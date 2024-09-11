Як харчуватися при діареї та які продукти не слід вживати?

Діарея – це водянисті чи рідкі випорожнення, які відбуваються щонайменше тричі на день.

Діарея може бути спричинена новим продуктом у раціоні, надмірною кількістю з’їдених фруктів або значно серйознішими проблемами, як-от інфекційне захворювання чи отруєння.

Якщо ви помітили симптоми діареї, важливо відновити водний баланс та утриматися від вживання деякої їжі, яка може погіршити симптоми.

Перелік (не)рекомендованих продуктів опублікували видання Healthline, Very Well Health, WebMD та Health.com.

Що не варто їсти при діареї

У перший день-два медики не радять вживати:

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смажену, жирну або гостру їжу;

молочні продукти, включно з протеїновими напоями на основі молока (крім йогурту );

бобові;

горіхи та насіння;

сухофрукти;

сирі овочі та фрукти (кукурудзу, ананаси, вишні, інжир, смородину, виноград – ні в якому вигляді), ягоди з кісточками;

цитрусові та соки;

цибулю та часник;

цукерки;

картопляні чипси;

квашенину;

горіхові масла;

жирне м'ясо;

жирну рибу (зокрема оселедців, сардини);

газовані напої (навіть газовану воду)

каву, міцний чай;

алкоголь;

штучні підсолоджувачі, зокрема сорбітол .

Важливо розуміти, що такого раціону не можна дотримуватися протягом тривалого часу, оскільки він не є збалансованим. Якщо діарея довго не проходить – обов’язково зверніться по допомогу до лікаря.

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Що можна їсти при діареї

Однією з найвідоміших дієт при діареї є BRAT, що розшифровується як bananas, rice, applesauce and toast (банани, рис, яблучне пюре і тости).

Але можна додавати до раціону й інші продукти, зокрема некруті яйця, натуральний йогурт без цукру, нежирні бульйони, затяжне печиво тощо.

Ось перелік продуктів, які можна вживати при діареї:

затяжне печиво;

нежирний прозорий бульйон;

яблучне пюре, печені яблука;

біле м’ясо без шкірки;

банани;

білий рис;

некруті яйця;

кокосова вода;

прості макарони без соусів;

печена або варена біла картопля;

несолодка вівсянка на воді;

консервовані груші;

нежирний йогурт без цукру;

білий хліб;

несолодкі крекери/сухарі/кренделі;

неміцний чай.

Дуже важливо багато пити, оскільки діарея призводить до втрати рідини. Можна вживати звичайну воду без газу, регідратаційні розчини, чай без кофеїну, спортивні напої без цукру та бульйони, пише WebMD.

Важливо пам’ятати, що діарея загрожує зневодненням і може бути одним із симптомів серйозних захворювань.

Обов’язково звертайтеся до лікаря, якщо у вас:

чорні або криваві випорожнення;

сильний біль у животі;

температура від 39°C (у дітей 38°C);

сплутаність свідомості, утруднене дихання;

ознаки зневоднення (сухість у роті, плач без сліз, суха шкіра, судоми тощо);

блювання, яке не припиняється;

стан не покращується протягом 24 годин і більше.

Також слід звернутися до лікаря, якщо до нападу діареї ви їли потенційно небезпечний/екзотичний продукт (наприклад, сушену рибу, гриби, консерви).

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