Що може статися із зором після прийому прапарату проти ожиріння

Погіршення зору на фоні вживання препарату Ozempik може розвиватися внаслідок впливу різкого зниження цукру в крові на артеріоли – малесенькі судини, які знаходяться в сітківці.

Препарати, які застосовують при діабеті та ожирінні, продовжують здобувати популярність по всьому світу.

Іноді такі засоби як Ozempik вживають для схуднення без показань та призначення лікаря. Проте потрібно розуміти, що це медичний препарат, який призначається при конкретних станах після консультації з фахівцем.

Окрім основної дії, ці засоби можуть мати інші позитивні та негативні ефекти на організм.

Нещодавно вчені виявили, що Ozempik має позитивний вплив при хворобах нирок, печінки й серця, проте водночас науковці вивчають і нові побічні ефекти препарату.

Дослідження американських вчених вказали на можливий негативний ефект цих препаратів – порушення зору.

РЕКЛАМА:

"УП. Життя" звернулась до ендокринологині Діни Крилової та використала джерела MedicalNewsToday та JAMA Ophthalmology, щоб розповісти про виявлений побічну дію на зір препаратів для боротьби з ожирінням.

Який вплив препаратів від ожиріння на зір виявили вчені

Такі лікарські засоби як Ozempik (діюча речовина семаглутид) та Saxenda (діюча речовина ліраглутид) – це клас ліків, які в основному допомагають контролювати рівень цукру в крові (глюкози) у людей з діабетом 2 типу, змушуючи підшлункову залозу виділяти більше інсуліну. А деякі також можуть допомогти при лікуванні ожиріння.

Препарати, які застосовують при діабеті та ожирінні, продовжують здобувати популярність по всьому світу. alonesdj/Depositphotos

Найчастіше це ін'єкційні препарати, які потрібно вводити за допомогою шприца.

Ліки пригнічують апетит та відчуття голоду, а також збільшують відчуття ситості після їжі шляхом уповільнення спорожнення шлунка.

Проте препарати можуть мати й побічну дію – викликати нудоту, головний біль, слабкість, запаморочення, сонливість, здуття шлунку, проноси та інші шлунково-кишкові розлади.

"Ozempik – це не панацея, він має свої показання (цукровий діабет та ожиріння з наявними метаболічними ускладненнями) та велику кількість побічних ефектів (у рідкісних випадках – навіть погіршення зору). Тому самостійно вживати цей препарат не варто ні в якому випадку, адже лише лікар може підібрати вірне дозування", – додає ендокринологиня Крилова.

В журналі JAMA Ophthalmology було опубліковано дослідження, яке виявило зв'язок між семаглутидом (діюча речовина в складі препарату Ozempik) та рідкісним захворюванням очей, яке називається ішемічна нейропатія зорового нерва – пошкодження зорового нерва, що виникає через його недостатнє кровопостачання.

У цьому дослідження взяло участь 16 827 пацієнтів. Серед них ті, які приймали семаглутид, мали вищий ризик розвитку ішемічної нейропатії зорового нерва порівняно з пацієнтами, які отримували інші засоби проти діабету або ожиріння.

У іншому дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Ophthalmology, повідомляється, що у дев'яти осіб, які приймали семаглутид і тирзепатид (інший новий ін’єкційний препарат для лікування цукрового діабету), виникли значні проблеми із зором.

"Погіршення зору на фоні вживання препарату Ozempik виникає дуже рідко. Воно може розвиватися внаслідок впливу різкого зниження цукру в крові на артеріоли – малесенькі судини, які знаходяться в сітківці. Через це можуть виникати нечіткість та погіршення зору. Проте найчастіше Ozempik викликає не таке різке зниження цукру в крові, тому ця побічна дія є рідкісною", – розповідає ендокринологиня Діна Крилова.

В журналі JAMA Ophthalmology було опубліковано дослідження, яке виявило зв'язок між семаглутидом (діюча речовина в складі препарату Ozempik) та рідкісним захворюванням очей, яке називається ішемічна нейропатія зорового нерва. puhhha/Depositphotos

За словами доктора медичних наук, офтальмолога Бредлі Каца, який проводив дослідження щодо впливу семаглутиду та тирзепатиду на очі, оскільки багато людей використовують ці ліки, дуже важливо відстежувати будь-які несприятливі наслідки для органів.

Для дослідження лікар Кац та його команда зосередили увагу на дев'яти пацієнтах із середнім віком близько 58 років.

"У сімох учасників дослідження розвинулася ішемічна нейропатія зорового нерва. Це порушення кровопостачання зорового нерва, який з'єднує око з мозком, що потенційно може спричинити незворотну втрату зору в одному або обох очах", – пояснив офтальмолог Кац.

Дослідники припускають, що швидкі зміни рівня цукру в крові під впливом таких засобів, як Ozempik, можуть сприяти виникненню цих ускладнень з очима.

Лікар Кац також додав, що не варто припиняти вживання препаратів проти ожиріння та діабету, якщо вони приписані лікарем.

"Якщо ви відчуваєте зміни зору під час вживання препаратів (семаглутид тощо) – проконсультуйтеся з лікарем, який призначив препарат, та зверніться до офтальмолога", – сказав офтальмолог Бредлі Кац.

На сьогодні лікар Кац разом з командою науковців планує провести більш всебічні дослідження таких препаратів, як Ozempik, щоб краще вивчити можливі побічні ефекти.

"Ті, хто бажає бути більш обережним, можуть пройти офтальмологічне обстеження перед початком лікування ожиріння чи діабету, щоб визначити стан здоров'я очей", – додав доктор медичних наук, нейроофтальмолог Говард Краус.

Під час офтальмологічних обстежень медичні працівники оцінюють здоров'я зорового нерва, що може допомогти вказати на вищий ризик розвитку його ішемічної нейропатії.

Ендокринологиня Діна Крилова наголошує: будь-які препарати повинні застосовуватися за необхідності.