphotos

Які побічні ефекти поширені при вакцинації від COVID-19 препаратами Moderna та Pfizer?

Приблизно 2% учасників досліджень вакцини від Pfizer/BioNTech та Moderna мали високу температуру – до 39-40°C.

Волонтери, які отримали Moderna, також мали такі реакції:

9,7% відчували втому;

8,9% біль в м'язах;

5,2% біль в суглобах.

Щеплені Pfizer/BioNTech мали нижчі показники побічних реакцій:

3,8% відчували втому;

2% скаржились на головний біль.

Також серед побічних ефектів зазначали:

нудоту;

збільшення лімфовузлів;

озноб.

Ці ефекти можуть тривати від 12 до 36 годин після ін'єкції.

Також у деяких вакцинованих фіксували анафілактичний шок. Зокрема, двоє працівників Національної служби здоров'я Великої Британії, які одними з перших отримали вакцину, мали таку алергічну реакцію.

Обидві людини у минулому мали серйозні алергічні реакції і завжди носили при собі спеціальний шприц з адреналіном на випадок анафілактичного шоку.

Після цих випадків у Великій Британії заявили, що не радять цю вакцину тим, хто має серйозні алергічні реакції.

У Всесвітній організації охорони здоро’я також не рекомендують вакцинувати генетичними вакцинами від COVID-19 (Moderna та Pfizer) людей з важкими алергічними реакціями на будь-який компонент вакцини.

Детально про те, що є у складі генетичних вакцин Moderna та Pfizer, можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, в лютому в Україну мають доставити 117 тисяч доз вакцини Pfizer, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Про використання в Україні вакцини Moderna поки що не йдеться.

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